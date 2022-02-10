Переданные Украине из США пикапы уже поступили в продажу по цене 35 тысяч баксов за штуку

Все это великолепие досталось украинским пограничникам в предверии "неминуемого" российского вторжения в рамках посильной помощи американских покровителей по программе «Усиления потенциала Государственной пограничной службы Украины в сфере безопасности северной и восточной границы».

Как указано на сайте Погранслужбы Украины, первая партия транспортных средств прибыла в отдельную комендатуру охраны и обеспечения Госпогранслужбы в Киеве. Проинспектировала поступление помощи пограничникам делегация отдела по правоохранительным вопросам Посольства США в Украине и лично глава ведомства Сара Лангенкамп.



