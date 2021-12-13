Голикова огласила цифры коллективного иммунитета, и опять переболевшие остались «за скобками»

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Вновь звучат эти показатели. Как всегда, антитела честно отболевших не учитываются. Считают «неправильными»?
Вице-премьер Татьяна Голикова сегодня выступила в Госдуме. В ходе «правительственного часа» огласила новые показатели коллективного иммунитета по коронавирусу в стране. На сей раз они составляют 55,8 %. То есть, в среднем по стране таков процент привитых. Об этом сообщает канал Мир24 и другие источники.
А у меня в очередной раз завис вопрос: почему при подсчете коллективного иммунитета учитывают лишь привитых? Чем антитела честно переболевших «хуже»? Хорошо, трудно учесть тех, кто стойко болел на ногах. Но многие все же лечились в стационарах или даже дома, но с вызовом врача. То есть, все они пересчитаны. Что не так с ними?..
А у меня в очередной раз завис вопрос: почему при подсчете коллективного иммунитета учитывают лишь привитых? Чем антитела честно переболевших «хуже»? Хорошо, трудно учесть тех, кто стойко болел на ногах. Но многие все же лечились в стационарах или даже дома, но с вызовом врача. То есть, все они пересчитаны. Что не так с ними?..
Тем временем в мире активируется так называемый Омикрон. Что это за «фрукт», толком никто не знает, зато особо ретивые чиновники от медицины уже спешат вещать: от него прививок дважды в год мало, надо всех подсаживать на иглу уже три-четыре раза в год!!! В частности, всеми руками «за» Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА). Еще бы! Это ж сколько денежек прибудет!!!
Подробнее о «гениальной инициативе» — в материале МК. Здесь же кратко — о реакции наших ученых-вирусологов.
Тема широко обсуждалась на круглом столе «Дискуссионные вопросы формирования постинфекционного и поствакцинального иммунитета». Большинство наших вирусологов — против европейской инициативы ревакцинации каждые три месяца. Ибо это приведет к росту аутоиммунных заболеваний уже через 3-4 года. И вообще негативно скажется на способностях организма противостоять болезням.
Приведу лишь мнение академика РАН Виталия Зверева, он является научным руководителем НИИ вакцин и сывороток им Мечникова. Зверев считает, что даже ревакцинация раз в полгода — уже много. И заявляет: столь частые прививки говорят о том, что «не все в порядке» с ныне действующими вакцинами.
Подробнее о «гениальной инициативе» — в материале МК. Здесь же кратко — о реакции наших ученых-вирусологов.
Тема широко обсуждалась на круглом столе «Дискуссионные вопросы формирования постинфекционного и поствакцинального иммунитета». Большинство наших вирусологов — против европейской инициативы ревакцинации каждые три месяца. Ибо это приведет к росту аутоиммунных заболеваний уже через 3-4 года. И вообще негативно скажется на способностях организма противостоять болезням.
Приведу лишь мнение академика РАН Виталия Зверева, он является научным руководителем НИИ вакцин и сывороток им Мечникова. Зверев считает, что даже ревакцинация раз в полгода — уже много. И заявляет: столь частые прививки говорят о том, что «не все в порядке» с ныне действующими вакцинами.
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Скоро и учебники перепишут, где черным по белому - А не бывает иммунитета после болезни, только священная вакцина. А не согласным объяснят. что 2х2=5
https://yandex.ru/turbo/regnum.ru/s/news/3424931.htmlhttps://yandex.ru/turbo/regnum.ru/s/news/3424931.html
-"... грипп H1N1 был вирусом, созданным в вышедшей из-под контроля лаборатории, изначально задумывавшейся как военное оружие. К таким вызовам также относятся лицемерие, бедность, страх, материализм и безнравственность.
...
завтра будет рыбный грипп, потому что иногда мы производим вирусы, контролируя их. Это коммерческий бизнес. Капиталистические компании производят вирусы, чтобы производить и продавать вакцины. Это очень постыдно и неэтично. Нельзя продавать вакцины и лекарства..."
В следующем году все та же истерия будет чую ..
Ответ: Потому что ее муж с другом не смогут зарабатывать на вакцине)
Даже QR коды официально переболевшим дают, кажется, должны и в статистике учитывать.