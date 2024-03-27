17 мультфильмов Ghibli — 11 полнометражных лент Хаяо Миядзаки + ещё 6 картин других аниматоров⁠⁠

Эти мультфильмы можно смотреть бесконечно.
1. «Замок Калиостро» (1979)
Первая полнометражная анимационная работа Хаяо Миядзаки, созданная еще до студии Ghibli, основана на серии книг французского писателя Мориса Леблана. Главный герой — прославленный аферист Арсен Люпен III, который попадает в передрягу после похищения крупной суммы денег из казино. Украденные купюры оказываются поддельными — и незадачливый вор отправляется в княжество Калиостро, где, по слухам, они и были напечатаны. Эта захватывающая авантюра, полная юмора и оптимизма, мало напоминает поздние фильмы режиссера, а потому определенно заслуживает ваших часа 40 минут (особенно если все культовые картины уже засмотрены до дыр).
2. «Навсикая из Долины ветров» (1984)
«Навсикая из Долины ветров» основана на одноименной манге самого Миядзаки и поднимает знакомые всем любителям фильмов Ghibli вопросы экологии и губительного влияния человечества на природу. Действие разворачивается в постапокалиптическом мире, где враждующие королевства борются не только друг с другом, но и с окружающей средой, которую после ядерной войны заполонили гигантские насекомые-мутанты. В этой беспросветной череде войн появляется проблеск надежды, когда храбрая и сострадательная принцесса Навсикая, правящая Долиной ветров, отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти свою планету. Команда, работавшая над этим аниме, двумя годами позже и откроет студию Chibli.
3. «Небесный замок Лапута» (1986)
Дебютный проект студии Ghibli повествует о девочке по имени Шита и подмастерье инженера Пазу, которые отправляются на поиски легендарной Лапуты. Шита обладает таинственным хрустальным кулоном, который способен указать путь к затерянному городу, что делает ее мишенью не только небесных пиратов, но и правительственных военных, стремящихся заполучить власть на Лапуте. События картины происходят в альтернативной реальности, а саму идею небесного замка Миядзаки позаимствовал у английского классика Джонатана Свифта, который описал похожий летающий остров в своих «Путешествиях Гулливера».
4. «Мой сосед Тоторо» (1988)
На первый взгляд, удивительно трогательная сказка о настоящей дружбе, которая напомнит каждому взрослому, как важно лелеять «внутреннего ребенка». Фильм рассказывает о двух сестрах, Сацуки и Мэй, которые вместе с отцом переезжают в старый деревенский дом. И пусть завязка звучит как начало любого классического фильма ужасов, вместо зловещих призраков девочки знакомятся с волшебными духами леса во главе с их обаятельным повелителем по имени Тоторо (в итоге подарившим логотип целой студии). Вместе они переживают увлекательные приключения, которые доказывают: вера в чудо и доброта помогают найти выход из самых сложных ситуаций. Стоит помнить, что это многослойная история: Миядзаки осмысляет собственное детство и демонстрирует, как сказочный мир помогает ребенку пережить разлуку с мамой.
5. «Ведьмина служба доставки» (1989)
Образцовая история взросления. Начинающая ведьма Кики по достижении 13 лет должна в прямом смысле «спуститься с небес на землю» и провести год среди простых людей, всячески помогая им своим необычным даром. Во время вынужденной стажировки предприимчивая героиня решает, что такой исключительный hard skill, как владение метлой, не должен пропадать зря, и открывает собственную службу доставки. И хотя впереди Кики ждет еще немало трудностей, упорство и вера в себя позволяют ей преодолеть все, а у ее инновационного стартапа не остается иного выхода, кроме как стать успешным. В основу фильма лег одноименный роман японской писательницы Эйко Кадоно.
6. «Порко Россо» (1992)
«Порко Россо», название которого с итальянского переводится как «красный свин», — комбо из приключенческой комедии с элементами романтики и традиционной для Миядзаки военной драмы. Бывший пилот-истребитель по имени Марко Пагот после Первой мировой войны был проклят за свое разочарование в людях и превращен в свинью. Теперь он внештатный охотник за головами, который на просторах Адриатики преследует на знаменитом красном гидросамолете воздушных пиратов, грабящих суда и яхты. Но это днем, а по ночам его терзают призраки прошлого.
7. «Принцесса Мононоке» (1997)
Самая «недетская» картина мастера о разрушительной силе человека, который ради собственных интересов готов уничтожить все на своем пути. Молодой принц Аситака, навлекший на себя после убийства вепря ужасное проклятье, оказывается втянут в конфликт между лесными богами и госпожой Эбоси, правительницей Железного города. На пути он также встречает Мононоке — свободолюбивую девушку, воспитанную волками, — и обнаруживает, что разрывается между лесными духами и человеческой цивилизацией. Миядзаки, повествуя о Японии позднего периода Муромати (именно в это время там появляется первое огнестрельное оружие), показывает, к чему может привести бесконечный круговорот насилия и жестокости по отношению к природе и друг к другу, а нам остается только смотреть — и прислушиваться.
8. «Унесенные призраками» (2001)
Шедевр, подаривший режиссеру мировую известность и премию «Оскар», стал самым кассовым фильмом в истории японского кинопроката. Без него не обходится ни один рейтинг лучших фильмов, и не зря: «Унесенные призраками» — идеальное сочетание фэнтези, японского фольклора и (вновь) истории взросления девочки Тихиро, оказавшейся один на один с пугающим потусторонним миром. Чтобы спасти собственных родителей, которых коварная ведьма Юбаба превратила в свиней, она вынуждена работать в бане среди духов и других сверхъестественных существ. Отзывчивый парень Хаку, превращающийся в речного дракона; добродушный кочегар Камадзи, таинственный Безликий — после просмотра эти образы останутся в памяти навсегда, как и главный урок, который может преподать Тихиро: нужно переступать через свои страхи.
9. «Ходячий замок» (2004)
Наверное, второй по популярности (но не по значению) фильм студии Ghibli, основан на одноименном романе британской писательницы Дианы Уинн Джонс. Ведьма Пустоши превращает юную и робкую Софи в старуху, приревновав ее к прекрасному, но инфантильному волшебнику по имени Хаул. Став старухой, Софи обнаруживает в себе неведомую прежде силу и смелость и помогает Хаулу стать более уверенным в себе. Миядзаки не обходит стороной и больную для себя тему войны: действие картины разворачивается на фоне падающих бомб и марширующих солдат.
10. «Рыбка Поньо на утесе» (2008)
В центре десятой картины студии — дружба между мальчиком по имени Сосуке и рыбкой Поньо, мечтающей стать человеком, — дочерью морской богини. Здесь Миядзаки отказывается от сложной военной проблематики, которую затрагивает в «Ходячем замке», и делает упор на вечные темы — одиночество, ценность семьи и истинное товарищество. Музыку написал бессменный композитор Ghibli Дзё Хисаиси. Ну а расхваливать красочную анимацию и яркую рисовку нет смысла — такое нужно только смотреть.
11. «Ветер крепчает» (2013)
Молодой инженер Дзиро Хорикоси с детства грезит о небе и мечтает сконструировать идеальный самолет — изобретение в равной степени поразительное, совершенное и опасное. Самолеты — вообще излюбленная тема Миядзаки, поскольку его отец работал на авиационном заводе.
Здесь нет ни лесных духов, ни летающих замков, ни магического реализма, визитной карточки Миядзаки, — только реальность, завораживающая своим ужасом. Усиливающееся предчувствие скорой мировой катастрофы переплетается с нежностью первой любви, размышлениями о творческой свободе и поисками смысла жизни. Размеренный темп повествования, живописные пейзажи еще целой Японии и тонкий пацифизм, сквозящий в каждом кадре, — то, ради чего на «Ветер крепчает» определенно стоит смотреть.
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Для тех, кто пересмотрел легендарные картины не по одному разу, предлагаем шесть малоизвестных, но от этого не менее чарующих аниме от Ghibli.
12. «Могила светлячков» (1988)
История подростков, вышедших из Второй мировой войны одинокими, обездоленными и никому на целом свете не нужными. Режиссер Исао Такахата рассматривает под лупой частную трагедию и размышляет, как война переламывает судьбы всех людей — не только военных.
13. «Еще вчера» (1991)
27-летняя девушка возвращается из мегаполиса в родную деревню, попутно вспоминая о детстве и разбираясь в себе. Совместная работа Исао Такахаты и Хаяо Миядзаки, проникнутая чувством горько-сладкой ностальгии.
14. «Здесь слышен океан» (1993)
Два друга влюбляются в одну девушку — сюжет стар как мир, но Томоми Мотидзуки удается придать особый шарм и ему. Вдумчивая драма о сложных взаимоотношениях между тремя старшеклассниками в антураже спокойного приморского городка.
15. «Пом Поко: Война тануки в период Хэйсэй» (1994)
Сплав комедии, драмы и фэнтези, приправленный привычными для студии рассуждениями о важности бережного отношения к природе. В этом сказочном аниме Исао Такахата исследует тяжелое положение тануки — енотовидных собак, способных менять облик и превращаться в людей. Столкнувшись с разрушением собственной среды обитания, они решают использовать магические способности для ее защиты от посягательств человека.
16. «Шепот сердца» (1995)
Фильм о выборе дела жизни: школьница Сидзуку влюбляется в мальчика, который учится делать скрипки, и мечтает найти занятие, которое захватило бы ее с такой же силой. Все это происходит на фоне живописных пейзажей художника-импрессиониста Наохисы Иноуэ.
17. «Возвращение кота» (2002)
Причудливая картина режиссера Хироюки Мориты, в которой девушка по имени Хару спасает кота, на самом деле являющегося принцем Кошачьего королевства. Говорящие животные, юмор и капелька абсурда прилагаются.
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