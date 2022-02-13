Украина закрывает границы с Россией и Беларусью

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Не совсем понятная ситуация происходит на украинских границах. В сети появились сообщения, что украинские пограничники отказываются пропускать граждан России и Белоруссии.
Об этом сообщили несколько Telegram-каналов и издание "Страна.ua". Рядовые граждане также делятся в соцсетях рассказами о своих неудачных попытках пересечь границу. Эту информацию подтвердил депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.
По предварительной информации пропускают только тех, кто едет на похороны близких родственников.
Однако представитель погранслужбы Украины Андрей Демченко отметил, что у пограничников нет официального запрета на въезд россиян и белорусов в страну. По его словам, «есть украинское законодательство, регламентирующее пересечение государственной границы, и пограничники его четко соблюдают».
Параллельно с наземными границами начинают закрываться и воздушные. Появились данные, что с понедельника будет приостановлено авиасообщение с Украиной из-за отзыва страховыми компаниями гарантий на авиаперелеты. Так уже сегодня лизингодатель запретил самолету украинской авиакомпании SkyUp входить в воздушное пространство Украины, борт из Мадейры сел в Кишиневе. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Глава Ассоциации страхового бизнеса Украины Вячеслав Черняховский прокомментировал сложившуюся ситуацию, заявив, что в ближайшее время небо над страной «станет в прямом смысле пустым».
Ну а пока простые люди стараются не впасть панику, президент США Джо Байден сообщил, что начало «войны» запланировано на 16 февраля. Именно эти слова и спровоцировали временное закрытие посольств Канады и Австралии на территории Украины. Гражданам более 21 страны было рекомендовано в срочном порядке вернутся на родину. Впрочем, дата начала «войны» все время меняется и в СМИ периодически происходят фальстарты.
Россия все обвинения Запада о подготовке к нападению на Украину отвергает, а глава российского МИДа Сергей Лавров неоднократно говорил, что ни о какой войне речи быть не может.
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Раз русских на границе не пускают , значит , усё , потопчуцо возле поребрика и не солоно хлебамши уйдуть . Очередная перемога ! СУГС !