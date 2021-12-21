История об удивительной дружбе рыбы и аквалангиста

Люди не знали, что делать. И тогда мудрец сказал, чтобы они построили большой птичий насест, на котором могли бы поместиться тысяча петухов. Люди построили насест, петухи стали кукарекать и это был такой шум, что Аматэрасу решила выглянуть из пещеры, чтобы узнать, что же такое творится. И вот так в мире снова появилось солнце.

Тот самый петушиный насест (тория) отныне стал считаться священным. Частенько тории ставят на берегу моря, чтобы они оказывались во время прилива в воде. Это выглядит очень красиво.