История одной оговорки: колумбийский ГУЛАГ и жестокие нацистские «гаспачо»

Знаете ли вы название зловещей тайной полиции, начинающейся на букву «Г» и заканчивающейся на «О»? Если вы думаете, что это гестапо, то конгрессвумен Марджори Тейлор Грин поспешит вас разочаровать.
В эту среду представительница республиканцев решила обличить председателя Конгресса из демократической партии Нэнси Пелоси.
Марджори Тейлор Грин заявила, что в США, благодаря демократке, есть свой колумбийский ГУЛАГ, а лично у неё есть «гаспачо-полиция», следящая за оппозицией.
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В итоге усилиями американской блондинки, у полиции нацистской Германии и испанского холодного томатного супа появилось что-то общее. Неудивительно, что такая оговорка взорвала Твиттер.
полиция гаспачо. pic.twitter.com/RJlBfgZXWC— Victoria (Ghost in the Shell) (@BurrdDoh) February 11, 2022
Is this the Gazpacho police, by chance? pic.twitter.com/xMUr76SYKr— Rob Wiscount (@rwisc) February 9, 2022
Gazpacho Police Captain reporting for duty 👍🏼 pic.twitter.com/mkY7jD9aIx— Colonel Sandors (@SandorsColonel) February 9, 2022
I did a Google images search for "gazpacho police" and was not disappointed. pic.twitter.com/mv1dgbj91v— Ian Millhiser (@imillhiser) February 9, 2022
Пользователи попросили не напоминать Грин о «люфтвафлях», а также обращались к ней с постами об арестованных овощах, брошенных в колумбийский ГУЛЯШ.
If the #GazpachoPolice don’t pose enough threat to #MoronTraitorGreen the #LuftWaffle might be next. pic.twitter.com/p4gDVuhLHa— WᴶEᴼBᴱB ✌🏼 (@thewebbix) February 10, 2022
Прямо-таки появление «Приключений Чиполлино» в жарких спорах Конгресса США.
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