17 мультфильмов Ghibli — 11 полнометражных лент Хаяо Миядзаки + ещё 6 картин других аниматоров⁠⁠

Молодой инженер Дзиро Хорикоси с детства грезит о небе и мечтает сконструировать идеальный самолет — изобретение в равной степени поразительное, совершенное и опасное. Самолеты — вообще излюбленная тема Миядзаки, поскольку его отец работал на авиационном заводе.

Здесь нет ни лесных духов, ни летающих замков, ни магического реализма, визитной карточки Миядзаки, — только реальность, завораживающая своим ужасом. Усиливающееся предчувствие скорой мировой катастрофы переплетается с нежностью первой любви, размышлениями о творческой свободе и поисками смысла жизни. Размеренный темп повествования, живописные пейзажи еще целой Японии и тонкий пацифизм, сквозящий в каждом кадре, — то, ради чего на «Ветер крепчает» определенно стоит смотреть.

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Для тех, кто пересмотрел легендарные картины не по одному разу, предлагаем шесть малоизвестных, но от этого не менее чарующих аниме от Ghibli.

12. «Могила светлячков» (1988)