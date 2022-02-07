Глава СК Бастрыкин попросил Путина ужесточить миграционную политику

Если этого не сделать, считает главный следователь России, то в ближайшее время ситуация выйдет из-под контроля и локальные конфликты мигрантов превратятся в уличные столкновения.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин написал президенту Владимиру Путину письмо, в котором выразил обеспокоенность ростом преступности среди приезжих и предложил ужесточить миграционное законодательство, «иначе локальные конфликты могут превратиться в массовые уличные беспорядки».
В своём послании Бастрыкин рассказал об агрессивных гастарбайтерах, которые «накалили ситуацию» и привели к тому, что жители некоторых подмосковных городов уже начали формировать народные дружины. Глава СК доложил президенту, что за 11 месяцев 2021 года иностранные специалисты совершили 33,5 тысячи преступлений. Среди них он выделил избиение шестью гражданами Узбекистана двух майоров полиции в Выборге.
Помимо прочего, Бастрыкин сообщил Путину о настроениях граждан России, которые «серьёзно обеспокоены» монополизацией мигрантами сферы бытовых услуг. По мнению главного следователя страны, этому способствуют многие представители бизнеса, которые заинтересованы в нынешнем «фактически рабском» положении гастарбайтеров.
В довершение Бастрыкин предложил ужесточить миграционное законодательство. Работодателей, считает он, следует обязать предоставлять приезжим жильё и оплачивать транспорт (что мгновенно сделает их труд нерентабельным). А полицейским и ФМС - ввести для мигрантов геномную регистрацию и принять в крупных городах России меры по «сохранению этнокультурного баланса населения» и вместо гастарбайтеров нанимать на работу в определённых сферах граждан России. Эти меры, по мнению главы СК, снизят социальную напряжённость.
Некоторые меры, причём без оглядки на Бастрыкина, уже начали принимать некоторые регионы России. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сегодня сообщил, что в регионе вводится частичный запрет на работу иностранных граждан в общественном питании, транспорте и розничной торговле. В области существенно сократят количество выдаваемых патентов на работу. Помимо этого губернатор пообещал обеспечить прозрачность при проверке на знание русского языка для тех, кто хочет стать гражданином России. Неужели в Калужской области выдают российские паспорта
направо и налево даже не владеющим русским языком специалистам?
Вчерашние видео из Мытищ. Иностранные специалисты вынесли из ТЦ кофемашину стоимостью 150 000 рублей
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А вчерашняя кавказская свадьба в Вологде закончилась арестом 23-летнего друга жениха, который решил поздравить молодожёнов стрельбой из охолощенного автомата.
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Все российские чиновники прекрасно осведомлены о проблемах, озвученных Бастрыкиным. И временами даже выступают и пишут, как Хинштейн, правильные вещи. Но изменится ли что-нибудь в миграционной политике? Или для этого нужно чтобы произошла какая-нибудь немыслимая трагедия, которая срезонирует в обществе?
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А тут оно вишь как.
Врут ,небось.
Конечно имиграция должна быть избирательна. И ужесточения конечно нужны. Но лишь бы наши не сделали как всегда.
Прямого участия или косвенного.
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Как пример эта свадьба со стрельбой в Вологде.
Стрельба в 100 метрах от пункта полиции.
Только не говорите мне, что "верхам" не доступен здравый смысл. Он доступен, но им НЕ РУКОВОДСТВУЮТСЯ в своих решениях, ибо он "сталкивается" о непроходимую завесу "соблазнительных препятствий", выложенных всяческими лобби от строительного бизнеса и прочих крупных...
Обстановка с мигрантами в России накалена и это уже должны заметить не СК , а ФСБ и прочии силовые структуры ..Иначе кровь может политься ,а западные спецслужбы уже давно думаю готовят этот вариант подорвать Россию изнутри и устроить бойню ..С Навальным не получилось . ..Вспомните Казахстан ,как резко все вспыхнуло и какой погром устроили ..