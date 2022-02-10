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Как летали на самолете Boeing 747 в 1970-х

Как летали на самолете Boeing 747 в 1970-х (14 фото)

Автор:
10 февраля 2022 20:25
Сообщество : ФотоМир
Метки: Boeing 747   boeing   США   история   ретро фото   самолеты   старые фото   фото   
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В 1970 году впервые представили Boeing 747, также известный как Джамбо Джет. Свои первые рейсы самолет совершал с 22 января 1970 года по маршруту Нью-Йорк-Лондон. На момент создания Boeing 747 был самым большим и вместительным пассажирским самолетом.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Boeing 747   boeing   США   история   ретро фото   самолеты   старые фото   фото   
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7  комментариев
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4k
avix 2 часа назад
Новый авиалайнер. Входит стюардесса в пассажирский салон: Вы находитесь на нашем новом авиалайнере, в носовой части самолета у нас находится кинозал, в хвостовой зал игровых автоматов, на нижней палубе бассейн, на верхней сауна. А теперь, уважаемые господа, пристегните ремни, и со всей этой хреновиной мы попробуем взлететь.
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2k
DNK 4 минуты назад
Концепция современных авиаперевозок.

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343
Kalina Sergey Час назад
Походу на Фишках копается))
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5k
Владимир 2 часа назад
До сих пор вспоминаю 12часовой перелёт в экономе....
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10k
ScorpionDS 2 часа назад
Судя по интерьеру, о безопасности тогда мало думали ...
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