В Японии вынесли смертный приговор фанату аниме

Он хотел отправить на тот свет десятки человек. Теперь его самого ждёт билет в один конец.
Синдзи Аоба был яростным поклонником аниме. Смотрел всё подряд и даже пытался что-то креативить - например, писал романы и участвовал во всяких творческих конкурсах.
А потом посмотрел один из мультиков студии Kyoto Animation и ему почудилось, что в одной из сцен точно воспроизвели одну из глав его нетленного, но никому не нужного произведения. И он взбесился.
Синдзи пытался доказать факт плагиата, но был послан далеко и надолго - студия его фантазии опровергла, а суд даже не принял дело к разбирательству. Тогда Аоба решил действовать радикально. Вероятно, у него всё же были явные непорядки с головой. По крайней мере, на тот момент.
В 2019 году, анимешник купил 40 литров бензина и ворвался в студию Kyoto Animation. Стал кричать “Умрите!” и щедро поливать всё вокруг себя бензином. А затем чиркнул зажигалкой. Он и сам был весь в бензине, поэтому вспыхнул первым, затем огонь охватил помещение студии. В неё находилось 70 человек, серьёзно пострадало 32: кто-то выпрыгнул из окна второго этажа и сломал ногу, кто-то надышался дымом, другие получили ожоги разной степени тяжести.
Серьёзней всех пострадал горе-поджигатель: у него пострадало около 80% тела и все думали, что он помрёт. Но обиженный анимешник оказался живучим и пошёл на поправку, к тому же его усиленно лечили и провели несколько операций. Так что он оклемался, но стал передвигаться на инвалидной коляске - скорее для образа страдальца, чем из-за медицинских показателей. Так он пытался разжалобить суд.
Ничего у него не получилось. Хоть его адвокаты и утверждали, что он больной на голову и за свои поступки не отвечает.
Суд постановил, что Аоба вменяем, а значит несёт ответственность за то, что натворил. И приговорил его к смертной казни. Какой именно - неизвестно. Скорее всего, это будет инъекция.
После вынесения приговора, с анимешником успели перекинуться парой слов журналисты. Смурной, 45-летний мужик, признался им: с поджогом он всё-таки перегнул…
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Автор, выпей йаду и читай внимательнее источники. Там из 70 присутствующих погибло 36 человек, 32 пострадало.