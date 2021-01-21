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Депутат прифотошопил себя на фотографию и рассмешил россиян

Депутат прифотошопил себя на фотографию и рассмешил россиян (4 фото)

Автор:
21 января 2021 14:31
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Юмор   депутат   интересное   обман   фото   фотошоп   
3464
4

Депутат Белгородской областной Думы Игорь Барщук не присутствовал на вручении благодарностей жителям Старого Оскола, но на своей странице в ВКонтакте он опубликовал фотографии оттуда. Подписчики заметили, что фотографии с Барщуком были отфотошоплены, а после нашли исходники.

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Метки: Россия   Юмор   депутат   интересное   обман   фото   фотошоп   
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13  комментариев
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1k
Александр 2 часа назад
Депутат прифотошопил себя на фотографию и рассмешил россиян
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369
Миша 22 минуты назад
Не вышло, и не надо. Есть другие варианты...

Не вышло, и не надо. Есть другие варианты...
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4k
PEDRO_II Час назад
Он себя что, джентльменом считает?
Забавно.
Вообще-то это фильм про мужиков с железными яйцами. А он тут при чём?
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1k
Николай Час назад
В любой непонятной ситуации вали всё на подчинённых, они стерпят.
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Комментарий удален. Причина: флуд
−8
3k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Депутат прифотошопил себя на фотографию и рассмешил россиян
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2k
Vladimir Taranovich 2 часа назад
Ну, обычно депутаты в общей своей массе считают, что люди являются д.о.л.б.о.е.б.а.м.и и ведут себя соответсвенно. Оно же светоч знаний и деятельности:-))) многие из них настолько упороты, что очевидных вещей не замечают))
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608
Обратная сторона Луны Vladimir Taranovich Час назад
В нашей стране 2 проблемы

Первая это то, что власть считает 90% населения дебилами. И вторая в том, что в общем то и не ошибается
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15k
Robin Hood 2 часа назад
Депутат прифотошопил себя на фотографию и рассмешил россиян
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608
Обратная сторона Луны Robin Hood 59 минут назад
Ты что, он же патриот!
Ты что, он же патриот!
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10k
Великий Кормчий 2 часа назад
Самая распространенная отмаза ничтожеств -
Это не я, это мои холопы...
Лишь бы свою жопу отмазать.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
2k
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