В Японии вынесли смертный приговор фанату аниме

Серьёзней всех пострадал горе-поджигатель: у него пострадало около 80% тела и все думали, что он помрёт. Но обиженный анимешник оказался живучим и пошёл на поправку, к тому же его усиленно лечили и провели несколько операций. Так что он оклемался, но стал передвигаться на инвалидной коляске - скорее для образа страдальца, чем из-за медицинских показателей. Так он пытался разжалобить суд.

Ничего у него не получилось. Хоть его адвокаты и утверждали, что он больной на голову и за свои поступки не отвечает.

Суд постановил, что Аоба вменяем, а значит несёт ответственность за то, что натворил. И приговорил его к смертной казни. Какой именно - неизвестно. Скорее всего, это будет инъекция.

После вынесения приговора, с анимешником успели перекинуться парой слов журналисты. Смурной, 45-летний мужик, признался им: с поджогом он всё-таки перегнул…