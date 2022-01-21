"Ангст каякера": абсолютно неподконтрольное безумие

Считается, что "ангст каякера" - это очень частый случай "арктической истории", которую также называют пиблокто. Да, безумие - частый случай в арктических широтах. И не только местные жители, но и европейские моряки, оставшиеся тут надолго, впадают в панику, могут раздеваться на лютом морозе, убегать в метель или же бросаться в воду. Конвульсии, человек может биться за земле, крича проклятия, а потом встать как ни в чем не бывало. И он не помнит этого, пораженный разрушениями в жилье, разглядывая порванную одежду и поломанные вещи.