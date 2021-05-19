Россиянка перевела мошенникам огромную сумму и стала рекордсменкой

В Сбербанке рассказали о рекордной сумме, которую женщина перевела мошенникам в 2020 году. 54-летняя женщина попалась на удочку злоумышленников, которые представились сотрудниками банка.
Начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский рассказал о рекордной сумме, которую мошенники украли у 54-летней женщины, передаёт РБК. При этом он отметил, что женщина не являлась клиентом Сбербанка.
«Это не клиент Сбербанка, это клиент другого крупного банка. Это женщина, 54 года. Сумма: 400 млн руб.», — рассказал Велигодский.
Начальник управления уточнил, что женщина сама перевела деньги мошенникам.
Злоумышленники позвонили россиянке и представились сотрудниками банка и заявили, что «сейчас будут спасать деньги». Женщина согласилась и сообщила им, что у нее на счету было 14 млн руб. «Они говорят: отлично, берем, снимаем и несем», — рассказал Велигодский.
После этого женщина заявила, что на другом счёте у неё есть ещё 380 миллионов.
«Они такие: мы сейчас с вами общаться не будем, это деньги очень серьезные. Сейчас вам позвонит «сотрудник ФСБ» и будет вами заниматься. Ей позвонили «ФСБ» и дальше ее начали разматывать. И вот она в течение месяца снимала эти деньги и отправляла их «спасателям», — пересказал этот случай Велигодский.
Аналитики сообщили, что во время пандемии, в 2020 году, мошенники украли у банковских клиентов на 70% больше, чем в предыдущем.
Источник:
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Все они прекрасно знают - на какие счёта сливается, как обналичивается.
Звонарей телефонных - тысячи.
Банков - два десятка.
Как только начнут взяскивать эти деньги с банков в пользу обманутым - тема закроется моментально.
"Я бы хотел всё и сразу, а получу ничего и постепенно" (М.Жванецкий)