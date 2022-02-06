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"Я бы Васнецовой язык отрезал": чемпион Олимпийских игр раскритиковал жалобы биатлонистки на еду

"Я бы Васнецовой язык отрезал": чемпион Олимпийских игр раскритиковал жалобы биатлонистки на еду (7 фото)

Автор:
06 февраля 2022 09:03
Сообщество : Спорт
Метки: Васнецова   Спорт   биатлон   еда   жалоба   олимпиада   олимпийские игры   тихонов   
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Российская биатлонистка Валерия Васнецова сдала положительный тест на коронавирус и была вынуждена самоизолироваться. Девушка живет в карантинном отеле и жалуется на кормежку. По ее словам, из того набора еды, что она получает три раза в день, съедобными являются только макароны. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов жалобами девушки остался недоволен.

Валерия Васнецова показала, чем кормят ее в изоляции и заявила, что вся эта еда абсолютно несъедобна. Кусок жира, зажаренные ребра кролика, несколько картофелин и горсть отварных макарон - такой набор еды ей приносят трижды в день вот уже в течение недели. Из-за скудного питания девушка здорово похудела, у нее появились темные круги под глазами.


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После жалобы спортсменки Союз биатлонистов России (СБР) обратился в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой проконтролировать условия содержания тех, кто находится на карантине. В результате организаторы Олимпиады ситуацию исправили. Глава пресс-службы СБР отметил, что в меню спортсменки появилась разнообразная пища. На завтрак ей принесли йогурты, лосось. На днях в номер ей поставят велотренажер и, возможно, разрешат небольшую прогулку (хотя правилам это запрещено).



Сама Валерия поблагодарила болельщиков за поддержку.


А вот другой спортсмен, прославленный чемпион Олимпийских игр Александр Тихонов жестко раскритиковал биатлонистку, заявив, что за такие жалобы отрезал бы ей язык. "Мы в 1980-м году жили в Америке как в тюрьме, и никто не жаловался! А она сидит и своими соплями, поднимает волнения в коллективе", - возмутился Тихонов. Биатлонист уверен, что нужно не "ныть", а разбираться со сложностями внутри команды. И вообще, поведение Васнецовой может испортить настроение другим членам сборной.

Впрочем, в соцсетях с позицией биатлониста согласны далеко не все. Хотя, конечно, нашлось довольно много тех, кто считает, что Тихонов прав. Сначала результаты - потом жалобы.


Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля, и скорее всего Васнецовой не удастся поучаствовать в Играх. Конечно, обидно приехать на соревнования мечты и просидеть их в карантинном боксе, однако тут нужно учитывать, что кого-то запоминают по победам/поражениям, а кого-то - по жалобам. Доведется ли биатлонистке завоевать хотя бы одну олимпийскую медаль или в памяти болельщиков она так и останется той, кто жаловался на плохую еду, покажет время.

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Метки: Васнецова   Спорт   биатлон   еда   жалоба   олимпиада   олимпийские игры   тихонов   
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33  комментария
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3k
Ivan 38 минут назад
Сразу чувствуется: добрый, воспитанный советский человек. Он, случайно, не в ЕР? Уж очень риторика и морда свинская соответствуют!
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126
Akabushkin Petr 4 минуты назад
Пипирку себе отрежь, хирург куев...
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3k
Юра Гагарин 8 минут назад
ну если у нас депутат госДумы говорит что надо головы резать, что уже вы хотели, отрезать язык это ещё уже чуток цивилизованнее
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1k
Nico 19 минут назад
у спортсмена свой режим, питание, к олимпиаде он выходит на пик готовности, а с таким карантином результатов ждать не приходится.
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677
timon 20 минут назад
Этот гад в своё врем Дарью Домрачеву из Российского биатлона выгнал
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5k
tamin 20 минут назад
По жалобами не запомнят. А вот бубка, немова, роднину, кабаеву и многих других будут помнить.
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677
timon 21 минуту назад
Старый мудак
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39k
Alex Полчаса назад
Нейтральные спортсмены зажрались совсем.
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13k
* Полчаса назад
Позиция "мы терпели, значит и ты терпи" всегда удивляла...
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43k
Элек Мек Полчаса назад
У Тихонова уже давно башня набекрень съехала.
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1k
Mixan 38 минут назад
Странная девушка ..А что самой заказать еду ,денег нет ?
Лишь бы поныть ..Сейчас либерасты вой подымут , тоталитарный режим Китая морит голодом спортсменов ..))))
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9k
Izrin Maria 42 минуты назад
Скорее всего - еда нормальная.
"Под коронавирус" исчезают или искажаются чувства обоняния и вкуса. Ничего необычного.
Есть "это" не хочется.
Но - надо, если не хочешь быстро потерять форму.
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21k
Matrosskin 51 минуту назад
Напомните - это одна из тех, кто "Мы всю жизнь старались, мечтали, от всего отказывались ради поездки на ОИ ! Конечно мы на всё готовы и даже под грязной тряпочкой выступать вместо государственного флага !!!" ? Но если пожрать не то принесли - фсёёёё... Скорее постов побольше.
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5k
hhwost 51 минуту назад
еда действительно выглядит тошнотно. понятно, что заключённые Гулага не подержали бы моё мнение, но так ведь и девушка не "зэка", а олимпийская спортсменка, и сейчас не 1937, а 2022 год.
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1k
анатолий горленко 55 минут назад
-------сдала положительный тест на коронавирус-------
У меня одного глаза повылазили?
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5
sasha Час назад
чего то внятного и адекватного от этой жабьей рожи, глупо ждать, небось тоже метит в депутаты ЕР...
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1k
Алексей Попов Час назад
Спортсмен - это человек который думает только о себе и занимается только собой. Ничего не производит. Ничего кроме нахренникомуненужных рекордов не добъется. Гордость за державу - вырастившую тунеядца - у меня отсутствует. Поэтому мне насрать кормят ли там ее вообще. И читать про это вааще не алё
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1k
Стебан Шутник Час назад
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2k
Иван Час назад
А чо он жил в америке в 80 году?
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−148
Сигизмунд Лазаревич Час назад
С таким рылом ей не макароны, а только воду ЕСТЬ можно.
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29k
Snork Snorkoff Час назад
Себе пусть отрежет чтонть. Большой спорт он и так мозгов не прибавляет, но тут клиника какая-то у мужика..
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