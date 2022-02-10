Как летали на самолете Boeing 747 в 1970-х

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В 1970 году впервые представили Boeing 747, также известный как Джамбо Джет. Свои первые рейсы самолет совершал с 22 января 1970 года по маршруту Нью-Йорк-Лондон. На момент создания Boeing 747 был самым большим и вместительным пассажирским самолетом.
Первый самолет Boeing 747 поступил в эксплуатацию 22 января 1970 года по маршруту Нью–Йорк-Лондон. Покупателем части первой партии самолетов стала компания Pan American, которая и выполняла эти рейсы. Затем самолет начали покупать и другие авиакомпании - в основном выполнявшие рейсы на дальние расстояния. На момент создания Boeing 747 был самым большим и вместительным пассажирским авиалайнером - и был таковым на протяжении 36 лет, до появления других моделей.
У авиакомпаний были некоторые опасения насчет Boeing 747: например о том, что некоторые аэропорты не смогут вместить такой большой самолет. Перевозчиков также беспокоил большой расход топлива - некоторые компании сразу отказались покупать Boeing 747, опасаясь резкого увеличения цен на билеты. Тем не менее, многие международные перевозчики продолжали использовать 747 на тихоокеанских маршрутах.
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В 70-х годах из-за топливного кризиса цены на нефть стремительно выросли, и авиаперевозки также сократились. Самолеты Boeing 747 летали полупустыми - их рентабельность резко снизилась из-за высоких цен. Авиакомпании старались привлечь клиентов любыми способами - например, устанавливали барные стойки и диваны вместо кресел, - но это не принесло результатов. После этого некоторые авиакомпании переоборудовали все Boeing 747 в грузовые, и продали. В дальнейшем было создано множество успешных модификаций самолета.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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