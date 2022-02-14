White Nikes Matter: как москвич пожаловался на расовую дискриминацию в известной компании

Чтобы правоохранители точно не прошли мимо, москвич заявление подал сразу на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Но этим правдоруб не ограничился. Бороться за права белой расы он начал и на «западном фронте». Пообещал компании «помощь в подборе моделей для устранения расового дисбаланса». Вот только неблагодарные спецы из Nike не оценили душевный порыв россиянина, отказали принять столь щедрый дар.



Однако, москвич продолжает поход за равноправие. Журналистам он выдал обличительную речь в адрес компании, пожурив ее за «навязывание западных ценностей и стереотипов, которые чужды европейской культуре в целом и славянской, в частности».



«Дискриминация и неуважение», — эти термины тоже звучали в филиппике Евгения. Ведь и сам он представляет титульную расу, как-никак.