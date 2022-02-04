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Российские биатлонисты пожаловались в МОК на питание в карантинном отеле

Российские биатлонисты пожаловались в МОК на питание в карантинном отеле (5 фото + 1 видео)

Автор:
04 февраля 2022 12:41
Сообщество : Спорт
Метки: видео   жалоба   коронавирус   олимпиада   питание   
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Похоже, Олимпийский комитет КНР работает по принципу: кто не соревнуется, тот не ест.

Российская биатлонистка Валерия Васнецова по прилете на зимние Олимпийские игры в Пекине сдала положительный тест на коронавирус, и спортсменку сразу помесили в специальный карантинный отель. Условия в нём, по словам Васнецовой, ужасные. В первую очередь это касается питания для заболевших. Девушка находится в карантине уже 6 дней. За это время, призналась она, успела здорово похудеть, потому что питаться тем, что предлагают, просто невозможно. На протяжении недели три раза в день ей приносят лоток с одной и той же пищей: кусочек куриной грудинки (или кусок жира), соус, несколько жаренных картофелин, макароны и худосочные пережаренные кроличьи рёбрышки.


«Этим меня кормят на завтрак, обед и ужин уже пять дней. Я очень сильно похудела, и у меня торчат кости. Другую еду не дают, про результаты тестов ничего не говорят. Я целый день только сплю, так как у меня нет сил теперь даже встать с кровати, потому что за день я съедаю три таких горсти макарон, так как остальную еду есть невозможно. У меня болит желудок, я очень бледна, и у меня огромные чёрные круги под глазами. Я хочу, чтобы всё это закончилось. Я плачу каждый день. Я очень сильно устала», - пожаловалась девушка на своей страничке в Instagram.

Напрямую пожаловаться своему тренеру и команде Васнецова не могла, поскольку в карантинный отель никого не пускают. Но почему она не позвонила/написала им раньше - непонятно. Так или иначе после публикации жалобы Васнецовой Союз биатлонистов России (СБР) обратился в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой обратить внимание на условия содержания изолированных спортсменов.



"Переписываюсь с представителем МОК и Лерой. Меню должны улучшить в самое ближайшее время, попробуем поставить ей велотренажер и найти возможность хотя бы выйти на улицу, воздухом подышать", - сообщил глава пресс-службы СБР Сергей Аверьянов.

А вот так кормят здоровых спортсменов, тренеров и корреспондентов в олимпийской деревне. Им жаловаться не на что.

От плохого уровня организации пострадал и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Но его проблему с тестами на коронавирус решили быстро.

Церемония открытия Олимпиады начнётся сегодня в 15:00 по московскому времени. На ней будет присутствовать президент Владимир Путин, который уже прибыл в Пекин и успел подписать с председателем КНР Си Цзиньпином совместное заявление о международных отношениях и глобальном устойчивом развитии.

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Метки: видео   жалоба   коронавирус   олимпиада   питание   
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834
Олег Шишкин Час назад
Медали спортсменов ни на что не влияют в жизни страны - цены на бензин, продукты питания, справедливость в судах, честность на президентских выборах. Поэтому выиграли или проиграли Олимпиаду - ни холодно, ни жарко.
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2k
Sergius SPb 18 минут назад
Че, жрать туда ехали? Никто на аркане не тянул.
Жизнь не сказка, а Олимпиада какое-никакое испытание.
Без дома с шампанским и икрой уже никак?
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15k
Hairy. Полчаса назад
Зажрались совсем, нормальный хавчик. Или тяжело без икры и водки как в русском доме?
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−83
веган если что 47 минут назад
китайцы - наши братишки на века (с) вата
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−83
веган если что 48 минут назад
ну дык страна - изгой. чему идевлятся
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35k
Нанук Паналык Час назад
Чет я не пойму ...С одной стороны "Наш окурок успел подписать со своим лучшим другом (практически братом) председателем КНР Си Цзиньпином совместное заявление о международных отношениях и глобальном устойчивом развитии,а с другой,каким то биатлонистам позволили гавкать на китайцев!
Опять многоходовочка?
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207
Лёха Час назад
Привыкли жрать от пуза. Нытики а не спортсмены. Такое же дерьмо как плющенка. Потом ещё премии и тачки получают.
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26k
Батончик с маком Час назад
А чё ей типа хамон с фуагрой должны подавать. Жри что дают и не воняй. Нехрен шляться под белым флагом по всяким лимпиадам.
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19k
sanchesS80 Час назад
Если Губерниева вообще бы не выпустили из карантинного бокса за всю Олимпиаду, то я бы точно не расстроился.

По спортсменке не понятно - в наш век телефонной и интернет связи она только сейчас решила пострадать? Чего с первого-второго дня не жаловалась?
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