FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 11151 пост • 1461 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
В Японии вынесли смертный приговор фанату аниме

В Японии вынесли смертный приговор фанату аниме

Автор:
25 января 2024 14:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Поджог   Синдзи Аоба   Смертная казнь   Япония   аниме   мультфильмы   приговор   студия   фанат   
2892
3

Он хотел отправить на тот свет десятки человек. Теперь его самого ждёт билет в один конец.

Синдзи Аоба был яростным поклонником аниме. Смотрел всё подряд и даже пытался что-то креативить - например, писал романы и участвовал во всяких творческих конкурсах.

А потом посмотрел один из мультиков студии Kyoto Animation и ему почудилось, что в одной из сцен точно воспроизвели одну из глав его нетленного, но никому не нужного произведения. И он взбесился.

Синдзи пытался доказать факт плагиата, но был послан далеко и надолго - студия его фантазии опровергла, а суд даже не принял дело к разбирательству. Тогда Аоба решил действовать радикально. Вероятно, у него всё же были явные непорядки с головой. По крайней мере, на тот момент.

В 2019 году, анимешник купил 40 литров бензина и ворвался в студию Kyoto Animation. Стал кричать “Умрите!” и щедро поливать всё вокруг себя бензином. А затем чиркнул зажигалкой. Он и сам был весь в бензине, поэтому вспыхнул первым, затем огонь охватил помещение студии. В неё находилось 70 человек, серьёзно пострадало 32: кто-то выпрыгнул из окна второго этажа и сломал ногу, кто-то надышался дымом, другие получили ожоги разной степени тяжести.

Серьёзней всех пострадал горе-поджигатель: у него пострадало около 80% тела и все думали, что он помрёт. Но обиженный анимешник оказался живучим и пошёл на поправку, к тому же его усиленно лечили и провели несколько операций. Так что он оклемался, но стал передвигаться на инвалидной коляске - скорее для образа страдальца, чем из-за медицинских показателей. Так он пытался разжалобить суд.

Ничего у него не получилось. Хоть его адвокаты и утверждали, что он больной на голову и за свои поступки не отвечает.

Суд постановил, что Аоба вменяем, а значит несёт ответственность за то, что натворил. И приговорил его к смертной казни. Какой именно - неизвестно. Скорее всего, это будет инъекция.

После вынесения приговора, с анимешником успели перекинуться парой слов журналисты. Смурной, 45-летний мужик, признался им: с поджогом он всё-таки перегнул…

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Поджог   Синдзи Аоба   Смертная казнь   Япония   аниме   мультфильмы   приговор   студия   фанат   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
33  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Борис Карабанов 2 часа назад
Бензин надо полностью запретить или жёстко ограничить его оборот. Сколько уже было подобных происшествий с самыми печальными последствиями!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 15)
13k
Игорь Минуту назад
Врачам наверное обидно. Столько лечения, операций, а все их труды все равно насмарку.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Parus59 11 минут назад
всегда знал, что анимэ до добра не доведет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: спам, реклама
−6
4k
solovei7 38 минут назад
И еще раз, японцы все ипанутые...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
974
adssaf afasffdsga Час назад
Вообще не ту студию атаковать стал - эта откровенно говоря второго сорта с парочкой действительно хороших тайтлов с первоисточниками. Надо было ему на что-то покрупнее стучать - глядишь, попытались бы откупиться от скандала.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
pynh Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
BiZ 2 часа назад
я бы сначала запретил книги. а потом и мультики..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
364
ruslan d BiZ Час назад
Почему ? Что в них плохого ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Голодный бурундук-шатун 2 часа назад
А чего смеемся? Этот Герострат недоделанный - массовый убийца.
Автор, выпей йаду и читай внимательнее источники. Там из 70 присутствующих погибло 36 человек, 32 пострадало.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

274650



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В ответ на западный флешмоб с унитазами россияне запустили тренд "Докажи, что ты в России!"
В ответ на западный флешмоб с унитазами россияне запустили тренд "Докажи, что ты в...
В столице дети мигрантов с ножом напали на соседа по подъезду
В столице дети мигрантов с ножом напали на соседа по подъезду
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
25&nbsp;января родился Владимир Высоцкий
25 января родился Владимир Высоцкий
Свобода от комиссий за переводы и платежи
Свобода от комиссий за переводы и платежи
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#интересное#Прикол#ДТП#история#позитив#природа#Россия#дети
#автомобили#животные#в мире#факты#люди#Автовсячина#собака#забавно#Ynews#Китай
#автомир#интересно#Юмор#аварии#авто аварии#подборка#улыбнуло#кино#кот#новости
Свобода от комиссий за переводы и платежи Свобода от комиссий за переводы и платежи В этом году в Японии откроется парк студии "Гибли" В этом году в Японии откроется парк студии "Гибли" Российский суд впервые вынес приговор поджигателю военкомата по террористической статье Российский суд впервые вынес приговор поджигателю военкомата по террористической статье И девять лет не прошло: вышел трейлер нового сезона Bleach И девять лет не прошло: вышел трейлер нового сезона Bleach Студия Ghibli показала дизайн тематического парка по мотивам мультфильмов Миядзаки Студия Ghibli показала дизайн тематического парка по мотивам мультфильмов Миядзаки Расчехляйте ваши покедексы и покеболы, время ностальгировать: проекты, подражающие знаменитой франшизе Расчехляйте ваши покедексы и покеболы, время ностальгировать: проекты, подражающие знаменитой...

На что жалуетесь?

Вернуться