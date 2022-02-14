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История одной оговорки: колумбийский ГУЛАГ и жестокие нацистские «гаспачо»

История одной оговорки: колумбийский ГУЛАГ и жестокие нацистские «гаспачо» (8 фото + 1 видео)

Автор:
14 февраля 2022 23:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Конгресс США   США   гаспачо   гулаг   тайная полиция   
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Знаете ли вы название зловещей тайной полиции, начинающейся на букву «Г» и заканчивающейся на «О»? Если вы думаете, что это гестапо, то конгрессвумен Марджори Тейлор Грин поспешит вас разочаровать.

В эту среду представительница республиканцев решила обличить председателя Конгресса из демократической партии Нэнси Пелоси.

Марджори Тейлор Грин заявила, что в США, благодаря демократке, есть свой колумбийский ГУЛАГ, а лично у неё есть «гаспачо-полиция», следящая за оппозицией.

В итоге усилиями американской блондинки, у полиции нацистской Германии и испанского холодного томатного супа появилось что-то общее. Неудивительно, что такая оговорка взорвала Твиттер.


Пользователи попросили не напоминать Грин о «люфтвафлях», а также обращались к ней с постами об арестованных овощах, брошенных в колумбийский ГУЛЯШ.


Прямо-таки появление «Приключений Чиполлино» в жарких спорах Конгресса США.

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Метки: Конгресс США   США   гаспачо   гулаг   тайная полиция   
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