Большая аудитория — высокая ответственность: Бастрыкин считает необходимым приравнять блогеров к СМИ

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Интернет-ресурсы, по сути — тоже средства массовой информации. Пора определиться с их правовым статусом, уверен глава Следственного комитета России.
Сегодня, в День российской печати, Александр Бастрыкин дал развернутое интервью «Российской газете». Было затронуто несколько важных тем. Коснулись в разговоре и вопроса правового статуса интернет-ресурсов, в первую очередь, блогерских площадок.
Сетевые источники информации развиваются весьма активно. "В связи с этим… необходимо законодательно определить правовой статус таких площадок и их авторов. Ведь их аудитория по охвату нередко намного больше, чем у некоторых средств массовой информации", — считает Бастрыкин.
Это означает, что востребованные блогеры обязаны отвечать за качество и достоверность своих публикаций наравне с традиционными средствами массовой информации.
Сетевые источники информации развиваются весьма активно. "В связи с этим… необходимо законодательно определить правовой статус таких площадок и их авторов. Ведь их аудитория по охвату нередко намного больше, чем у некоторых средств массовой информации", — считает Бастрыкин.
Это означает, что востребованные блогеры обязаны отвечать за качество и достоверность своих публикаций наравне с традиционными средствами массовой информации.
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Как пояснил Бастрыкин, правоохранительные органы нередко сталкиваются с тем, что авторы популярных площадок мешают следственным действиям. Если информация в Сети искажается, желаемое выдается за истину, происходит спекуляция, передергивание фактов или «просто» их однобокая подача, то это негативно сказывается на расследовании тех или иных дел. Для официальных СМИ за ложную информацию предусмотрено наказание. Вот и для блогеров уже пора, считает глава СК, вводить аналогичные меры.
Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин не впервые поднимает тему ответственности электронных СМИ. Ранее он призвал коллег усилить мониторинг сетевого пространства на предмет отслеживания информации, которая может нанести вред россиянам.
Это всевозможные мошеннические схемы, недостоверная информация, которая способна навредить здоровью и жизни соотечественников, законодательно запрещенный контент, в том числе, касающийся экстремизма и терроризма. По мнению главы ведомства, сегодня требуются дополнительные меры для защиты пользователей Сети от различных ее угроз.
Это всевозможные мошеннические схемы, недостоверная информация, которая способна навредить здоровью и жизни соотечественников, законодательно запрещенный контент, в том числе, касающийся экстремизма и терроризма. По мнению главы ведомства, сегодня требуются дополнительные меры для защиты пользователей Сети от различных ее угроз.
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А на счет блохеров всех мастей уже пора наводить порядок ..Обнаглели в конец чертяки !
Хованский тоже кстати если в итоге его не посадят ,уверен он уедет как только сможет и вряд ли будет о них говорить хорошее))
Епта, за свои слова, за свои действия надо нести ответственность.
А, и дай угадаю, ты уцепишься за пелерастию и начнёшь визжать о правах педерастов.
А на убийства, смертельные ДТП, издевательства тебе вообще насрать.
Ну может тебе повезёт, твоя дочка прилет к блохеру, который такой непокорный весь, против власти, он её напоит и закроет зимой на балконе. Где она и сдохнет, как уже было в прошлом году.
И почему мне кажется, что ты потом по другому заговоришь?
Пойду первый канал ТВ погромче включу!
Хоть на долбодятлов посмотрю.
Так что вы, сороколетние, кроме смеха ничего не вызываете. А молодёжь, в отличии от старпёров, всё нормально понимает.