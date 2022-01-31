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Маленькие развлечения для больших людей: рампы для фингерборда

Маленькие развлечения для больших людей: рампы для фингерборда (11 фото)

Автор:
31 января 2022 20:23
Сообщество : Спорт
Метки: интересно   модели   трюки   фингерборд   хобби   
891
11

Необычные предметы для популярного хобби.

В прошлом материале мы писали про коллектив скейтбордистов из США, которые приделали скейтборду вместо колес фингерборды (миниатюрные версии доски для тренировки пальцев рук).

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Мы упомянули, что помимо самих фингербордов, существует различная сопутствующая продукция к ним.

И это не только разные накладки, рисунки на деки, пластиковые колеса, но и целый арсенал из других приблуд, с помощью которых можно отгрохать свой собственный миниатюрный скейтпарк.

В интернете можно встретить действительно интересные экземпляры.

Есть варианты как из пластика, так и дерева. Причем с различными перилами, рейлами, разгонками и радиусами. Неподготовленному человеку достаточно трудно разобраться в многообразии названий, поэтому распишем.

Рейл, по сути - железная труба на ножках, разгонка – платформа метровой ширины, с помощью которой можно съехать и набрать скорость, радиус – платформа брахистохрона (кривая скорейшего спуска).

Модельки для парка продаются как отдельно, так и в комплекте.

Самое интересное, что появление подобных вещей в магазинах спровоцировало на творчество людей с прямыми руками, которые хвалятся своими произведениями в социальных сетях.

Например, читатель Reddit разместил миниатюрную версию парка из настоящего бетона, созданную им с оглядкой на районы – гетто.

В отличие от предыдущего пользователя, который заливал бетоном сантиметровую скейт-площадку, другой умелец поделился фото целого парка с трассой для миниатюрного скейта, которая сделана из дерева.

О качестве опыта поездок на фингерборде на этих самодельных площадках сказать нечего, но внешне выглядит очень круто.

Кстати, во время поиска информации по различным штукам для фингерборда, выяснилось, что на деле существуют не только мини-скейты, но и велосипеды, самокаты и даже сноуборды.

Если с первыми все понятно, то для последнего, вероятно, придется тащить с улицы настоящий снег.

В целом мини-спорт для пальцев оказался достаточно развит и может предложить много различных вариантов для развлечения и хобби. Во время пандемии такой вариант развлечения не выглядит как-то странно. Тем более оно достаточно дешевое, по сравнению с тем же коллекционированием фигурок Warhammer или карт для Magic: The Gathering.

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Метки: интересно   модели   трюки   фингерборд   хобби   
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7  комментариев
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5k
Сергей Час назад
... для тренировки руки фантазии.. Рука фантазии! На ум приходят интересные мысли.
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Hallo FreeSpace 15 минут назад
никогда не понимал эту шляпу ...
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508
阿鋒 Полчаса назад
Для суровых русских мужиков потеха придумана :))))
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210
Andrey 51 минуту назад
Как в это играть ? Я ещё понимаю детей ,но взрослые мужики ?
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22k
Андрей Иванов 57 минут назад
Пора уже запрещать безалкогольное пиво и резиновых баб, а то мы так дойдём до неизвестно чего
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61k
Опиум для народа Час назад
Про такую разновидность онанизма я еще не слышал...
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