Россиянка перевела мошенникам огромную сумму и стала рекордсменкой

Начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский рассказал о рекордной сумме, которую мошенники украли у 54-летней женщины, передаёт РБК. При этом он отметил, что женщина не являлась клиентом Сбербанка.

«Это не клиент Сбербанка, это клиент другого крупного банка. Это женщина, 54 года. Сумма: 400 млн руб.», — рассказал Велигодский.

Начальник управления уточнил, что женщина сама перевела деньги мошенникам.

Злоумышленники позвонили россиянке и представились сотрудниками банка и заявили, что «сейчас будут спасать деньги». Женщина согласилась и сообщила им, что у нее на счету было 14 млн руб. «Они говорят: отлично, берем, снимаем и несем», — рассказал Велигодский.

После этого женщина заявила, что на другом счёте у неё есть ещё 380 миллионов.