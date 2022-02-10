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Женщина-комик из США пошутила про ковид, заявила о любви Иисуса, а потом упала и проломила череп

Женщина-комик из США пошутила про ковид, заявила о любви Иисуса, а потом упала и проломила череп (2 фото + 1 видео)

Автор:
10 февраля 2022 17:11
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: COVID   США   аризона   комики   стендап   сцена   
1982
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Она весело хохмила про прививки, рассказывала, что ей любая зараза нипочем. Потом завалилась прямо на сцене.

Хизер Макдональд, американский стендапер:

Она выступала в Аризоне и развлекала зрителей:

«Не буду хвастаться, но я сделала уже 2 прививки, потом добавила бустер. Все ок! Еще закинулась прививкой от гриппа. И что же вы думаете? У меня даже нет задержки! И никакого ковида! При это путешествую, в одной только Мексике побывала 2 раза. И регулярно встречаюсь с фанатами. Нет, Иисус реально любит меня больше всех!»

После этих слов она вытаращила глаза и грохнулась прямо на сцене. Головой приложилась так, что сломала кости черепа. При этом, она не употребляла алкоголь и вещества - это подтвердила экспертиза.

Интересно, о чем она будет шутить, когда оклемается?

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Метки: COVID   США   аризона   комики   стендап   сцена   
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100
Raingold Fischer Час назад
Иисус шутку не оценил.
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6k
a_komolow 3 минуты назад
До3.14зделась!
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3k
Mowgley 9 минут назад
Бог не Ермошка, потроллил немножко.
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34k
Опаньки 13 минут назад
а есть видео, где они ржать перестали?
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2k
Сладких снов 19 минут назад
Ох уж эти эти стендаперы.
Было время, когда смотрел с аппетитом на бла-бла шоуы и Comedy Clubы, потом, как обрезало. Чистый воды бизнес, тиснутый армянами для Москвы из-за океана. Бабки съели юмор, как и в КВНе, но это другая история…
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12k
Taximaxi Полчаса назад
А город подумал-ученья идут.
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61k
Опиум для народа 38 минут назад
Х"й с ней, с травмой. Мне интересно - вот эта сраная муть, что она проговорила - это типа шутка такая? Бл"дь, на фоне её шуток шутки Дубовицкой - недосягаемая вершина юмора...
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9k
Кенвуд 41 минуту назад
Что мля за слово такое "стендапер". Больше на диагеоз типа триппер похоже, чем на род деятельности человека. Одни сплошные новообразования из английского наречия: стендапер, блогер, тиктокер, ....
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13k
ss 41 минуту назад
И в ВОЗ тут же постановили - ковид!
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6k
Владимир 43 минуты назад
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53
Алексей Губин 45 минут назад
Вызвали на ковер
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2k
Александр Алехин 47 минут назад
Так у нее инсульт похоже, или эпилептический приступ.
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3k
Андрей 53 минуты назад
Раньше рубрика в газетах такая была "Нарочно не придумаешь!" Вот уж ни дать ни взять.
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847
Hallo FreeSpace 56 минут назад
бывает же ...
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8k
Ном-Номыч 58 минут назад
Боженька слышит
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2k
Алекс 58 минут назад
на ее месте должна быть Псаки
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43k
dima423 Час назад
да, заметили, больше всего народ ржал когда она упала...вот она вся суть американского ЧЮ))
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12k
Majul Час назад
И при чем тут прививка?
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330
Чешира Majul Полчаса назад
Одна из побочек - генерлизованная тромбоэмболия, и как результат - внезапный инсульт или инфакрт: На видео четко видно что под конец она начинает терять запал, и покачиваться, как будто резко устала, что очень напоминает признаки инсульта.
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