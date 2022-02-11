Японцы заводят вместо домашнего питомца мох

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Называется он маримо, он одна из разновидностей мха. А для японцев он значит гораздо больше, чем просто растение.
Маримо стал популярным именно у жителей Японии. Дело в том, что жители таких населенных и крупных мегаполисов испытывают большие трудности с жилищным пространством. Города перенаселены и завести домашнего любимца для многих стало проблемой. Однако, также у многих есть потребность заботиться о живом существе.
Японцы выкрутились креативно. Маримо - это пресноводная водоросль, смешная на вид. Она кругленькая и питается фотосинтезом - даже корм никакой покупать не надо. И для японцев это стало настоящим выходом из положения, если жилье или какие-то еще трудности не позволяют завести животное.
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"Материал формы: стекло, медь, олово. Наполнение формы: деревянная крышка, камни, ракушка, мох.
Стоимость указана за готовый мох Маримо.
К каждому заказу прилагается подарочная упаковка, инструкция по уходу и месяц гарантии."
Уход:
1. Освещение
- Умеренное освещение. Избегать прямых солнечных лучей и перегрева.
- Мох хорошо чувствует себя и без естественного света.
- Если мох начал светлеть и на нем появились белые пятна, нужно уменьшить освещение.
2. Вода:
- Замена воды раз в 1-2 недели.
- Вода должна быть прохладной и очищенной.
- Раз в неделю мох желательно промывать под прохладной водой, немного выжимая шарик руками.
- Если на мху стали появляться коричневые пятна, его нужно хорошо промыть.
3. Температура:
- Держите мох в прохладном месте (ни в коем случае не у батареи).
- Температура воды 15-22 градуса.
- При сильном перегреве мох начнёт колонизироваться, увеличится в размере и распадётся на части.