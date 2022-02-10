FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 8545 постов • 1274 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Переданные Украине из США пикапы уже поступили в продажу по цене 35 тысяч баксов за штуку

Переданные Украине из США пикапы уже поступили в продажу по цене 35 тысяч баксов за штуку (3 фото)

Автор:
10 февраля 2022 17:17
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: США   Сара Лангенкамп   Украина   автомобили   пикапы   погранслужба   
2044
3

Российский новостной телеграм-канал "ГлавМедиа" со ссылкой на подписчика с Украины, опубликовал забавную информацию, о том, что 4 февраля правительство Соединенных Штатов Америки передало вна Украину подарок - первую партию из 40 внедорожников Mitsubishi L200.

Все это великолепие досталось украинским пограничникам в предверии "неминуемого" российского вторжения в рамках посильной помощи американских покровителей по программе «Усиления потенциала Государственной пограничной службы Украины в сфере безопасности северной и восточной границы».

Как указано на сайте Погранслужбы Украины, первая партия транспортных средств прибыла в отдельную комендатуру охраны и обеспечения Госпогранслужбы в Киеве. Проинспектировала поступление помощи пограничникам делегация отдела по правоохранительным вопросам Посольства США в Украине и лично глава ведомства Сара Лангенкамп.


×
×

А уже 9 февраля, пишет украинский телеграм-канал "Бородатая Бабушка", новенькие внедорожники появились на сайтах по продаже автомобилей по 35 тысяч баксов за штуку.

Правда, после того, как информация о продаже пикапов пошла гулять по украинским и российским информационным каналам, Госпогранслужба Незалежной отреагировала опровержением, мол, все это фейк и происки, а пикапы на месте, можно спать спокойно.

Выдыхаем...

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: США   Сара Лангенкамп   Украина   автомобили   пикапы   погранслужба   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
24
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Cornho 46 минут назад
Кому это "великолепие" нужно? Да ещё и за такие бабки...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2
Slavka 19 секунд назад
Мошенники и проходимцы и не такое выставляют на продажу, главное аванс на карту бросить не забудьте...)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Mart Daav 13 минут назад
а ну раз украинский телеграм-канал "Бородатая Бабушка" написал, то все так и есть. Надо сразу обязательно говнопост на фишках сделать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
69k
parallax 14 минут назад
Декоммунизацiя закончилась, продано всё. Началась деамериканизацiя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
Андрей 18 минут назад
Америссанцы поставили эти пикапу вна укроиню, чтобы гордые укроиньцы взгромоздили на них крупнокалиберные пулемёты - как это заведено у бармалеев - и пошли воевать русских. Но - нэма дурних: пикапы срочно демилитаризовали и погнали на продажу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Александр 19 минут назад
Умеют радовать рагули, умеют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9
Карл Такойто 23 минуты назад
Может они им просто не нужны,или не нужны в таком количестве. США решили сделать подгон,как говорится дареному коню в зубы не смотрят,они приняли. Решили продать,они же оформлены на государство поэтому какие то инсинуация что некие частные лица решили свой карман пополнить маловероятны,они же все учтены да и спросят потом с тех кто продал,и не учёт не поставишь такое купленное левым путём. Поэтому это очевидно официальная попытки продажи от таможенных органов,но после того как просочилось в Сми дали команду снять-чтобы америкосов не обидеть,а то ведь те могут узнать и больше ничего не отправят)) Сейчас выждут через какое то время опять их выставят
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
RomaXz Полчаса назад
А пруфы есть? Я посмотрел публикацию в том канале, там ничего. Просто фотка объявления и " продают переданные машины!". Это что, единственные L200 в Украине? Если нет - как они узнали, что это именно те ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
478
Шурман RomaXz 11 минут назад
Да не переживай ты так , твои уже и надувные лодки продали :) все хорошо .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
162k
☭Cheкаво☭ Полчаса назад
А тубусы почем?))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Сергей Сергеев Полчаса назад
Тут приятель спрашивает: а почём Джавелины. Пусть цену озвучат.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Владислав Грецов Полчаса назад
кому то радость....35 т на халяву срубить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 37 минут назад
Бандера приде - усих накаже!
Петлюра вернется - коррупционерам по жопе плеткой пройдется!
СУГС!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Aristarx 38 минут назад
Чёт дорого.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
35k
Нанук Паналык 51 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
365
Илья ☭Cheкаво☭ 13 минут назад
Этот хохложопинский наркоман застрял в 90-х... Впрочем, как и весь его Хохлозадрищенск...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Долой банальщину. Дарите моменты, которые точно не забудутся Долой банальщину. Дарите моменты, которые точно не забудутся Из распиленного судна-автовоза достали 220 машин Из распиленного судна-автовоза достали 220 машин Убийство на вечеринке для взрослых, опасный косплей – как прошел Хэллоуин во всем мире Убийство на вечеринке для взрослых, опасный косплей – как прошел Хэллоуин во всем мире Жители Екатеринбурга не поняли, чем их город не угодил замгоссекретаря США Жители Екатеринбурга не поняли, чем их город не угодил замгоссекретаря США "Путин нападёт": разведка США пообещала Украине войну с Россией в начале 2022 года "Путин нападёт": разведка США пообещала Украине войну с Россией в начале 2022 года Закипевший Казахстан: о чём улюлюкали диванные «революционеры» в Сети? Закипевший Казахстан: о чём улюлюкали диванные «революционеры» в Сети?
KlyaksaZ

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

32200



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
57
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
30 мемов про Финляндию, самую счастливую страну в мире
2
187
30 мемов про Финляндию, самую счастливую страну в мире
Набирающие популярность в сообществах
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 8 февраля
1
1
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 8 февраля
Маск засоряет наше небо своими спутниками
0
10
Маск засоряет наше небо своими спутниками
Как российские болельщики поддерживают сборную на Олимпиаде в Пекине (3 фото + 7 видео)
Как российские болельщики поддерживают сборную на Олимпиаде в Пекине (3 фото + 7 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально!
0
2

Лучшие демотиваторы
А я сказал что эта сосулька пойдет с нами!
3
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#ватермарк#интересное#Ynews#подборка#СССР#кино#новости#Москва
#факты#прикол#люди#картинки#автомобили#аварии#авто аварии#милота#фотографии#кот
#интересно#животные#история#Приколы#автомир#дтп#Россия#в мире#Жизнь#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться