Переданные Украине из США пикапы уже поступили в продажу по цене 35 тысяч баксов за штуку

Российский новостной телеграм-канал "ГлавМедиа" со ссылкой на подписчика с Украины, опубликовал забавную информацию, о том, что 4 февраля правительство Соединенных Штатов Америки передало вна Украину подарок - первую партию из 40 внедорожников Mitsubishi L200.
Все это великолепие досталось украинским пограничникам в предверии "неминуемого" российского вторжения в рамках посильной помощи американских покровителей по программе «Усиления потенциала Государственной пограничной службы Украины в сфере безопасности северной и восточной границы».
Как указано на сайте Погранслужбы Украины, первая партия транспортных средств прибыла в отдельную комендатуру охраны и обеспечения Госпогранслужбы в Киеве. Проинспектировала поступление помощи пограничникам делегация отдела по правоохранительным вопросам Посольства США в Украине и лично глава ведомства Сара Лангенкамп.
А уже 9 февраля, пишет украинский телеграм-канал "Бородатая Бабушка", новенькие внедорожники появились на сайтах по продаже автомобилей по 35 тысяч баксов за штуку.
Правда, после того, как информация о продаже пикапов пошла гулять по украинским и российским информационным каналам, Госпогранслужба Незалежной отреагировала опровержением, мол, все это фейк и происки, а пикапы на месте, можно спать спокойно.
Выдыхаем...
Авторский пост
- Убийство на вечеринке для взрослых, опасный косплей – как прошел Хэллоуин во всем мире
- ОИ-2022 в Пекине еще не стартовали, а уже полны скандалов
- Закипевший Казахстан: о чём улюлюкали диванные «революционеры» в Сети?
- Жители Екатеринбурга не поняли, чем их город не угодил замгоссекретаря США
- "Путин нападёт": разведка США пообещала Украине войну с Россией в начале 2022 года
Понравилось36
Цена от 2 939 000 цена у нас. Не вникался в комплектации что там у них, но тут самая дешевая цена с сайта https://www.mitsubishi-motors.ru/auto/l200/https://www.mitsubishi-motors.ru/auto/l200/.
Сколько это в баксах по курсу на сегодня? 39 186 .
А машинка вполне добротная.
Петлюра вернется - коррупционерам по жопе плеткой пройдется!
СУГС!
вот она же сейчас..