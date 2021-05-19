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Россиянка перевела мошенникам огромную сумму и стала рекордсменкой

Россиянка перевела мошенникам огромную сумму и стала рекордсменкой (2 фото)

Автор:
19 мая 2021 12:05
Сообщество : Мошенничество
Метки: интересное   мошенники   обман   рекорд   рекордная сумма   сбербанк   фото   
1316
2

В Сбербанке рассказали о рекордной сумме, которую женщина перевела мошенникам в 2020 году. 54-летняя женщина попалась на удочку злоумышленников, которые представились сотрудниками банка.

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Метки: интересное   мошенники   обман   рекорд   рекордная сумма   сбербанк   фото   
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22  комментария
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13
MerryGoRound 59 минут назад
Откуда у нее такие деньжища?!
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8k
Сол Гудман 12 минут назад
У честного человека не могут быть такие деньги. Совсем не жалко, вот когда обманывают пенсионеров и последние деньги воруют, вот это обидно.
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5k
Sergey 12 минут назад
никогда не могу понять, откуда у дал...бов такие деньги ? дорогие машины, состояния ??? откуда бл... ?? у вас же них нет мозгов, сука
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2
Леонид 21 минуту назад
спрашивал в сбере: Почему вы не защищаете своих клиентов от подобного. Это ведь все легко предотвратить. Достаточно чуть изменить правила переводов. Личное присутствие в банке при определенных условиях, к примеру. В ответ Банковские работники юлили и предлагали страхование от подобных случаев. Не хотят. Либо в доле, либо есть другой интерес. В страховках или еще в чем
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5k
SR 23 минуты назад
Переводишь десятку, банк звонит и мозг выносит, куда и зачем. Тут поимели на 400 лямов и все нормально. Банк в доле.
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8k
Алексей 24 минуты назад
тут кум сто тысяч хотел с альфы в сбер (или со сбера в альфу), так и счета чуть не поблокировали, финмониторинг или еще какая шняга, пришлось в банк лично идти, а тут 400 лямов летают ....
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3k
Денис Колосов Полчаса назад
такие бабки.. а определитель подключить не могла.. у меня всегда отображается спам/мошенники когда звонят и я просто не беру трубку..
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682
Алксандр Шевченко 49 минут назад
Лох не мамонт, лох не вымрет.
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246
Sandmann 51 минуту назад
Интересно "налоговая" уже "стартанула" откуда у такой "доверчивой" 54-летней женщины такая сумма.
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131
Nane First NameLast 53 минуты назад
Друг спрашивает - почему не ему перевели эти деньги?
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7k
Rus77 54 минуты назад
Очень интересно в этой истории, даже не откуда, а как! При таких крупных транзакциях, у банка появляются вопросы, даже потенциальные мошеннические действия блокируют счёт! Больше похоже на отмыв, или аферу.
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4k
tamin 55 минут назад
Сцука 400 лямов у наивной женщины. На счетах. И банки не отреагировали, что за месяц их сняли....огонь сб в том банке. Озвучить название, чтобы я туда не пошёл никогда
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