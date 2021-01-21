Депутат прифотошопил себя на фотографию и рассмешил россиян

Депутат Белгородской областной Думы Игорь Барщук не присутствовал на вручении благодарностей жителям Старого Оскола, но на своей странице в ВКонтакте он опубликовал фотографии оттуда. Подписчики заметили, что фотографии с Барщуком были отфотошоплены, а после нашли исходники.
Депутат Белгородской областной Думы Игорь Барщук на днях оконфузился на своей страничке в ВКонтакте и в Instagram. Депутат опубликовал на своей страницы фотографии со вручения благодарностей талантливым жителям Старого Оскола в управлении культуры. Комментаторы заметили, что на снимке Игорь выглядит очень не естественно, а после нашли такую же фотографию на его странице.
Помощница депутата в разговоре с изданием «Подъём» заявила, что это не фотошоп. Политик просто встал в ту же позу.
«Игорь Васильевич вручал благодарственные грамоты от областной думы Евсеевой Кристине и Антиповой Карине. Мероприятие прошло хорошо, всё было позитивно. Оно недолго длилось. Он лично присутствовал. Мы напишем опровержение. Это не фотошоп. Ну совпало так. Ну человек принял такую позу. Ну и что? Если бы кто-то другой был, голову там подставили, а у него поза не такая. Ну если вы как привыкли фотографироваться, ну вот так встал».
Видимо Барщук решил, что врать уже смысла нет и решил публично извиниться. Он заявил, что не знал о том, что его отфотошопили. По словам Игоря, это инициатива его работников.
Подписчики депутата посмеялись над его ошибкой и даже поупражнялись в фотошопе. Получилось не плохо, я считаю!
Источник:
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Забавно.
Вообще-то это фильм про мужиков с железными яйцами. А он тут при чём?
Первая это то, что власть считает 90% населения дебилами. И вторая в том, что в общем то и не ошибается
Это не я, это мои холопы...
Лишь бы свою жопу отмазать.