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«Мёртвая Барселона»: заброшенные дорогущие таунхаусы

«Мёртвая Барселона»: заброшенные дорогущие таунхаусы (8 фото)

Автор:
12 апреля 2021 09:20
Сообщество : Жизнь
Метки: Мёртвая Барселона   Россия   в мире   мошенники   недвижимость   обман   таунхаус   фото   
2518
8
Размер провёрнутой тут аферы с строительством поражает воображение.
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Метки: Мёртвая Барселона   Россия   в мире   мошенники   недвижимость   обман   таунхаус   фото   
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386
Сергей 2 часа назад
в 2006 г. доллар был по 26,9 (в среднем). 10 лямов рублей это приблизительно 370 килобаксов. Походу в Маце у каждого учителя и слесаря на нычке минимум полляма баксов.
Человек, который отдает 370 тыс баксов, перед этим не заключает договора? (ржу в голос). ТС говорит, что с документами мутно, значит даже приходного кассового ордера инвесторам не выдали? Ну, вот не верю, что бы адекватные люди отдали по 10 лямов без договора или хотя бы приходных документов. Если есть приходный документ, то можно судиться с застройщиком, т.к. факт передачи денег есть. Думаю, что человек, заплативший 10 лямов найдет некоторое количество килобаксов на адвоката и на суд.
У меня впечатление, что ТС нашел какую то мутную тему и придумал под нее слезную историю про кинутых учителей и работяг.
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3k
AlekseiTFS 11 минут назад
На земле испанской много чего построено за российские рублики. От вил до отелей и всё это в частных руках людей ,честно заработавших свои миллионы на земле российской.
По кризису 2008-2011 много строек схлопнулось.Есть и те,что до сих пор долгостроем стоят. Но бывало,когда такой долгострой выкупали российские предприниматели -достраивали и влёт на подъёме до 2019 всё распродавали.
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1k
Василич 14 минут назад
Это все наверное рабочие Челябинского трубопрокатного завода, имени Ленина и Трудового Красного Знамени. С зарплаты откладывали с 1922 года, новыми дензнаками и облигациями.
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11k
Artem 18 минут назад
Симпотично... могло бы быть..
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8k
arhshed 20 минут назад
>Вообще с людьми должны были заключить договора. Но этого не случилось.

То есть люди отдавали по 10 лямов под честное слово? Да еще в 2006-2010. Какие у нас обеспеченные учителя и слесари, однако. У меня вот свободной десятки мультов в кармане почему-то не валяется. А ипотеку без договора по всем правилам никто не даст.
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9
ian Полчаса назад
Это же не коттеджи, а таунхаусы
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10k
Bill 50 минут назад
$35 миллионов - поражает воображение?
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27k
Кот Баюн 55 минут назад
Ага, простые трудяги и учителя вложили по 10 лямов без всяких договоров и бумаг.. автор идиот? Так вкладывают только черный нал, а значит и люди не простые. Да и в истории чего-то не хватает, хотели ьы кинуть не строили бы практически до готовности дома, кинули бы на котловане еще... явно нам чего-то не договаривают...
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5k
Trenzel2003 Час назад
Вор у вора дубинку спер.
От куда у людей 10 лямов в 2006 году было, да и сейчас, вопрос закономерный. Кредит брали? Или все же наворовали? Честным трудом много не заработаешь!
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2k
V2.Smirnov 2 часа назад
Я правильно понял, что есть люди "От рабочего, до менеджера среднего звена" способные отдать 10млн рублей БЕЗ ДОГОВОРА? Богато народ в России живет, однако...
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8k
Шурум-бурум 2 часа назад
что мешает там строить сегодня, не вырубая лес, не разрушая жилые дома, не выкупая землю у собственников за гроши, не втыкая дома по реновации на свободные клочки земли в Москве и т.д?!
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652
Злодей Шурум-бурум 2 часа назад
кто строить будет, если данный участок кому то принадлежит.
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8k
Шурум-бурум Злодей 2 часа назад
его легко можно перевести в муниципальную собственность в связи со сложившимися обстоятельствами. у воробьева сегодня это делают очень быстро, буквально росчерком пера!
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2k
V2.Smirnov Шурум-бурум Час назад
Как уже написали - данный участок кому-то принадлежит. Кому - неизвестно. По указанным контактам никто не отвечает. Налоги неоплаченные за землю копятся - и тишина. К сожалению, это не редкость. Вон, в Москве у м.Юго-Западная лет 10 стоял на 99% готовый гостиничный комплекс ("синий зуб" в народе). Застройщик из оффшора лопнул, ликвидирован, документов на землю никаких нет. Только недавно что-то там в мэрии порешали и этот объект вместе с несколькими такими же непонятками - снова под застройку отдали.
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652
Злодей Шурум-бурум Час назад
Не знаю,честно сказать я в правах собственности,тем более таких сложных не разбираюсь. Я лишь предполагаю,что если эта земля кому то принадлежит,то делать там другим ничего нельзя.
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18k
Андрей Иванов 2 часа назад
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