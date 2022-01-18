Намако - японское полезное блюдо

Сейчас в Японии сезон намако - морского огурца. Продается он целиком и порезанный в соусе во всех рыбных отделах супермаркетов. Японцы обожают намако, едят в основном сырым.
А вот для меня, пожалуй, это одно из немногих японских блюд из морепродуктов, которое я не могу заставить себя есть. Внешне намако напоминают мне огромных гусениц, да и вкус кажется неприятным (отдают рыбьим жиром). Мой муж Таро, напротив, любит это блюдо, уплетает, причитая: "Как же это вкусно! Как вкусно!"
Этот морской обитатель известен в России как: голотурия, морской огурец, трепанг, кукумария, морская кубышка (группа иглокожих, класс морских огурцов Holothuroidea).
В мире насчитывается около 1500 видов, в Японии их около 200, из которых 30 - съедобны.
Помню, как во времена СССР в магазинах продавали дальневосточные консервы "Кукумария с овощами в томатном соусе". Говорили, что эта самая "кукумария" ну очень полезна - "морской женьшень".
Что же представляет из себя намако?
Намако - беспозвоночное животное, достигающее нескольких десятков см в длину. Самый крупный вид - Kurenaiooikari-namako ("Красный большой якорь") вырастает до 5 м! Большинство употребляемых в пищу морских огурцов в Японии относятся к этому виду.
Продолжительность жизни намако - 5-10 лет. По сути, это малоподвижное животное, медленно ползающее по морскому дну, поедающее детрит (мертвое органическое вещество, мелкие неразложенные частицы растительных и животных организмов).
У намако есть особое свойство - при нападении врагов выбрасывать внутренности. У тропических видов это такая белая нитевидная ткань (органы Кювье), похожая на лапшу.
Для морских огурцов это безопасно - животное обладает сильной регенеративной способностью, и
Намако выглядят весьма неприятно, больше похожи на гусениц, чем на огурцы. На переднем конце у них - рот, а в заднем - вполне себе может жить рыбка, у некоторых видов это место вооружено 5 зубами, называемыми "анальными" .
Считается, что не все съедобные намако вкусны и полезны, самые популярные из них делятся на 3 вида по цвету: красный, синий и черный. "Ао"(синие) имеет самую низкую цену, у нас (на о. Кюсю) в супермаркетах, в основном, продаются красные. Зимой японцы часто вкушают их, тонко нарезав и приправив соусом. Многие, кстати, говорят, что им больше нравится хрустящая текстура, чем вкус.
Из сырых внутренних органов готовится блюдо "konowata" - один из 3 особых японских деликатесов наряду с икрой морского ежа и карасуми (соленой икрой кефали).
Употребление в пищу японцами морских огурцов насчитывает более 1000 лет, есть описание в "Энгишики" - в книге о законах и обычаях, датированной 905 годом. Уже тогда японцы считали, что намако эффективно очищает организм от паразитов, оказывает лечебное действие на печень, удаляет мокроту итд.
Морской огурец был популярен в качестве питательного и тонизирующего средства, а также лекарства от кожных заболеваний.
С древних времен намако известен и в китайской медицине (из-за тонизирующего действия китайцы назвали его "хайшен" - "морской женьшень"/"морская морковь (корень)" - 海の人参- 御種人参).
Основными лечебными веществами женьшеня являются сапонины, они есть и в морских огурцах.
Голотурин и сапонин, содержащиеся в намако, обладают сильным эффектом против плесени, грибков, лишая и входят в состав лечебных средств и специального мыла.
(Необходима консультация врача.)
Отношения между японцами и морским огурцом давние, но не очень теплые - описание этих существ есть в старейшей книге "Кодзики" - первом письменном памятнике Японии, составленном в 712 году, там говорится, что Амэнузумэ (богиня рассвета) собрала всю рыбу и спросила: "Будешь ли ты служить Ниниги - внуку богини солнца Аматэрасу (прадед первого императора)?" Рыба ответила согласием, только намако промолчал. За что осерчавшая богиня разрезала ему рот когатаной (небольшой катаной).
Тогда уже существовали иероглифы - 海鼠 , обозначающие намако, кстати, переводятся как "морская мышь" (видимо из-за сходства).
Намако часто встречается в японской поэзии (хайку), его образ - олицетворение зимнего сезона.
Есть пословицы с упоминанием морских огурцов, например, когда хотят сказать о каких-то сложностях, говорят: Это так трудно, как "лаковыми палочками ухватить намако" (塗り箸でナマコをはさむ - "nuribashi de namako o hasamu"). О том, что уродливое никогда не превратится в прекрасное говорят: ナマコの化けたよう - "namako no baketa you."
Ну и немного о том, как собирают "урожаи" морских огурцов.
Основные методы ловли - небольшие траловые сети и мелкий промысел дайверов и рыбаков. Особенно высоки уловы на Хоккайдо, Аомори и Ямагути.
Свежий морской огурец идет на прилавки магазинов и в рестораны, сушеный - экспортируется в Гонконг, Китай и другие страны.
Известно, что намако в Японии добывают с древних времен, и этот процесс был описан в древних летописях 733 года.
В период Эдо (1603-1868) морской огурец стал основным видом экспорта в Китай, в те времена сегунат придавал большое значение его добыче как средству приобретения иностранной валюты и запрещал продавать намако на местных рынках, заставляя рыбаков увеличивать их ловлю из года в год.
Попытки культивировать морские огурцы стали предприниматься в период Мэйдзи (1868-1912), тогда в разных местах создавали искусственные рифы.
Известно, что трепанги вылавливаются во Флориде, Коста-Рике, Эквадоре, Индии и России, говорят, что почти все они экспортируются в Китай.
В 21 веке, с увеличением состоятельных людей в Поднебесной, спрос на морской огурец в качестве продукта класса люкс увеличился.
В последние годы черный намако для китайской кухни часто продается по очень высоким ценам, называется он "Umi no diamond" (морской бриллиант).
Конечно, процветает браконьерство - это большая проблема и для рыбаков, зарабатывающих на жизнь "огурцовым промыслом", и для самих морских огурцов.
Кроме того, намако в Японии стал источником средств для обогащения якудза. В настоящее время службы береговой охраны часто патрулируют проблемные районы, но эффективных способов борьбы с браконьерством нет, например, говорят, что 50% улова Хоккайдо - браконьерский. В 2018 году там было арестовано 50 членов банды за незаконную ловлю намако.
Вот такой он, намако - морской огурец.
А вам приходилось пробовать его? Понравился?
Источник:
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Великолепный обитатель моря, очень ценен везде. Повышает иммунитет, мужскую силу, увеличивает кроветворение, богатый источник йода и еще много чего. Я и мое окружение едим его в основном в сыром виде, свежевыловленного, с соевым соусом и чесноком. Едят все, даже противники сыроедения морепродуктов.