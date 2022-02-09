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Академик Зверев — о вероятной причине болезни Жириновского

Академик Зверев — о вероятной причине болезни Жириновского (2 фото)

Автор:
09 февраля 2022 22:20
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Вакцина   жириновский   заболевание   зверев   иммунитет   коронавирус   пневмония   
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Почему 8 прививок не стали панацеей от заражения и тяжелого течения болезни?
Сегодня стало известно, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский еще несколько дней назад был госпитализирован. У него диагностирован коронавирус со значительным поражением легких: от 50 до 75 процентов.

Журналисты обратились к академику РАН Виталию Звереву с вопросом, почему политик заболел, да еще и так тяжело? Ведь хорошо известно, что он является яростным сторонником вакцинации. СМИ не раз писали о его очередной прививке, на данный момент депутату сделано уже восемь вливаний.
Вирусолог Зверев давно призывает относиться к вакцинации взвешенно. Вот и сейчас он снова обратился к согражданам с советом: такие частые прививки делать не стоит, они могут иметь обратный эффект. Что вполне логично. Если вакцинироваться слишком обильно, то организм перестанет сам сопротивляться болезни. Иммунитет будет, как минимум, ослаблен. А то и загублен.

Тем более, подчеркивает ученый, что долгосрочное влияние вакцин типа нашего «Спутника» пока что слабо изучено. Вот что конкретно сказал академик: «Если речь идет о «Спутнике», там уже живой аденовирус, там же тоже иммунитет образуется. Как это все работает? Никто таких экспериментов на людях не проводил. Я не советую никому столько раз прививаться».

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Метки: Вакцина   жириновский   заболевание   зверев   иммунитет   коронавирус   пневмония   
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2k
Дмитрий Круглов Час назад
Спасибо Вам, Владимир Вольфович! Своим добровольным участием в эксперименте Вы оказали неоценимую услугу нашей стране. Нам было полезно узнать, что 8 прививок ослабляют иммунитет, а долгосрочное влияние вакцин изучено слабо.
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28k
gfjhtgfjhf 2 минуты назад
Судя по тому бреду, который переодически выдаёт гражданин Зверев, он и не вирусолог и не академик.
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4k
Сергей С 21 минуту назад
Он же прикалолся всеми прививками которые только нашел? И че помогло?
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107
S400 21 минуту назад
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иванов дмитрий 23 минуты назад
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335
Kalina Sergey Полчаса назад
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43k
Элек Мек Полчаса назад
На самом деле, Владимир Вольфович, по его словам, делал 8 уколов за полтора года. Вот как они разложились:
Сначала, как и большинство нормальных россиян он укололся двухдозовым «Спутником V». Затем догнался шотом «Лайта». Но вот потом чутье изменило Жириновскому, и он зачем-то принял в себя ТРИ ПОДРЯД дозы «ЭпиВакКороны», про которую теперь известно, что она аж с отрицательной эффективностью. А уж потом он сделал еще и модный «КовиВак», об эффективности которого тоже ни черта не известно.

Так что по большому счету, он привит «Спутником» + «Лайтом» больше года назад и все. То есть, считай не привит вообще.
Ну и весьма значимые слова сообщает РБК: сопутствующие болезни.
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−68
Mosgaz Полчаса назад
Отмазочка хлипенькая...
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5k
gor 40 минут назад
Почему 8 прививок не стали панацеей от заражения и тяжелого течения болезни?
потому что не хрена он их и не делал,что Жирика никто не знает,тот ещё звездун
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6k
Думай о хорошем! 40 минут назад
Официально производят Спутник V – во-первых, центр им. Гамалеи, и, кроме него еще шесть юрлиц: «Генериум», «ЛЕККО», «Фармстандарт-Уфимский витаминный завод», питерский «Биокад», «Р-Фарм» и наш зеленоградский «Биннофарм». Вроде должно хватать, в особенности, учитывая «энтузиазм» россиян в отношении этой продукции.

А теперь открываем Америку сайт Госзакупки и впадаем кто во что: в ступор, в истерику, в грех отрицания очевидного. Центр им. Гамалеи, согласно анализу госзакупок, проведенному РИА Регнум, только числится разработчиком и производителем вакцины, а на самом деле является заказчиком для единственного не названного поставщика по 32 госконтрактам на «выполнение работ по производству лекарственного препарата «Гам-КОВИД-Вак» на сумму более 113 миллиардов рублей. Бюджетных, замечу. Контракты в основном рублевые, но есть и в иностранной валюте. Все они подписаны по схеме «закупка у единственного поставщика», но сам поставщик не раскрывался.

Самый крупный рублевый контракт заключен полгода назад на без малого 35 миллионов доз.
В ушедшем году с тем же таинственным поставщиком были контракты и на:
17,3 млрд рублей
9,6 млрд рублей
и на другие сопоставимые суммы, а равно и на «семечки» в 5-10 миллионов «деревянных». При этом на сайте zakupki.gov.ru сведения обо всех контрактах «отсутствуют».

То есть центр им. Гамалеи за два года закупил миллионы доз вакцины у неизвестного поставщика – у некоего третьего лица, чье имя в открытых источниках не раскрывается. И что же сделали с товаром Гинцбург сотоварищи? Загнали по сходной цене ж, ясен пень – регионам и разным ведомствам, причем продажная стоимость была выше отпускной цены, утвержденной правительством РФ (кому интересно, подробности вплоть до копейки – в статье РИА Регнум). Любопытно, однако, что в официальных тендерах за последние пару лет таких неимоверных объемов, какие центр им. Гамалеи закупал, он через госзакупки не продавал. Из под полы что ли торговали? Или не мучились и сразу сливали «добро» в канализацию?

Но это еще не все. В клинических испытаниях, например, том самом «Рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом клиническом исследовании эффективности, иммуногенности и безопасности… и т.д.» центр им. Гамалеи также выступает исключительно в роли заказчика и получателя услуг от единственного поставщика.

Тот же таинственный «благодетель» произвел для центра им. Гамалеи и испытания качества вакцины, и тестирование уровня антител у участников испытаний, и даже кое-какие доклинические исследования.

Но что же тогда делал сам центр им. Гамалеи и его орденоносный главарь? Может, хотя бы соавтором был? Не поверите! Центр им. Гамалеи был… спонсором! А соавторами проведения клинических исследований являются (держитесь крепче!) правительство Москвы во главе с Собяниным (известный ученый, чо – не хуже почвоведа Гинцбурга!) и голландская компания CRO: Crocus Medical BV, представляющая собой международный бизнес-проект с головным офисом в Нидерландах.

То есть у нас полстраны (не считая доверчивых иностранных граждан) иммунизировано некой жидкостью неизвестного происхождения и назначения путём сокрытия и искажения информации, а также прямого и косвенного принуждения. И тишина… и мёртвые с косами...
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20k
иванов дмитрий 50 минут назад
Я так понимаю что отмазки есть на все случаи.
ты заболел потому что
-мало вакцинировался
-много вакццинировался
- организм не тот
- наверное ты купил сертификат
-никто не гарантировал 100% защиту
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3k
Едондер пуп 53 минуты назад
Фигня это все про ослабление иммунитета прививками. Восемь "Спутников" - это все равно один "Спутник". Ревакцинации препаратом, где транспортом является живой вирус - бесполезны! Но бабло производителю важнее, чем признание очевидной аксиомы.
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727
Ибрагим Прутков 53 минуты назад
Эмммм... Этот "академик" не разбирается как работают вакцины.
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3k
ДК 59 минут назад
Заставь дурного молиться - он лоб разобьет!
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824
Hallo FreeSpace Час назад
Какой-то цирк уже с этим вирусом и прививками ...
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9k
Uron Час назад
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734
irzi Час назад
Кремлевский шут заболел?Скорбим...
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3k
Maikie Час назад
Думаю тем болие на таком урове , где всё-все продаётся и покупаются с превивками тоже самое . Сомниваюсь что он сделал хоть одну прививку...
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24k
Юрьевич Час назад
"Вирусолог Зверев давно призывает относиться к вакцинации взвешенно."

Вот наконец то о вакцине заговорили вирусологи, а не какие-то политики, менеджеры, актёры, косметологи, проктологи, терапевты и просто не пойми кто.
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55k
Dominus Час назад
Долгих лет .
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12k
Александр Час назад
Жирик, живи.
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