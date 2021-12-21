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История об удивительной дружбе рыбы и аквалангиста

История об удивительной дружбе рыбы и аквалангиста (7 фото + 1 гиф)

Автор:
21 декабря 2021 15:10
Сообщество : RealFishki
Метки: Япония   в мире   дружба   животные   интересное   история   отношения   рыбы   
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Есть одна красивая японская легенда об этих воротах, наполовину залитых водой, которые никуда не ведут.
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Метки: Япония   в мире   дружба   животные   интересное   история   отношения   рыбы   
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Anton Chigurh 45 минут назад
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vikklu 44 минуты назад
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