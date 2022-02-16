В этом году в Японии откроется парк студии "Гибли"

Парк будет разделен на пять зон - и в ноябре откроется только три. Первая, известная как "Лес Дондоко", включает в себя модель дома в натуральную величину, где жили главные герои фильма 1988 года "Мой сосед Тоторо". Вторая зона посвящена мультфильму "Шёпот сердца" (1995), а третья - мультфильму "Принцесса Мононоке" (1997).