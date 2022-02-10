Женщина-комик из США пошутила про ковид, заявила о любви Иисуса, а потом упала и проломила череп

Она выступала в Аризоне и развлекала зрителей:

«Не буду хвастаться, но я сделала уже 2 прививки, потом добавила бустер. Все ок! Еще закинулась прививкой от гриппа. И что же вы думаете? У меня даже нет задержки! И никакого ковида! При это путешествую, в одной только Мексике побывала 2 раза. И регулярно встречаюсь с фанатами. Нет, Иисус реально любит меня больше всех!»

После этих слов она вытаращила глаза и грохнулась прямо на сцене. Головой приложилась так, что сломала кости черепа. При этом, она не употребляла алкоголь и вещества - это подтвердила экспертиза.

Интересно, о чем она будет шутить, когда оклемается?