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Голикова огласила цифры коллективного иммунитета, и опять переболевшие остались «за скобками»

Голикова огласила цифры коллективного иммунитета, и опять переболевшие остались «за скобками» (2 фото)

Автор:
13 декабря 2021 16:37
Сообщество : Пандемия
Метки: Голикова   вакцины   госдума   европа   иммунитет   инициатива   коронавирус   омикрон   
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Вновь звучат эти показатели. Как всегда, антитела честно отболевших не учитываются. Считают «неправильными»?
Вице-премьер Татьяна Голикова сегодня выступила в Госдуме. В ходе «правительственного часа» огласила новые показатели коллективного иммунитета по коронавирусу в стране. На сей раз они составляют 55,8 %. То есть, в среднем по стране таков процент привитых. Об этом сообщает канал Мир24 и другие источники.

А у меня в очередной раз завис вопрос: почему при подсчете коллективного иммунитета учитывают лишь привитых? Чем антитела честно переболевших «хуже»? Хорошо, трудно учесть тех, кто стойко болел на ногах. Но многие все же лечились в стационарах или даже дома, но с вызовом врача. То есть, все они пересчитаны. Что не так с ними?..
Тем временем в мире активируется так называемый Омикрон. Что это за «фрукт», толком никто не знает, зато особо ретивые чиновники от медицины уже спешат вещать: от него прививок дважды в год мало, надо всех подсаживать на иглу уже три-четыре раза в год!!! В частности, всеми руками «за» Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА). Еще бы! Это ж сколько денежек прибудет!!!

Подробнее о «гениальной инициативе» — в материале МК. Здесь же кратко — о реакции наших ученых-вирусологов.

Тема широко обсуждалась на круглом столе «Дискуссионные вопросы формирования постинфекционного и поствакцинального иммунитета». Большинство наших вирусологов — против европейской инициативы ревакцинации каждые три месяца. Ибо это приведет к росту аутоиммунных заболеваний уже через 3-4 года. И вообще негативно скажется на способностях организма противостоять болезням.

Приведу лишь мнение академика РАН Виталия Зверева, он является научным руководителем НИИ вакцин и сывороток им Мечникова. Зверев считает, что даже ревакцинация раз в полгода — уже много. И заявляет: столь частые прививки говорят о том, что «не все в порядке» с ныне действующими вакцинами.

Источник:

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Метки: Голикова   вакцины   госдума   европа   иммунитет   инициатива   коронавирус   омикрон   
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18  комментариев
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 2 часа назад
С того момента, когда капитал и политика слились в одно целое, мнение каких то там академиков ничего не стоит.
Скоро и учебники перепишут, где черным по белому - А не бывает иммунитета после болезни, только священная вакцина. А не согласным объяснят. что 2х2=5
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1k
Агафон 11 минут назад
Королева Арбидола уже подсчитывает прибыль!
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3k
Феликс Дзержинский 23 минуты назад
Фармацевтическая мафия, их цель рубить бабло на страхах людей.
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2k
Дмитрий Круглов 38 минут назад
Вакцина содержит ген S-белка коронавируса, но не сам S-белок. Но после прививки в организме человека появляются антитела к S-белку. Где именно и в какой момент синтезируется S-белок?
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5k
Jekis 40 минут назад
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60k
Опиум для народа 51 минуту назад
Кто главный бенефициар пандемии и с какого боку там вице-премьер Голикова?
https://yandex.ru/turbo/regnum.ru/s/news/3424931.htmlhttps://yandex.ru/turbo/regnum.ru/s/news/3424931.html
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−21
Gidralion 53 минуты назад
Ставьте лайк те, кто считают, что пора уже закруглять всю эту пандемию, и ставьте минус те, кто считает что не до конца ещё всех привили.
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11k
кира 54 минуты назад
А зачем ей считать переболевших? С них денег не капает. Они "на халяву", без прививки иммунитет получают.
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57k
Парагвайский шпион 57 минут назад
Выдержки из последней речи Каддафи с трибуны ООН:
-"... грипп H1N1 был вирусом, созданным в вышедшей из-под контроля лаборатории, изначально задумывавшейся как военное оружие. К таким вызовам также относятся лицемерие, бедность, страх, материализм и безнравственность.
...
завтра будет рыбный грипп, потому что иногда мы производим вирусы, контролируя их. Это коммерческий бизнес. Капиталистические компании производят вирусы, чтобы производить и продавать вакцины. Это очень постыдно и неэтично. Нельзя продавать вакцины и лекарства..."
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544
Mixan Час назад
Уже два года ,каждый день по 40 тыс заболевших в среднем и все никак иммунитет не появляется ..Я в том году по болел в этом по болел И Что дальше ? Это все теперь навсегда ?
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1k
Алксандр Шевченко Час назад
За@бали вы, это не медицинский сайт.
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1k
investas Час назад
Чем антитела честно переболевших «хуже»?
Ответ: Потому что ее муж с другом не смогут зарабатывать на вакцине)
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527
Максим Максимов Час назад
опять у "мадам арбидол" денег не хватает что ли? Или доход с вакцины не устраивает?
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−1
shmiigaa Час назад
Не нашел в источнике описания методики подсчета, в которой сказано, что считают только привитых.
Даже QR коды официально переболевшим дают, кажется, должны и в статистике учитывать.
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