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Большая аудитория — высокая ответственность: Бастрыкин считает необходимым приравнять блогеров к СМИ

Большая аудитория — высокая ответственность: Бастрыкин считает необходимым приравнять блогеров к СМИ (3 фото)

Автор:
13 января 2022 20:04
Сообщество : Жить в России
Метки: Бастрыкин   блогеры   интернет   информация   нарушения   ответственность   сми   
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Интернет-ресурсы, по сути — тоже средства массовой информации. Пора определиться с их правовым статусом, уверен глава Следственного комитета России.
Сегодня, в День российской печати, Александр Бастрыкин дал развернутое интервью «Российской газете». Было затронуто несколько важных тем. Коснулись в разговоре и вопроса правового статуса интернет-ресурсов, в первую очередь, блогерских площадок.

Сетевые источники информации развиваются весьма активно. "В связи с этим… необходимо законодательно определить правовой статус таких площадок и их авторов. Ведь их аудитория по охвату нередко намного больше, чем у некоторых средств массовой информации", — считает Бастрыкин.

Это означает, что востребованные блогеры обязаны отвечать за качество и достоверность своих публикаций наравне с традиционными средствами массовой информации.
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Как пояснил Бастрыкин, правоохранительные органы нередко сталкиваются с тем, что авторы популярных площадок мешают следственным действиям. Если информация в Сети искажается, желаемое выдается за истину, происходит спекуляция, передергивание фактов или «просто» их однобокая подача, то это негативно сказывается на расследовании тех или иных дел. Для официальных СМИ за ложную информацию предусмотрено наказание. Вот и для блогеров уже пора, считает глава СК, вводить аналогичные меры.
Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин не впервые поднимает тему ответственности электронных СМИ. Ранее он призвал коллег усилить мониторинг сетевого пространства на предмет отслеживания информации, которая может нанести вред россиянам.

Это всевозможные мошеннические схемы, недостоверная информация, которая способна навредить здоровью и жизни соотечественников, законодательно запрещенный контент, в том числе, касающийся экстремизма и терроризма. По мнению главы ведомства, сегодня требуются дополнительные меры для защиты пользователей Сети от различных ее угроз.

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Метки: Бастрыкин   блогеры   интернет   информация   нарушения   ответственность   сми   
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1k
GoInDown Час назад
Наконец-то, хоть до одного дошло.
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341
Карл Такойто 11 минут назад
Конечно,нужно больше контроля
Я смотрю Бастрыкина пример Моргенштерна ничему не научил. Тот же был в принципе вне политики,каких то высказываний особых не делал. Но Бастрыкин его шуганул и тот уехал,после чего записал политический клип и открывает свою новостную площадку-и плевал он на разрешения,он в другой стране,вдохнул так сказать воздух свободы)) В итоге чего добился Бастрыкин? Перевел политически нейтрального популярного артиста в оппозицию,а поскольку тот находится заграницей пугать его уголовными делами уже не получится. Поэтому я всецело поддерживаю Бастрыкина-надо жестче)) и ещё больше чтобы было таких уехавших блогеров из которых он сделает оппозиционеров собственоручно
Проблема с дедами что они не понимают, что это ни как при Советской власти какую нибудь неугодную газету прикрыть и ее перестают выпускать,это интернет и Ютуб он есть в любой точке мира, и чем блогерам думать всякий раз а не сказали ли они чего лишнего чтобы за ними не пришли и не закрыли,они просто уедут и будут говорить всё что хотят-а не покорно сложат лапки и станут вещать исключительно благостную пропаганду))Во первых они так просто аудитории лишаться,им же не из бюджета платят как Соловьеву-и не важно смотрит его кто или нет

Хованский тоже кстати если в итоге его не посадят ,уверен он уедет как только сможет и вряд ли будет о них говорить хорошее))
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8k
БарНалей 12 минут назад
Хм, так уже же...
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25k
Владимир 15 минут назад
Наконец то. Достаточно вспомнить одного ушлёпка, который бил бабу башкой об стол, или того, который выпер бухую голую бабу на баокон зимой, где она и умерла от переохлаждения, а он потом ныл ещё два часа..
Епта, за свои слова, за свои действия надо нести ответственность.
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2k
Андрей 23 минуты назад
Мусор предложено привязать к мусору. Ну, т.е. если сми откровенно травят, что кому-то нужно или просто дичь, то это же сми, кто их накажет, они говорят что нужно верхушке. Но, как только блохер начал травить, что не нравится верхушке, то тут уже начнем вступать в ответственность! По сути просто напугать нужно этих непокорных блохеров.
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12k
Великий Кормчий Полчаса назад
Вот и правильно!
Пойду первый канал ТВ погромче включу!
Хоть на долбодятлов посмотрю.
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2k
boom 36 минут назад
Бастрыкина уже самого к малахову пора прировнять
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3k
portroy 36 минут назад
фотка с лупой крутейшая! Глава СК мониторит интернет))) Эти морализирующие деды во власти уже даже у меня, сорокалетнего, кроме смеха ничего не вызывают, представляю как молодежь над ними потешается!
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253
Z Z portroy Полчаса назад
У меня бывший отчим после Чернобыля, также имел проблемы со зрением. При внедрении компов - на экране он не разбирал ничего, вводил, писал я, по его словам. Потом, по-тихоньку зрение стало лучше...
Так что вы, сороколетние, кроме смеха ничего не вызываете. А молодёжь, в отличии от старпёров, всё нормально понимает.
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10k
Олегbl4 44 минуты назад
Т.е. будет дохрена всяких СМИ, которые сами себе журналисты и на них будет распространятся закон о СМИ ?
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1k
poбт 56 минут назад
Закон о блогерах российский федеральный закон № 97-ФЗ от 5 мая 2014 года, обязывающий обладателей интернет-ресурсов (сайтов, блогов и пр.) с аудиторией «свыше 3000 пользователей в сутки» регистрироваться в Роскомнадзоре и накладывающий ряд ограничений на содержимое этих ресурсов. В части регулирования деятельности блогеров закон прекратил свое действие (утратил силу) в связи с законом № 276-ФЗ от 29.07.2017
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Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
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