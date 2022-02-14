«Мне п**уй абсолютно»: дочь экс-губернатора Ставрополья готова ответить за 60 млн на счёте

Своих критиков девушка назвала неудачниками и призвала подавать на неё в суд.
На днях блогерша Александра Гаевская (дочь экс-губернатора Ставрополья Валерия Гаевского), более известная в Сети как Mira HS, на одной из трансляций показала зрителям экран своего мобильного, на котором случайно засветился её счёт в банке ВТБ. После увиденного "поклонники" засыпали стримершу оскорблениями, а её отца обвинили в воровстве.
Сегодня на очередном стриме в Twitch девушка отреагировала на оскорбления и обратилась к недоброжелателям. Александра заявила, что ей «абсолютно п**уй» на обвинения и она не собирается оправдываться, а если у кого-то есть претензии, то они смело могут подать на неё в суд, который, уверена она, выиграет.
«Встретимся в суде, но имейте в виду, что у меня сразу будет иск встречный за моральную компенсацию. То есть если вы ничего не докажете, то вы будете мне платить», - заявила заработавшая 60,5 млн рублей блогерша.
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Гаевская назвала своих критиков неудачниками, которые из-за своей х**ой жизни заливаются завистью и обвиняют успешных людей в гадостях
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Сейчас успешной блогерше 28 лет, в США она проживает с 2012 года. Злые языки говорят, что 10 лет назад она сбила пешехода в Ставрополе, после чего отец и организовал её отъезд в штаты.
Известно, что единоросс Валерий Гаевский возглавлял регион с 2008 по 2012 годы, затем с 2016 по 2021 годы занимал должность сенатора от Думы Ставропольского края.
Ещё более успешная жена политика Ольга Гаевская в 2017 году задекларировала доход в 30 раз больше, чем у мужа - 308 миллионов рублей. Источник этого дохода до сих пор остаётся неизвестным. Но опять-таки - это говорят злые и завистливые языки. Скорее всего, наговаривают. Такого беспредела в России отродясь не было!
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Так она всё-таки его задекларировала или источник остаётся неизвестным? Автору следует прочитать в словаре значение слова "декларировать".
а кто ты без своего папочки бы была? ш.л.ю.х.о.й на трассе?
Н. А. Некрасов.
Не знаю кто меня больше коробит: ей подобные или те, кто писчит, но лезет в чужой карман деньги посчитать.
-ну вот она и сказала
-другие наворованое родителями каждому не светят
-вот и вся разница