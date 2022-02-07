Глава СК Бастрыкин попросил Путина ужесточить миграционную политику

Некоторые меры, причём без оглядки на Бастрыкина, уже начали принимать некоторые регионы России. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сегодня сообщил, что в регионе вводится частичный запрет на работу иностранных граждан в общественном питании, транспорте и розничной торговле. В области существенно сократят количество выдаваемых патентов на работу. Помимо этого губернатор пообещал обеспечить прозрачность при проверке на знание русского языка для тех, кто хочет стать гражданином России. Неужели в Калужской области выдают российские паспорта направо и налево даже не владеющим русским языком специалистам?