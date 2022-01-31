Маленькие развлечения для больших людей: рампы для фингерборда

Рейл, по сути - железная труба на ножках, разгонка – платформа метровой ширины, с помощью которой можно съехать и набрать скорость, радиус – платформа брахистохрона (кривая скорейшего спуска).



Модельки для парка продаются как отдельно, так и в комплекте.