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20-летняя девушка отдала ведунье 200 тысяч, чтобы приворожить парня

20-летняя девушка отдала ведунье 200 тысяч, чтобы приворожить парня (1 фото)

Автор:
11 февраля 2022 08:07
Сообщество : Мошенничество
Метки: Россия   ведуньи   гадалки   интересное   курган   мошенники   обман   приворот   
594
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Казалось бы, какие проблемы могут быть у 20-летней девушки? Как оказалось, есть. Жительница Кургана заплатила потомственной ведунье 200 тысяч рублей, чтобы та приворожила парня. Самое интересное, что девушка только через месяц заподозрила ведунью в мошенничестве.

В Кургане 20-летняя девушка повелась на обман ведуньи. Та в одном из мессенджеров предложила ей приворот. Ведунья заявила, что обладает уникальными способностями и может влюбить в девушку любого парня. Дама повелась на предложение и решила приворожить парня.


Ведунья сначала сказала, что нужно оплатить только свечи. Работа - в подарок. Девушка на радостях отправила мошеннице 4 тысячи рублей. Потом понадобилась оплатить ещё одну «свечу» стоимостью девять тысяч рублей. Что это за свечи неизвестно. Даже ректальные стоят дешевле.


Затем в течение месяца ведунья просила переводить ей деньги под различными предлогами. В общей сумме девушка перевела мошеннице около 200 тысяч рублей совершить ещё тринадцать денежных переводов. Девушка даже взяла микрозайм, чтобы влюбить в себя парня.

Перечислив мошеннице почти двести тысяч рублей, она заподозрила, что её обманывают, и сообщила о случившемся в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает Kurgan.ru.

Источник:

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Метки: Россия   ведуньи   гадалки   интересное   курган   мошенники   обман   приворот   
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kuka Час назад
Бабы - дуры. Не потому, что бабы, а потому, что дуры.
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6k
Борис Карабанов Полчаса назад
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6k
Борис Карабанов Полчаса назад
Странно. Не какая-нибудь мракобеска ПГМ-нутая, а с разумом не зашоренным религией. Не верю!
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1k
Оксид Бетона 52 минуты назад
За 200 т.р.я крокодила в пасть трахну!
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432
комнатный сибиряк Оксид Бетона 23 минуты назад
Хотелось бы взглянуть на этот непродолжительный акт
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11k
gnyS i Час назад
На 200к можно было столько борщей сварить что потом мужика не выгнать будет.
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86
Павел Кузнецов gnyS i Полчаса назад
Без фотки дамы, тут сложно что-то обсуждать))
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14k
Ser Час назад
Думать БОЛЬНО!
Надо платить....
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137
Царь Час назад
Благородные лгут короли
Ссылка youtu.be
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