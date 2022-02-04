Российские биатлонисты пожаловались в МОК на питание в карантинном отеле

Российская биатлонистка Валерия Васнецова по прилете на зимние Олимпийские игры в Пекине сдала положительный тест на коронавирус, и спортсменку сразу помесили в специальный карантинный отель. Условия в нём, по словам Васнецовой, ужасные. В первую очередь это касается питания для заболевших. Девушка находится в карантине уже 6 дней. За это время, призналась она, успела здорово похудеть, потому что питаться тем, что предлагают, просто невозможно. На протяжении недели три раза в день ей приносят лоток с одной и той же пищей: кусочек куриной грудинки (или кусок жира), соус, несколько жаренных картофелин, макароны и худосочные пережаренные кроличьи рёбрышки.

«Этим меня кормят на завтрак, обед и ужин уже пять дней. Я очень сильно похудела, и у меня торчат кости. Другую еду не дают, про результаты тестов ничего не говорят. Я целый день только сплю, так как у меня нет сил теперь даже встать с кровати, потому что за день я съедаю три таких горсти макарон, так как остальную еду есть невозможно. У меня болит желудок, я очень бледна, и у меня огромные чёрные круги под глазами. Я хочу, чтобы всё это закончилось. Я плачу каждый день. Я очень сильно устала», - пожаловалась девушка на своей страничке в Instagram.