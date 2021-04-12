«Мёртвая Барселона»: заброшенные дорогущие таунхаусы

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Размер провёрнутой тут аферы с строительством поражает воображение.
Со слов автора: Привет. Вчера были в очень крутом месте. Огромный коттеджный посёлок Барселона. Находится он всего в 15 километрах от МКАД. Размер провёрнутой тут аферы с строительством поражает воображение. Впрочем как и сам коттеджный посёлок.
Строительство коттеджного посёлка начали в далёком 2006 году. Посёлок назвали Барселона. Дело в том, что при строительстве посёлка была применена схема застройки, как в Барселоне.
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Была большая и успешная рекламная компания. Сразу было продано 80 таунхаусов на этапе строительства. Купить дом своей мечты мог любой трудяга. От рабочего, до менеджера среднего звена. Были бы деньги.
Но, как всегда есть но. Для того, чтобы купить в собственность коттедж нужно было «сдать» на стройку по 10 миллионов рублей. Если чел делал такой взнос, он становился со-инвестором строительства поселка. И таких людей у которых были деньги нашлось много.
А затем наступил 2011 год и всех без исключения людей, кто сдал деньги на собственное жильё кинули. Вообще с людьми должны были заключить договора. Но этого не случилось. А теперь внимание. Всё что я рассказываю — не выдумка.
Компанию застройщика у которой на счетах были деньги учителей, банкиров, слесарей и т.д. Втихомолку продали оффшорной компании. Да не какой то там «кипрской», а офшору зарегистрированному на Британских Виргинских островах. А так как с документами было мутно, то и право собственности на коттеджный посёлок Барселона перешло третьей стороне, а эта сторона уже не резидент РФ. Та-да! Взятки гладки.
В результате этой эффектной аферы более 35 миллионов долларов растворились между заброшенным коттежным посёлком возле Новорижского шоссе и Виргинскими островами.
А посёлок, как был с 2011 года недостроенный, так и остался и по сей день. С дороги его не видно, он прикрыт звукоотражающими барьерами. Вот так элегантно, наших граждан ограбили и обманули.
А посёлок, как был с 2011 года недостроенный, так и остался и по сей день. С дороги его не видно, он прикрыт звукоотражающими барьерами. Вот так элегантно, наших граждан ограбили и обманули.
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Человек, который отдает 370 тыс баксов, перед этим не заключает договора? (ржу в голос). ТС говорит, что с документами мутно, значит даже приходного кассового ордера инвесторам не выдали? Ну, вот не верю, что бы адекватные люди отдали по 10 лямов без договора или хотя бы приходных документов. Если есть приходный документ, то можно судиться с застройщиком, т.к. факт передачи денег есть. Думаю, что человек, заплативший 10 лямов найдет некоторое количество килобаксов на адвоката и на суд.
У меня впечатление, что ТС нашел какую то мутную тему и придумал под нее слезную историю про кинутых учителей и работяг.
По кризису 2008-2011 много строек схлопнулось.Есть и те,что до сих пор долгостроем стоят. Но бывало,когда такой долгострой выкупали российские предприниматели -достраивали и влёт на подъёме до 2019 всё распродавали.
То есть люди отдавали по 10 лямов под честное слово? Да еще в 2006-2010. Какие у нас обеспеченные учителя и слесари, однако. У меня вот свободной десятки мультов в кармане почему-то не валяется. А ипотеку без договора по всем правилам никто не даст.
От куда у людей 10 лямов в 2006 году было, да и сейчас, вопрос закономерный. Кредит брали? Или все же наворовали? Честным трудом много не заработаешь!