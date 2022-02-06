"Я бы Васнецовой язык отрезал": чемпион Олимпийских игр раскритиковал жалобы биатлонистки на еду

Российская биатлонистка Валерия Васнецова сдала положительный тест на коронавирус и была вынуждена самоизолироваться. Девушка живет в карантинном отеле и жалуется на кормежку. По ее словам, из того набора еды, что она получает три раза в день, съедобными являются только макароны. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов жалобами девушки остался недоволен.
Валерия Васнецова показала, чем кормят ее в изоляции и заявила, что вся эта еда абсолютно несъедобна. Кусок жира, зажаренные ребра кролика, несколько картофелин и горсть отварных макарон - такой набор еды ей приносят трижды в день вот уже в течение недели. Из-за скудного питания девушка здорово похудела, у нее появились темные круги под глазами.
После жалобы спортсменки Союз биатлонистов России (СБР) обратился в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой проконтролировать условия содержания тех, кто находится на карантине. В результате организаторы Олимпиады ситуацию исправили. Глава пресс-службы СБР отметил, что в меню спортсменки появилась разнообразная пища. На завтрак ей принесли йогурты, лосось. На днях в номер ей поставят велотренажер и, возможно, разрешат небольшую прогулку (хотя правилам это запрещено).
Сама Валерия поблагодарила болельщиков за поддержку.
А вот другой спортсмен, прославленный чемпион Олимпийских игр Александр Тихонов жестко раскритиковал биатлонистку, заявив, что за такие жалобы отрезал бы ей язык. "Мы в 1980-м году жили в Америке как в тюрьме, и никто не жаловался! А она сидит и своими соплями, поднимает волнения в коллективе", - возмутился Тихонов. Биатлонист уверен, что нужно не "ныть", а разбираться со сложностями внутри команды. И вообще, поведение Васнецовой может испортить настроение другим членам сборной.
Впрочем, в соцсетях с позицией биатлониста согласны далеко не все. Хотя, конечно, нашлось довольно много тех, кто считает, что Тихонов прав. Сначала результаты - потом жалобы.
Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля, и скорее всего Васнецовой не удастся поучаствовать в Играх. Конечно, обидно приехать на соревнования мечты и просидеть их в карантинном боксе, однако тут нужно учитывать, что кого-то запоминают по победам/поражениям, а кого-то - по жалобам. Доведется ли биатлонистке завоевать хотя бы одну олимпийскую медаль или в памяти болельщиков она так и останется той, кто жаловался на плохую еду, покажет время.
Источник:
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Лишь бы поныть ..Сейчас либерасты вой подымут , тоталитарный режим Китая морит голодом спортсменов ..))))
а не нравится, пойду покушаю чего либо поприличнее, и не ною.
"Под коронавирус" исчезают или искажаются чувства обоняния и вкуса. Ничего необычного.
Есть "это" не хочется.
Но - надо, если не хочешь быстро потерять форму.
У меня одного глаза повылазили?
Вот чел, пишущий такие комменты, действительно думает только о себе.
Дистиллированную.
отвалятся? Делов то на пару минут.