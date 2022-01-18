Намако - японское полезное блюдо

У намако есть особое свойство - при нападении врагов выбрасывать внутренности. У тропических видов это такая белая нитевидная ткань (органы Кювье), похожая на лапшу.

Для морских огурцов это безопасно - животное обладает сильной регенеративной способностью, и

Намако выглядят весьма неприятно, больше похожи на гусениц, чем на огурцы. На переднем конце у них - рот, а в заднем - вполне себе может жить рыбка, у некоторых видов это место вооружено 5 зубами, называемыми "анальными" .