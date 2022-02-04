Российские биатлонисты пожаловались в МОК на питание в карантинном отеле

Похоже, Олимпийский комитет КНР работает по принципу: кто не соревнуется, тот не ест.
Российская биатлонистка Валерия Васнецова по прилете на зимние Олимпийские игры в Пекине сдала положительный тест на коронавирус, и спортсменку сразу помесили в специальный карантинный отель. Условия в нём, по словам Васнецовой, ужасные. В первую очередь это касается питания для заболевших. Девушка находится в карантине уже 6 дней. За это время, призналась она, успела здорово похудеть, потому что питаться тем, что предлагают, просто невозможно. На протяжении недели три раза в день ей приносят лоток с одной и той же пищей: кусочек куриной грудинки (или кусок жира), соус, несколько жаренных картофелин, макароны и худосочные пережаренные кроличьи рёбрышки.
«Этим меня кормят на завтрак, обед и ужин уже пять дней. Я очень сильно похудела, и у меня торчат кости. Другую еду не дают, про результаты тестов ничего не говорят. Я целый день только сплю, так как у меня нет сил теперь даже встать с кровати, потому что за день я съедаю три таких горсти макарон, так как остальную еду есть невозможно. У меня болит желудок, я очень бледна, и у меня огромные чёрные круги под глазами. Я хочу, чтобы всё это закончилось. Я плачу каждый день. Я очень сильно устала», - пожаловалась девушка на своей страничке в Instagram.
Напрямую пожаловаться своему тренеру и команде Васнецова не могла, поскольку в карантинный отель никого не пускают. Но почему она не позвонила/написала им раньше - непонятно. Так или иначе после публикации жалобы Васнецовой Союз биатлонистов России (СБР) обратился в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой обратить внимание на условия содержания изолированных спортсменов.
"Переписываюсь с представителем МОК и Лерой. Меню должны улучшить в самое ближайшее время, попробуем поставить ей велотренажер и найти возможность хотя бы выйти на улицу, воздухом подышать", - сообщил глава пресс-службы СБР Сергей Аверьянов.
А вот так кормят здоровых спортсменов, тренеров и корреспондентов в олимпийской деревне. Им жаловаться не на что.
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От плохого уровня организации пострадал и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Но его проблему с тестами на коронавирус решили быстро.
Церемония открытия Олимпиады начнётся сегодня в 15:00 по московскому времени. На ней будет присутствовать президент Владимир Путин, который уже прибыл в Пекин и успел подписать с председателем КНР Си Цзиньпином совместное заявление о международных отношениях и глобальном устойчивом развитии.
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Жизнь не сказка, а Олимпиада какое-никакое испытание.
Без дома с шампанским и икрой уже никак?
Опять многоходовочка?
По спортсменке не понятно - в наш век телефонной и интернет связи она только сейчас решила пострадать? Чего с первого-второго дня не жаловалась?