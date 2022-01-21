"Ангст каякера": абсолютно неподконтрольное безумие

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Молодой эскимосский охотник отправился на промысел. Ему нужно забить толстенького тюленя, ведь это его долг, как члена племени.
В некоторых эскимосских диалектах слово "человек" переводится как "охотник на каяке". Охотник проводит небольшой ритуал, чтобы богиня морских зверей Седна поддержала его. Потом усаживается в лодку из тюленьих шкур и уплывает в залив.
Плыть охотнику достаточно далеко, несколько часов, но полярный день долог и он вернется еще засветло, ведь солнце сядет совсем нескоро. Мужчина надевает специальные очки, спасающие от яркого солнца - из костяной пластины со щелками. Очень полезное изобретение эскимосов.
Плыть охотнику достаточно далеко, несколько часов, но полярный день долог и он вернется еще засветло, ведь солнце сядет совсем нескоро. Мужчина надевает специальные очки, спасающие от яркого солнца - из костяной пластины со щелками. Очень полезное изобретение эскимосов.
После того, как охотник прибывает в залив, он готовит гарпун - морской котик где-то неподалеку. И внезапно на мужчину нападает ангст. Это особенное состояние: невыносимая тоска пополам с безумным, неконтролируемым ужасом. Паника, которая говорит об опасности, что нужно куда-то мчаться, спасаться, но одновременно это катастрофический упадок сил, когда хочется все бросить и умереть.
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Эскимос не может понять источник ужаса, он кричит и с каждой минутой все сильнее сходит с ума. Срывает с себя одежду, мечется, ломает охотничьи принадлежности. Паника иррациональна, мужчина выбрасывает все за борт и окончательно сойдя с ума переворачивает каяк в порыве суицида.
Эта ситуация не уникальна. Такое случается время от времени в каждой общине и в каждом роду. У него даже название есть нангиарнек (nangiarneq), белые это называют - ангст каякера (kayak angst).
Эта ситуация не уникальна. Такое случается время от времени в каждой общине и в каждом роду. У него даже название есть нангиарнек (nangiarneq), белые это называют - ангст каякера (kayak angst).
Что произошло с каякером?
Это спонтанное помешательство, безумие, которое невозможно объяснить. Впервые такие случаи описали в 1960-е, но эскимосы говорили исследователям, что такое происходило испокон веков. Внезапное помешательство, вот и все.
Считается, что "ангст каякера" - это очень частый случай "арктической истории", которую также называют пиблокто. Да, безумие - частый случай в арктических широтах. И не только местные жители, но и европейские моряки, оставшиеся тут надолго, впадают в панику, могут раздеваться на лютом морозе, убегать в метель или же бросаться в воду. Конвульсии, человек может биться за земле, крича проклятия, а потом встать как ни в чем не бывало. И он не помнит этого, пораженный разрушениями в жилье, разглядывая порванную одежду и поломанные вещи.
Нет никакого четкого объяснения "арктической истерии" Кто-то говорит, что это от переизбытка витамина А, которого предостаточно в северной рыбе и внутренностях морских котиков. Не исключено, что климат тоже влияет, а также бесконечная белизна пейзажа и холод. Предполагались также и электромагнитные бури, а также долгий полярный день, сбивающий привычные и естественные ритмы.
Скорее всего, тут все вместе.
Скорее всего, тут все вместе.
"Ангст каякера" всегда случается в тихую погоду, среди спокойного океана и всегда при ярко светящем солнце, которое явно важный фактор паники и ужаса. Наверное слепящий свет, отражающийся от спокойных волн, действует гипнотически, вводя в некий транс уставшего охотника.
Можно ли избежать ангста? Считается, что он может случиться только с одиночками, даже если вдалеке появится фигура другого человека, то это уже поможет начать приходить в себя. Есть и другой способ - физический труд, причем тяжелый. Немедленно хвататься за весла и плыть, причем как можно скорее. Когда наступит утомление, то спадет и волна безумия. Некоторые из сильных охотников могли победить ангст именно таким образом и они смогли рассказать об этом.
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Это кто-то покрупнее орёт, и погромче. А может - согласованная работа стаи - с возникновением резонанса.
Плюс одиночество и холод. Стрес усиливает реакции на "нападение".