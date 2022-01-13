Большая аудитория — высокая ответственность: Бастрыкин считает необходимым приравнять блогеров к СМИ

Как пояснил Бастрыкин, правоохранительные органы нередко сталкиваются с тем, что авторы популярных площадок мешают следственным действиям. Если информация в Сети искажается, желаемое выдается за истину, происходит спекуляция, передергивание фактов или «просто» их однобокая подача, то это негативно сказывается на расследовании тех или иных дел. Для официальных СМИ за ложную информацию предусмотрено наказание. Вот и для блогеров уже пора, считает глава СК, вводить аналогичные меры.