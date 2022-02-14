Убийца-смайлик: конспирологическая теория или реальный заговор?

Клэр приехала спустя несколько минут, но ее жениха на месте не оказалось.

Парня нашли спустя шесть дней в местной реке, а его телефон был разбит и валялся неподалеку. Полиция заявила, что не видит здесь признаков насильственной смерти, но в его крови снова был ГОМК (в крови военного!), а по голове нанесли тупой удар.

Спустя несколько месяцев, в той же самой Миннесоте выловили тело Джелани Данте Бринсона. Судмедэксперты так и не установили, почему он умер, но тут они установили, что он погиб не в воде. Правда, следов насилия вновь не было, а наркотиков в крови не оказалось, поэтому дело снова маркировали как несчастный случай.

Начиная с 2008 года список Гэннона и его партнеров расширился аж до 355 человек. И только в одном случае полиция пересмотрела дело и пришла к выводу, что это все-таки убийство.

Это был Крис Дженкинс, еще один студент, который погиб, упав с моста (по первоначальной версии). Он пропал в 2002 году, в Миннеаполисе, а затем, спустя четыре месяца, его выловили из реки со скрещенными руками на груди.

Тогда местный начальник полиции принес публичные извинения, но дело до сих пор ведется. Переквалификация стала возможна из-за показаний одного информатора, который раскрыл детали нападения.

Важно понимать, что после этого момента на полицию обрушилась еще большая волна критики: авторы теории заговора и так говорили, что полиция не может поймать убийц из-за некомпетентности, а этот случай доказывал, что полиция могла ошибиться не только в этот раз.

Но Гэннона, Дуарте и Гибертсона все же постоянно критикуют органы власти. Так, в 2008 году, после их выступления, ФБР выпустило заявление, в котором отрицало вероятность того, что все эти мужчины – жертвы одного или нескольких убийц. А затем и полиция в Миннеаполисе выпустила целый отчет, в котором было 18 пунктов критики теории об убийце-смайлике.

Вся критика сводится к тому, что на многих жертвах не было физических улик, следов насилия или же другого постороннего вмешательства. Наркотики же объяснялись естественными химическими процессами и ненадежностью экспертиз Гэннона. А утопление, ко всему прочему – крайне непопулярный способ убийства у преступников.