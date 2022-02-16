В этом году в Японии откроется парк студии "Гибли"

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В этом году в Японии откроется парк, посвященный японским мультфильмам студии Studio Ghibli от Хаяо Миядзаки. Недавно разработчики проекта назвали дату открытия и показали некоторые снимки будущего парка.
Названа дата открытия долгожданного "Парка Гибли" - 1 ноября 2022 года. Проектировать парк начали еще в 2017 году, и только недавно разработчики проекта назвали финальную дату открытия. Парк расположится в мемориальном парке Айти Экспо в городе Нагакутэ префектуры Айти, Япония. Общая стоимость парка составила 34 миллиарда иен (около 22 млрд рублей).
Парк будет разделен на пять зон - и в ноябре откроется только три. Первая, известная как "Лес Дондоко", включает в себя модель дома в натуральную величину, где жили главные герои фильма 1988 года "Мой сосед Тоторо". Вторая зона посвящена мультфильму "Шёпот сердца" (1995), а третья - мультфильму "Принцесса Мононоке" (1997).
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Студия Ghibli - ведущая анимационная студия Японии, основанная в 1985 году режиссёром и сценаристом Хаяо Миядзаки и его коллегой и другом Исао Такахатой. Миядзаки начал свою карьеру в 1963 году, а в 1979 выпустил свой первый полнометражный фильм - "Замок Калиостро".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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