Украина закрывает границы с Россией и Беларусью

Ну а пока простые люди стараются не впасть панику, президент США Джо Байден сообщил, что начало «войны» запланировано на 16 февраля. Именно эти слова и спровоцировали временное закрытие посольств Канады и Австралии на территории Украины. Гражданам более 21 страны было рекомендовано в срочном порядке вернутся на родину. Впрочем, дата начала «войны» все время меняется и в СМИ периодически происходят фальстарты.

2022-02-13T12:41:06+03:00