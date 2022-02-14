White Nikes Matter: как москвич пожаловался на расовую дискриминацию в известной компании

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Театр абсурда дает очередную премьеру. А что, им можно, а нам нельзя?..
В Следственный комитет России поступила жалоба от жителя столицы. Евгений Смирнов высказал претензию к американской компании Nike. Ни много ни мало, заподозрил ее в расовой дискриминации. Ситуацию «провентилировали» в издании Sostav со ссылкой на РИА Новости.
Что именно так огорчило потенциального покупателя? Явный перебор с фотографиями моделей афроамериканцев и «ост-американцев». А вот представители европеоидной расы на русскоязычном сайте бренда явно в дефиците. Несправедливо, решил Евгений и обратился к блюстителям равноправия в погонах
Что именно так огорчило потенциального покупателя? Явный перебор с фотографиями моделей афроамериканцев и «ост-американцев». А вот представители европеоидной расы на русскоязычном сайте бренда явно в дефиците. Несправедливо, решил Евгений и обратился к блюстителям равноправия в погонах
Чтобы правоохранители точно не прошли мимо, москвич заявление подал сразу на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Но этим правдоруб не ограничился. Бороться за права белой расы он начал и на «западном фронте». Пообещал компании «помощь в подборе моделей для устранения расового дисбаланса». Вот только неблагодарные спецы из Nike не оценили душевный порыв россиянина, отказали принять столь щедрый дар.
Однако, москвич продолжает поход за равноправие. Журналистам он выдал обличительную речь в адрес компании, пожурив ее за «навязывание западных ценностей и стереотипов, которые чужды европейской культуре в целом и славянской, в частности».
«Дискриминация и неуважение», — эти термины тоже звучали в филиппике Евгения. Ведь и сам он представляет титульную расу, как-никак.
Однако, москвич продолжает поход за равноправие. Журналистам он выдал обличительную речь в адрес компании, пожурив ее за «навязывание западных ценностей и стереотипов, которые чужды европейской культуре в целом и славянской, в частности».
«Дискриминация и неуважение», — эти термины тоже звучали в филиппике Евгения. Ведь и сам он представляет титульную расу, как-никак.
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У нас в России доля негров менее 1% - будь добр с этим считаться...
А насчет любителей считать чужие деньги и ОСОБЕННО ЧУЖОЕ ВРЕМЯ, ну... значит имеет возможность и желание, каждый волен распоряжаться СВОИМИ деньгами и СВОИМ временем как ему хочется. Если человеку нравится судиться - пусть судится, он у вас донаты на это не собирает. Тем более мне такие иски только нравятся (наблюдать, да... не самому судиться, был бы попкорн...)
Идете по торговому центру, видите рекламу в России с использованием толстых черных людей.
Дальше ваше решение - зайти и заплатить им, таким образом поддержав или пройти мимо.
(к этому катимся)
Я лично не покупаю. С избытком других кофеен. То же самое касается Макдональдс и прочих мега корпораций. Достаточно альтернативы.