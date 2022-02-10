Женщина-комик из США пошутила про ковид, заявила о любви Иисуса, а потом упала и проломила череп

Она весело хохмила про прививки, рассказывала, что ей любая зараза нипочем. Потом завалилась прямо на сцене.
Хизер Макдональд, американский стендапер:
Она выступала в Аризоне и развлекала зрителей:
«Не буду хвастаться, но я сделала уже 2 прививки, потом добавила бустер. Все ок! Еще закинулась прививкой от гриппа. И что же вы думаете? У меня даже нет задержки! И никакого ковида! При это путешествую, в одной только Мексике побывала 2 раза. И регулярно встречаюсь с фанатами. Нет, Иисус реально любит меня больше всех!»
После этих слов она вытаращила глаза и грохнулась прямо на сцене. Головой приложилась так, что сломала кости черепа. При этом, она не употребляла алкоголь и вещества - это подтвердила экспертиза.
Интересно, о чем она будет шутить, когда оклемается?
Источник:
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Было время, когда смотрел с аппетитом на бла-бла шоуы и Comedy Clubы, потом, как обрезало. Чистый воды бизнес, тиснутый армянами для Москвы из-за океана. Бабки съели юмор, как и в КВНе, но это другая история…
Раньше все ещё спорили кто лучший юморист, Задорнов, Ширвиндт, Жванецкий.... Да они все недомягаемая вершина для нынешеих клоунов))) да даже пчела у Петросяна это недосягаемый уровень))
обступиться;
Упал, да так, что чуть затылка не
пришиб;
Старик заохал, голос хрипкой;
Был высочайшею пожалован улыбкой;
Изволили смеяться; как же он?
Привстал, оправился, хотел отдать
поклон,
Упал вдругорядь – уж нарочно,
А хохот пуще, он и в третий так же
точно.
А? как по вашему? по нашему –
смышлен.
Упал он больно, встал здорово.
Зато, бывало, в вист * кто чаще
приглашен?
классика