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«Мне п**уй абсолютно»: дочь экс-губернатора Ставрополья готова ответить за 60 млн на счёте

«Мне п**уй абсолютно»: дочь экс-губернатора Ставрополья готова ответить за 60 млн на счёте (3 фото + 2 видео)

Автор:
14 февраля 2022 19:09
Сообщество : Жизнь
Метки: США   блогерша   видео   дочь губернатора   заработок   скандал   счёт   
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Своих критиков девушка назвала неудачниками и призвала подавать на неё в суд.

На днях блогерша Александра Гаевская (дочь экс-губернатора Ставрополья Валерия Гаевского), более известная в Сети как Mira HS, на одной из трансляций показала зрителям экран своего мобильного, на котором случайно засветился её счёт в банке ВТБ. После увиденного "поклонники" засыпали стримершу оскорблениями, а её отца обвинили в воровстве.



Сегодня на очередном стриме в Twitch девушка отреагировала на оскорбления и обратилась к недоброжелателям. Александра заявила, что ей «абсолютно п**уй» на обвинения и она не собирается оправдываться, а если у кого-то есть претензии, то они смело могут подать на неё в суд, который, уверена она, выиграет.


«Встретимся в суде, но имейте в виду, что у меня сразу будет иск встречный за моральную компенсацию. То есть если вы ничего не докажете, то вы будете мне платить», - заявила заработавшая 60,5 млн рублей блогерша.

Сейчас успешной блогерше 28 лет, в США она проживает с 2012 года. Злые языки говорят, что 10 лет назад она сбила пешехода в Ставрополе, после чего отец и организовал её отъезд в штаты.


Известно, что единоросс Валерий Гаевский возглавлял регион с 2008 по 2012 годы, затем с 2016 по 2021 годы занимал должность сенатора от Думы Ставропольского края.

Ещё более успешная жена политика Ольга Гаевская в 2017 году задекларировала доход в 30 раз больше, чем у мужа - 308 миллионов рублей. Источник этого дохода до сих пор остаётся неизвестным. Но опять-таки - это говорят злые и завистливые языки. Скорее всего, наговаривают. Такого беспредела в России отродясь не было!

Источник:

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Метки: США   блогерша   видео   дочь губернатора   заработок   скандал   счёт   
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2k
Алексей 2 часа назад
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7k
Serjio 3 минуты назад
Ну и в чем она не права? Есть ее деньги, есть те кто любит считать чужие деньги. Ну докажите! Я сам не богач, но мне как и ей абсолютно по...й на ее деньги.
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11k
Василий Сургайло 16 минут назад
Честно говоря я больше ох*ваю не от количества денег на ее счету, а от количества подписчиков, которые приносят ей это бабло. Кто все эти епанутые люди?
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31k
Растрелли В.В. 19 минут назад
Источник этого дохода до сих пор остаётся неизвестным.
---------------------------------------
Так она всё-таки его задекларировала или источник остаётся неизвестным? Автору следует прочитать в словаре значение слова "декларировать".
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102
Dmitry 21 минуту назад
И ещё, бараны думают, что их пастух - гений, а собака их охранник. Вот только пастух с собакой съедают больше баранины, чем все волки вместе взятые.
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102
Dmitry 23 минуты назад
"Такого беспредела в России быть не может!" Такой беспредел в России есть. Впрочем, как и в любой другой стране мира. Просто в т.н. демократических странах правительство хоть что-то отстегивает народу, называя это демократией, а в странах типа России, Ирана, тех же ОАЭ всё делается внагляк. Выборы во всех странах - абсолютный фейк, так что, ни о какой власти избирателей и речи быть не может. Ну а уж как это происходит, можно судить, глядя на выборы в США.
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630
Голосмордора 24 минуты назад
Обычное ничто.Насадка на член.
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−92
Племянник Путина Полчаса назад
Да какая разница сколько на счету у этот соски?
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382k
Алексей Полчаса назад
Своих критиков девушка назвала неудачниками.....
а кто ты без своего папочки бы была? ш.л.ю.х.о.й на трассе?
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1k
Bar Полчаса назад
Вообще пох*уй, а ведь у этой шкуры ещё дебилы-подписчики...просто стыдно за тупость людей.
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28k
Ed Полчаса назад
а знаете когда-нибудь доживем до счастливого момента, когда после вот такого на папаньку с маманькой будет организована проверка по линии налоговой, финмониторинга, ну и т.д. И отдадут папанька с маманькой все наворованное, а девонька по экстрадиции вернется в Россию. К разбитому корыту и будет сиськами сверкать не потому что борзая . а потому что все две майки протрутся. Сволочье поганое.
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8k
Потапыч 36 минут назад
Простите, может задам тупой вопрос. Но если она живёт в США, то почему банк ВТБ?
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38
Green Way Потапыч Полчаса назад
потому что папенька и маменька живут в РФ.
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571
Mr White Man 41 минуту назад
щастливая еврейская семья !
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−2
Алексей 42 минуты назад
А что это чучело просит доказывать в суду ? Что она Т.П. и без суду понятно.
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15k
alexis 42 минуты назад
Отправить к ней связного с пакетом из центра, и пусть он «случайно» попадётся.
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5k
Ыукп 54 минуты назад
И мне абсолютно пох сколько у неё бабосиков. С собой не заберёт.
Не знаю кто меня больше коробит: ей подобные или те, кто писчит, но лезет в чужой карман деньги посчитать.
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16k
бат св 55 минут назад
...папа учил дочку говорить всегда правду
-ну вот она и сказала
-другие наворованое родителями каждому не светят
-вот и вся разница
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27k
Aqueronte 55 минут назад
Бастрыкин, ау, ты где спишь? Или в доле?
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186
Андрей 56 минут назад
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186
Андрей 56 минут назад
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13k
Владислав Грецов 57 минут назад
все верно она сказала...что им бояться...
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