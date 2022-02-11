20-летняя девушка отдала ведунье 200 тысяч, чтобы приворожить парня

В Кургане 20-летняя девушка повелась на обман ведуньи. Та в одном из мессенджеров предложила ей приворот. Ведунья заявила, что обладает уникальными способностями и может влюбить в девушку любого парня. Дама повелась на предложение и решила приворожить парня.

Ведунья сначала сказала, что нужно оплатить только свечи. Работа - в подарок. Девушка на радостях отправила мошеннице 4 тысячи рублей. Потом понадобилась оплатить ещё одну «свечу» стоимостью девять тысяч рублей. Что это за свечи неизвестно. Даже ректальные стоят дешевле.

Затем в течение месяца ведунья просила переводить ей деньги под различными предлогами. В общей сумме девушка перевела мошеннице около 200 тысяч рублей совершить ещё тринадцать денежных переводов. Девушка даже взяла микрозайм, чтобы влюбить в себя парня.

Перечислив мошеннице почти двести тысяч рублей, она заподозрила, что её обманывают, и сообщила о случившемся в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает Kurgan.ru.