Убийца-смайлик: конспирологическая теория или реальный заговор?

В США появилась новая теория заговора: по мнению экс-полицейских, некое тайное общество более 20 лет топит людей по всей стране. Родственники погибших на стороне конспирологов, а вот власти все опровергают. Рассказываем подробнее о происшествиях.
Все началось 16 февраля 1997 года. Тогда Фрэдхэм Патрик Макнил отдыхал с друзьями в баре на Манхэттене. Это был последний вечер, когда его видели живым.
Студент вышел из бара один, и пропал. А два месяца спустя его тело нашли неподалеку от пирса в проливе Ист-Ривер в Бруклине.
Понятное дело, что парнишка утонул. Но из-за чего и как? Это было главной загадкой.
На дело назначили нескольких детективов, в числе которых оказался Кевин Гэннон. Он стал первым человеком, который предположил, что смерть была вовсе не несчастным случаем. При расспросе свидетелей оказалось, что Фрэда возле бара поджидала машина, в которой сидели мужчина и женщина. Когда Макнил вышел из заведения и скрылся за поворотом, машина поехала за ним.
Тогда полицейский решил повторить маршрут студента. Выяснилось, что у студента практически не было доступа к воде, если бы он пошел своим обычным маршрутом к дому. А вот чтобы все же попасть к воде, нужно было пройти несколько лишних кварталов и специально лезть через ограждения.
Кто-то из следователей считал, что так студент хотел справить нужду. Но Гэннон задался вопросом: зачем пьяному парню идти на такие ухищрения, если можно просто справить нужду в какой-нибудь подворотне?
Береговой патруль тоже добавил масла в огонь. Оказалось, что если бы студент упал там, где указывали следователи, его бы ни за что не выловили там, где выловили. На шее паренька, ко всему прочему, были отметки, похожие на следы удушения. А еще были ожоги, которые говорили о возможных пытках.
Поэтому Гэннон в итоге окончательно уверился в том, что это не была смерть по неосторожности. Вполне вероятно, что парнишку похитили, пытали, а потом избавились от тела, выбросив его в воду. Родителям детектив обещал разобраться во всем произошедшем, даже если дело официально признают несчастным случаем.
Даже сейчас он продолжает расследование, хотя прошло уже почти 25 лет. Вместе с ним работают его бывший напарник Энтони Дуарте и профессор уголовного права Ли Гилбертсон. Все вместе они проанализировали еще несколько похожих случаев, и выяснили, что на протяжении 11 лет, с 1997 года по 2008 банда серийных убийц убила 25 мужчин в 11 разных штатах.
И каждый раз казалось, что смерть наступила из-за какого-то несчастного случая из-за большого количества алкоголя или же наркотиков. Но каждый раз также становилось понятно, что у всех случаев есть нечто общее: на месте преступления оставалась маленькая открытка: граффити со смайликом или другими символами. В итоге это все переросло в конспирологическую теорию об «убийце-смайлике».
Впервые детективы сообщили прессе о своих находках в 2008 году. Всегда, во всех случаях молодые мужчины выходили на улицу после вечеринки, а затем исчезали. Спустя время их всех находили в водоемах, притом очень далеко от места, где они были в последний раз. Все эти случаи квалифицировали как смерть по неосторожности, будто бы погибшие сами лезли в водоемы под действием опьянения, затем теряли равновесие, не справлялись с течением, и тонули.
Все мужчины были моложе 44 лет. Поэтому полиция регулярно оставляла такие дела на волю случая: ведь именно мужчины от 18 до 34 лет чаще остальных напиваются, и под воздействием дурмана совершают необдуманные поступки. Так что их смерть, в общем-то, неудивительна.
Но здесь также была и другая особенность: степень разложения трупов не соответствовала тому времени, когда люди исчезали. То есть они банально не умирали в тот же вечер.
Например, Дакота Джеймс из Питтсбурга, которого нашли лишь спустя сорок дней после исчезновения, умер лишь за трое суток до обнаружения. А еще за несколько недель до исчезновения он звонил своей подруге и просил забрать его на машине. В этот момент он был в неадекватном, беспомощном состоянии, и не знал, где он. Девушке он сказал, что полиция ему отказалась помочь, а там, где он находится, очень холодно.
Когда подруга все же смогла найти Дакоту, ей навстречу проехала машина с тонированными стеклами. Сам Дакота говорил девушке, что он накануне выпивал с друзьями в баре, и дальше ничего не помнит. Затем, когда он пришел в себя, он сказал, что это просто было похмелье, и попросил девушку забыть о «недоразумении».
А когда парень пропал снова, девушке показалось все это очень странным. Странного в деле Джеймса вообще очень много. На его теле не было ссадин или других повреждений, хотя тело проплыло почти 15 километров по течению и даже проплыло под металлической дамбой прежде, чем его нашли. А еще спустя два дня после пропажи с его банковского счета кто-то купил что-то на 12 долларов.
В итоге родители, как и Гэннон, пришли к выводу, что тут что-то нечисто, и поэтому попросили коронера Сирила Вехта проанализировать посмертные отметины на теле Дакоты. В итоге коронер заключил, что следы на шее покойника выглядят так, будто его кто-то душил.
При этом родителям не позволяли взглянуть на тело их сына, а для опознания показали лишь снимок татуировки. Главный патологоанатом отказался обсуждать все обстоятельства, а снимки со вскрытия и вовсе задержали.
Другим странным случаем было и исчезновение и обнаружение Тодда Гейба. Его обнаружили спустя три недели после его пропажи, а смерть наступила лишь за двое суток до обнаружения.
При этом на всех телах улики соответствовали тому, что погибли молодые люди на суше, а затем их тела сбросили в воду. В их крови обнаружили наркотик ГОМК, которым часто пользуются насильники. То есть вряд ли молодые люди употребляли его по собственной воле.
Гэннон считает, что вся проблема именно в том, что полицейские плохо работают, а между департаментами нет связи. Когда труп вылавливают из водоема, дело передается для полиции штата и местных агентов, которые просто-напросто не работают вместе и не делятся информацией.
Что же касается смайликов, то почти на всех местах преступления были обнаружены граффити, на которых улыбающееся лицо или другие 12 символов. Их нашли на столбах или мостах в 70 случаях, а в 30 случаях из таких дел нашли ГОМК.
Также выяснилось, что в 2003 году, всего за 40 дней, в Миннесоте пропали сразу четверо молодых людей, которые как раз подходили под описание всех жертв.
Еще одной возможной жертвой полицейские считают 24-летнего Уильяма Херли. Он пропал 8 октября 2009 года.
Как и другие жертвы, в вечер исчезновения он веселился: ветеран флота, он посетил матч хоккейной команды «Бостон Брюинз», а затем позвонил своей невесте Клэр Мэхоуни и попросил его забрать. Он сказал девушке, что телефон вот-вот сядет, а кто-то на заднем плане прокричал, где точно находится Уильям, и связь оборвалась.
Клэр приехала спустя несколько минут, но ее жениха на месте не оказалось.
Парня нашли спустя шесть дней в местной реке, а его телефон был разбит и валялся неподалеку. Полиция заявила, что не видит здесь признаков насильственной смерти, но в его крови снова был ГОМК (в крови военного!), а по голове нанесли тупой удар.
Спустя несколько месяцев, в той же самой Миннесоте выловили тело Джелани Данте Бринсона. Судмедэксперты так и не установили, почему он умер, но тут они установили, что он погиб не в воде. Правда, следов насилия вновь не было, а наркотиков в крови не оказалось, поэтому дело снова маркировали как несчастный случай.
Начиная с 2008 года список Гэннона и его партнеров расширился аж до 355 человек. И только в одном случае полиция пересмотрела дело и пришла к выводу, что это все-таки убийство.
Это был Крис Дженкинс, еще один студент, который погиб, упав с моста (по первоначальной версии). Он пропал в 2002 году, в Миннеаполисе, а затем, спустя четыре месяца, его выловили из реки со скрещенными руками на груди.
Тогда местный начальник полиции принес публичные извинения, но дело до сих пор ведется. Переквалификация стала возможна из-за показаний одного информатора, который раскрыл детали нападения.
Важно понимать, что после этого момента на полицию обрушилась еще большая волна критики: авторы теории заговора и так говорили, что полиция не может поймать убийц из-за некомпетентности, а этот случай доказывал, что полиция могла ошибиться не только в этот раз.
Но Гэннона, Дуарте и Гибертсона все же постоянно критикуют органы власти. Так, в 2008 году, после их выступления, ФБР выпустило заявление, в котором отрицало вероятность того, что все эти мужчины – жертвы одного или нескольких убийц. А затем и полиция в Миннеаполисе выпустила целый отчет, в котором было 18 пунктов критики теории об убийце-смайлике.
Вся критика сводится к тому, что на многих жертвах не было физических улик, следов насилия или же другого постороннего вмешательства. Наркотики же объяснялись естественными химическими процессами и ненадежностью экспертиз Гэннона. А утопление, ко всему прочему – крайне непопулярный способ убийства у преступников.
Также критики часто указывают на то, что граффити со смайликами – один из самых популярных сюжетов у уличных художников. Да и нет основания считать, что рисунки появились на месте обнаружения тел прямо тогда же: они могли появиться задолго до этого.
Противники Гэннона приводят статистические данные: с 1995-го по 2015-й в США в среднем ежегодно тонули четыре тысячи человек, а общее число утонувших за этот период составило 80 тысяч человек. При таких показателях нет ничего удивительного в том, что у нескольких десятков погибших нашлись сходства.
Даже некоторые родители погибших, которые недовольны работой полиции, возмущаются методами детективов-конспирологов и считают, что те зря объединяют отдельные случаи в серию убийств, за которой стоит одна группировка. Они критикуют Гэннона и его сторонников за эксплуатацию чужих трагедий в попытке раздуть сенсацию и привлечь внимание.
Впрочем, не все придерживаются такого мнения. Для других родителей команда Гэннона, наоборот, стала символом надежды. Таким людям детектив позволил поверить, что, несмотря на безразличие полиции, можно раскрыть даже самое сложное дело.
В итоге кто-то считает, что эти детективы лишь пытаются раздуть собственную популярность, а кто-то уверен, что истина как раз в их устах. А как вы считаете: это конспирологическая теория или же заговор?
Источник:
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