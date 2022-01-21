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"Ангст каякера": абсолютно неподконтрольное безумие

"Ангст каякера": абсолютно неподконтрольное безумие (9 фото)

Автор:
21 января 2022 15:53
Сообщество : RealFishki
Метки: болезнь   в мире   интересное   история   психиатрия   психические расстройства   человек   
1195
9
Молодой эскимосский охотник отправился на промысел. Ему нужно забить толстенького тюленя, ведь это его долг, как члена племени.
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Метки: болезнь   в мире   интересное   история   психиатрия   психические расстройства   человек   
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9k
Izrin Maria Полчаса назад
Вы когда-нибудь попадали под водой под охотничий ультразвуковой крик дельфина? Они орут, чтобы рыба в панике выскакивала из укрытий в камнях и кораллах. Для человека тоже очень неприятно. Именно беспричинный страх и беспокойство.
Это кто-то покрупнее орёт, и погромче. А может - согласованная работа стаи - с возникновением резонанса.
Плюс одиночество и холод. Стрес усиливает реакции на "нападение".
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363
Макс Дорошенко 10 секунд назад
Со мной такое часто случалось, в детстве. Когда математичка брала классный журнал в руки и искала "жертву" для выхода к доске. Ну а если серьёзно то, довелось как-то читать занимательную вещицу, даже не помню, вымысел или документальную. Так там описывалось что-то похожее, происходящее с жителями крайнего севера. И очень важно было чтобы тело было найдено как можно скорее иначе он превращался в чудовище (оборотня, по нашему) и в тех краях наступал ужас. По преданию его мог победить только самый сильный воин, наполовину зверь. Жаль, давно это было, забыл как называется сия сказка то ли быль.
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3k
Ваник Полчаса назад
Это отходняк с похмелья)))
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