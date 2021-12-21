История об удивительной дружбе рыбы и аквалангиста

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Есть одна красивая японская легенда об этих воротах, наполовину залитых водой, которые никуда не ведут.
Богиня солнца Аматэрасу как-то раз поссорилась со своим братом Райдзином, богом грома. Она укрылась в пещере, завалила вход валуном и из-за этого весь мир погрузился во тьму.
Люди не знали, что делать. И тогда мудрец сказал, чтобы они построили большой птичий насест, на котором могли бы поместиться тысяча петухов. Люди построили насест, петухи стали кукарекать и это был такой шум, что Аматэрасу решила выглянуть из пещеры, чтобы узнать, что же такое творится. И вот так в мире снова появилось солнце.
Тот самый петушиный насест (тория) отныне стал считаться священным. Частенько тории ставят на берегу моря, чтобы они оказывались во время прилива в воде. Это выглядит очень красиво.
Тот самый петушиный насест (тория) отныне стал считаться священным. Частенько тории ставят на берегу моря, чтобы они оказывались во время прилива в воде. Это выглядит очень красиво.
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Но бывает, что суша отступает навсегда и священные тории навсегда оказываются под водой. Но японцы все равно про них помнят и стараются ухаживать на за ними. Вот к такой тории в заливе Татеяма был приставлен ухаживать аквалангист Хироюки Аракава.
Как-то раз, во время погружения, Аракава заметил раненую рыбу - азиатского овцеголового губана. Это очень необычная рыба - ее морда и правда напоминает овечью, украшена лобовыми наростами. Интересно то, что на протяжении своей жизни губаны могут менять пол. В молодости они самки, а через десять-двадцать лет трансформируются в самцов.
Тот губан, которого увидел Аракава, был ранен. Кто-то выстрелил в него в него гарпуном. Аквалангист пожалел рыбу и стал заботиться о ней: он собирал для нее каждый день моллюсков и крабов, оставлял их на видном месте. Рыбу он назвал Йорико. И вскоре губан так привык к своему спасителю, что стал подпускать к себе, даже брал еду из рук.
А с тех прошло уже 30 лет. Йорико жив(а) до сих пор. И Аракава жив, хоть, конечно, уже и состарился. Аквалангист уже мог бы и не ухаживать за вверенной ему торией, но на пенсию мужчина не торопится.
Он погружается в воду, каждый раз бьет в гонг и к нему плывет его верный друг Йорико.
"Я думаю, Йорико помнит, как я однажды ему помог", - уверен Аракава.
"Я думаю, Йорико помнит, как я однажды ему помог", - уверен Аракава.
Хочется верить, что это так. Есть научные исследования, подтвердившие, что в отличие от людей, которые неспособны отличить друг от друга рыб одного вида, рыбы могут запоминать и отличать внешность людей. Был эксперимент, в ходе которого исследователи натренировали рыб указывать на знакомое им лицо человека на фотографии. Потом стали прятать фотографию среди других, изменять ее размер и пропорции, корректировали изображение. И... рыбы указывали на "свое" лицо в 86% случаев!
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