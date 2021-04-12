«Мёртвая Барселона»: заброшенные дорогущие таунхаусы

Компанию застройщика у которой на счетах были деньги учителей, банкиров, слесарей и т.д. Втихомолку продали оффшорной компании. Да не какой то там «кипрской», а офшору зарегистрированному на Британских Виргинских островах. А так как с документами было мутно, то и право собственности на коттеджный посёлок Барселона перешло третьей стороне, а эта сторона уже не резидент РФ. Та-да! Взятки гладки.