Депутат прифотошопил себя на фотографию и рассмешил россиян

Помощница депутата в разговоре с изданием «Подъём» заявила, что это не фотошоп. Политик просто встал в ту же позу.

«Игорь Васильевич вручал благодарственные грамоты от областной думы Евсеевой Кристине и Антиповой Карине. Мероприятие прошло хорошо, всё было позитивно. Оно недолго длилось. Он лично присутствовал. Мы напишем опровержение. Это не фотошоп. Ну совпало так. Ну человек принял такую позу. Ну и что? Если бы кто-то другой был, голову там подставили, а у него поза не такая. Ну если вы как привыкли фотографироваться, ну вот так встал».

Видимо Барщук решил, что врать уже смысла нет и решил публично извиниться. Он заявил, что не знал о том, что его отфотошопили. По словам Игоря, это инициатива его работников.