Как летали на самолете Boeing 747 в 1970-х

Первый самолет Boeing 747 поступил в эксплуатацию 22 января 1970 года по маршруту Нью–Йорк-Лондон. Покупателем части первой партии самолетов стала компания Pan American, которая и выполняла эти рейсы. Затем самолет начали покупать и другие авиакомпании - в основном выполнявшие рейсы на дальние расстояния. На момент создания Boeing 747 был самым большим и вместительным пассажирским авиалайнером - и был таковым на протяжении 36 лет, до появления других моделей.