20-летняя девушка отдала ведунье 200 тысяч, чтобы приворожить парня

Казалось бы, какие проблемы могут быть у 20-летней девушки? Как оказалось, есть. Жительница Кургана заплатила потомственной ведунье 200 тысяч рублей, чтобы та приворожила парня. Самое интересное, что девушка только через месяц заподозрила ведунью в мошенничестве.
В Кургане 20-летняя девушка повелась на обман ведуньи. Та в одном из мессенджеров предложила ей приворот. Ведунья заявила, что обладает уникальными способностями и может влюбить в девушку любого парня. Дама повелась на предложение и решила приворожить парня.
Ведунья сначала сказала, что нужно оплатить только свечи. Работа - в подарок. Девушка на радостях отправила мошеннице 4 тысячи рублей. Потом понадобилась оплатить ещё одну «свечу» стоимостью девять тысяч рублей. Что это за свечи неизвестно. Даже ректальные стоят дешевле.
Затем в течение месяца ведунья просила переводить ей деньги под различными предлогами. В общей сумме девушка перевела мошеннице около 200 тысяч рублей совершить ещё тринадцать денежных переводов. Девушка даже взяла микрозайм, чтобы влюбить в себя парня.
Перечислив мошеннице почти двести тысяч рублей, она заподозрила, что её обманывают, и сообщила о случившемся в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает Kurgan.ru.
Источник:
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