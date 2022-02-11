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Японцы заводят вместо домашнего питомца мох

Японцы заводят вместо домашнего питомца мох (3 фото)

Автор:
11 февраля 2022 16:15
Сообщество : RealFishki
Метки: Япония   забавное   интересное   питомцы   природа   смешное   
529
3
Называется он маримо, он одна из разновидностей мха. А для японцев он значит гораздо больше, чем просто растение.

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Метки: Япония   забавное   интересное   питомцы   природа   смешное   
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978
SilentBob Полчаса назад
приходишь домой, а он тебе радуется
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7k
Фobosgrunt 7 минут назад
Фитопанели из живого мха уже во всем мире используются в дизайне интерьеров. Хоть 5 метров на 5 метров. Так что небольшой шарик в банке это просто сенсация.
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16k
Corvus Corax 10 минут назад
В круглой банке 1500=, в нижней, треугольной 2500=.

"Материал формы: стекло, медь, олово. Наполнение формы: деревянная крышка, камни, ракушка, мох.
Стоимость указана за готовый мох Маримо.
К каждому заказу прилагается подарочная упаковка, инструкция по уходу и месяц гарантии."

Уход:
1. Освещение
- Умеренное освещение. Избегать прямых солнечных лучей и перегрева.
- Мох хорошо чувствует себя и без естественного света.
- Если мох начал светлеть и на нем появились белые пятна, нужно уменьшить освещение.
2. Вода:
- Замена воды раз в 1-2 недели.
- Вода должна быть прохладной и очищенной.
- Раз в неделю мох желательно промывать под прохладной водой, немного выжимая шарик руками.
- Если на мху стали появляться коричневые пятна, его нужно хорошо промыть.
3. Температура:
- Держите мох в прохладном месте (ни в коем случае не у батареи).
- Температура воды 15-22 градуса.
- При сильном перегреве мох начнёт колонизироваться, увеличится в размере и распадётся на части.
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5k
Станислав 40 минут назад
чем бы дитя не тешилось....
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