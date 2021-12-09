Мужчина, чтобы не прививаться от COVID-19, залез на дерево

Врачи приехали к дому 33-летнего Гусуддина (деревня Найока), он отказался делать прививку. Невзирая на то, что его отец и другие члены семьи пытались уговорить его поставить вакцину, он не слушал. Когда родственники продолжили настаивать, то Гусуддин просто сбежал и залез на дерево.