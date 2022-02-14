«Мне п**уй абсолютно»: дочь экс-губернатора Ставрополья готова ответить за 60 млн на счёте

На днях блогерша Александра Гаевская (дочь экс-губернатора Ставрополья Валерия Гаевского), более известная в Сети как Mira HS, на одной из трансляций показала зрителям экран своего мобильного, на котором случайно засветился её счёт в банке ВТБ. После увиденного "поклонники" засыпали стримершу оскорблениями, а её отца обвинили в воровстве.





Сегодня на очередном стриме в Twitch девушка отреагировала на оскорбления и обратилась к недоброжелателям. Александра заявила, что ей «абсолютно п**уй» на обвинения и она не собирается оправдываться, а если у кого-то есть претензии, то они смело могут подать на неё в суд, который, уверена она, выиграет.





«Встретимся в суде, но имейте в виду, что у меня сразу будет иск встречный за моральную компенсацию. То есть если вы ничего не докажете, то вы будете мне платить», - заявила заработавшая 60,5 млн рублей блогерша.