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В этом году в Японии откроется парк студии "Гибли"

В этом году в Японии откроется парк студии "Гибли" (10 фото)

Автор:
16 февраля 2022 08:30
Сообщество : Факты
Метки: Гибли   Хаяо Миядзаки   Япония   в мире   интересное   мультфильмы   студия Гибли   
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В этом году в Японии откроется парк, посвященный японским мультфильмам студии Studio Ghibli от Хаяо Миядзаки. Недавно разработчики проекта назвали дату открытия и показали некоторые снимки будущего парка.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Гибли   Хаяо Миядзаки   Япония   в мире   интересное   мультфильмы   студия Гибли   
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Serj81 13 минут назад
Офигенные мультики Миядзако
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mercure

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