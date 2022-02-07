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Глава СК Бастрыкин попросил Путина ужесточить миграционную политику

Глава СК Бастрыкин попросил Путина ужесточить миграционную политику (3 фото + 2 видео)

Автор:
07 февраля 2022 17:59
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Бастрыкин   видео   мигранты   политика   предложение   путин   
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Если этого не сделать, считает главный следователь России, то в ближайшее время ситуация выйдет из-под контроля и локальные конфликты мигрантов превратятся в уличные столкновения.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин написал президенту Владимиру Путину письмо, в котором выразил обеспокоенность ростом преступности среди приезжих и предложил ужесточить миграционное законодательство, «иначе локальные конфликты могут превратиться в массовые уличные беспорядки».


В своём послании Бастрыкин рассказал об агрессивных гастарбайтерах, которые «накалили ситуацию» и привели к тому, что жители некоторых подмосковных городов уже начали формировать народные дружины. Глава СК доложил президенту, что за 11 месяцев 2021 года иностранные специалисты совершили 33,5 тысячи преступлений. Среди них он выделил избиение шестью гражданами Узбекистана двух майоров полиции в Выборге.

Помимо прочего, Бастрыкин сообщил Путину о настроениях граждан России, которые «серьёзно обеспокоены» монополизацией мигрантами сферы бытовых услуг. По мнению главного следователя страны, этому способствуют многие представители бизнеса, которые заинтересованы в нынешнем «фактически рабском» положении гастарбайтеров.

В довершение Бастрыкин предложил ужесточить миграционное законодательство. Работодателей, считает он, следует обязать предоставлять приезжим жильё и оплачивать транспорт (что мгновенно сделает их труд нерентабельным). А полицейским и ФМС - ввести для мигрантов геномную регистрацию и принять в крупных городах России меры по «сохранению этнокультурного баланса населения» и вместо гастарбайтеров нанимать на работу в определённых сферах граждан России. Эти меры, по мнению главы СК, снизят социальную напряжённость.

Некоторые меры, причём без оглядки на Бастрыкина, уже начали принимать некоторые регионы России. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сегодня сообщил, что в регионе вводится частичный запрет на работу иностранных граждан в общественном питании, транспорте и розничной торговле. В области существенно сократят количество выдаваемых патентов на работу. Помимо этого губернатор пообещал обеспечить прозрачность при проверке на знание русского языка для тех, кто хочет стать гражданином России. Неужели в Калужской области выдают российские паспорта направо и налево даже не владеющим русским языком специалистам?

А вчерашняя кавказская свадьба в Вологде закончилась арестом 23-летнего друга жениха, который решил поздравить молодожёнов стрельбой из охолощенного автомата.

Все российские чиновники прекрасно осведомлены о проблемах, озвученных Бастрыкиным. И временами даже выступают и пишут, как Хинштейн, правильные вещи. Но изменится ли что-нибудь в миграционной политике? Или для этого нужно чтобы произошла какая-нибудь немыслимая трагедия, которая срезонирует в обществе?

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Метки: Бастрыкин   видео   мигранты   политика   предложение   путин   
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120k
arek14 15 минут назад
А по телевизору всю дорогу втирают, что гейропа задыхается под игом мигрантов.
А тут оно вишь как.
Врут ,небось.
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1k
Вадим Курбатов Полминуты назад
Бастрыкина в президенты, Хинштейна в премьеры, чурбанов на кол!))
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837
Chaim Kushnir Минуту назад
лучше поздно, чем никогда. Иначе, ощущение, скоро граждане сами начнут порядок наводить, а это вряд ли кому понравится.
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29k
АнтонПолднев 4 минуты назад
Я против этих утырков в моей стране. Но давайте будем обьективны. Кто у вас в Москве будет улицы мести и снежок кидать? Ваши ребята, которые сдают квартиры и живут на Бали? Наши из регионов? Я сам в селе живу. Их на месте хрен заставишь работать. Поехать в Москву посидеть охранником за 2000 в день, это можно. Я ногу повредил. Нужно было на работе снег почистить. Искал три дня. За 20 минут работы з/п давал 500. Блииин это надо ехать...(3км) Надо работать... Такси. Пришла девушка ко мне. Пока была у меня влил дождь. Она говорит давай такси вызовем. Звоню знакомому таксисту. "Блииин. Я уже на стоянку стал. Щас уеду, кто-то на моё место станет". "Мы заплатим". "Не. Не поеду". И так везде. Как вам такая психология?
Конечно имиграция должна быть избирательна. И ужесточения конечно нужны. Но лишь бы наши не сделали как всегда.
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1k
Моя Родина - СССР. 4 минуты назад
Если не фейк то респект и уважуха Бастрыкину, и главное чтоб это возымело какое то ответное действие от царя.
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19k
иванов дмитрий 8 минут назад
Ну не бывает проблем с мигрантами без участия местных властей или полиции .
Прямого участия или косвенного.
.
Как пример эта свадьба со стрельбой в Вологде.
Стрельба в 100 метрах от пункта полиции.
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−9
Knives22 11 минут назад
Ну обнуленный гарант конституции наверняка пообещает взять ситуацию под свой строгий контроль.
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1k
Viktor 16 минут назад
Неужели доходить стало . Зачухались .
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19k
Luc72 18 минут назад
Вообще то эти предложения не то что вытекают, а прямо таки "ВЫСТРЕЛИВАЮ" из простого ЗДРАВОГО СМЫСЛА.
Только не говорите мне, что "верхам" не доступен здравый смысл. Он доступен, но им НЕ РУКОВОДСТВУЮТСЯ в своих решениях, ибо он "сталкивается" о непроходимую завесу "соблазнительных препятствий", выложенных всяческими лобби от строительного бизнеса и прочих крупных...
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12k
Alex 19 минут назад
Бастрыкин в президенты собрался что-ли?
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3k
RomaXz 22 минуты назад
Этого чувака в последнее время в новостях больше, чем даже Беглова? Набирает очки? Интересно, зачем.
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332
Kalina Sergey 23 минуты назад
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1k
Mixan Полчаса назад
Бастрыкин дельные вещи говорит в последние года и это не пиар ..Он уже в годах и боятся чего либо ему уже смысла нет .
Обстановка с мигрантами в России накалена и это уже должны заметить не СК , а ФСБ и прочии силовые структуры ..Иначе кровь может политься ,а западные спецслужбы уже давно думаю готовят этот вариант подорвать Россию изнутри и устроить бойню ..С Навальным не получилось . ..Вспомните Казахстан ,как резко все вспыхнуло и какой погром устроили ..
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