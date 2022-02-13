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Украина закрывает границы с Россией и Беларусью

Украина закрывает границы с Россией и Беларусью (5 фото + 2 видео)

Автор:
13 февраля 2022 12:41
Сообщество : Политика
Метки: Россия   США   Украина   новости   политика   
1587
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2
Не совсем понятная ситуация происходит на украинских границах. В сети появились сообщения, что украинские пограничники отказываются пропускать граждан России и Белоруссии.

Источник:

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Метки: Россия   США   Украина   новости   политика   
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17  комментариев
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49k
noName 2 часа назад
Нормально всё :наша армия начнёт нападение, увидит-грагица закрыта! Ну всё, развернётся и уйдёт обратно
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28k
Notan Blaine 2 минуты назад
А как Россия нападет, если за годы "войны" Украина уничтожила сто тысяч танков Армата, пару миллионов конно-бурятских водолазов футболистов, всех псковских десантников по десять раз, отразила сто тысяч нападений России и это все со старым советским оружием.
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510
阿鋒 19 минут назад
За обычный народ переживаем. Люди же все, адекватные, лучший друг имеет украинские корни. только вот шут у руля там. И в Китае коллеги с Украины. В одной компании работаем. А китайцы тоже зырят - да думают , что подерёмся. А мы им - не дождётесь :))
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4k
NeDron 23 минуты назад
Кто-то верит тому, что говорит слуга Дерипаски?
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1k
! жЫтиЕ моЕ ! Полчаса назад
Нашли таки , самки собаки , способ ?

Раз русских на границе не пускают , значит , усё , потопчуцо возле поребрика и не солоно хлебамши уйдуть . Очередная перемога ! СУГС !
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569
Driver 53 минуты назад
Это говорит об одном, хохлам дадут приказ бомбить ДНР / ЛНР 16-го числа.
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2k
Enotko Ytko 55 минут назад
@Украина закрывает границы с Россией и БЕЛОРУССИЕЙ!!!!! бестолочь, БЕЛОРУССИЕЙ!!!
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13k
Владислав Грецов Час назад
ну так введите наконец визовый режим с этой страной и попросите всех гастарбайтеров оттуда с вещами на выход....иначе это хамство будет продолжаться вечно
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12
Державный Властитель Час назад
Глупые бестолочи эти хохлопитеки
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12k
Хью́берт 2 часа назад
Точная дата вторжения, источник 100%.
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12
Державный Властитель Хью́берт Час назад
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