"Я бы Васнецовой язык отрезал": чемпион Олимпийских игр раскритиковал жалобы биатлонистки на еду

А вот другой спортсмен, прославленный чемпион Олимпийских игр Александр Тихонов жестко раскритиковал биатлонистку, заявив, что за такие жалобы отрезал бы ей язык. "Мы в 1980-м году жили в Америке как в тюрьме, и никто не жаловался! А она сидит и своими соплями, поднимает волнения в коллективе", - возмутился Тихонов. Биатлонист уверен, что нужно не "ныть", а разбираться со сложностями внутри команды. И вообще, поведение Васнецовой может испортить настроение другим членам сборной.

Впрочем, в соцсетях с позицией биатлониста согласны далеко не все. Хотя, конечно, нашлось довольно много тех, кто считает, что Тихонов прав. Сначала результаты - потом жалобы.