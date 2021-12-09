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Мужчина, чтобы не прививаться от COVID-19, залез на дерево

Мужчина, чтобы не прививаться от COVID-19, залез на дерево (3 фото)

Автор:
09 декабря 2021 18:05
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: COVID-19   Вакцина   Индия   Юмор   коронавирус   новости   смешное   события   
530
3
Противник вакцинации не просто залез на дерево, а еще и просидел там час, отказываясь спускаться.

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Метки: COVID-19   Вакцина   Индия   Юмор   коронавирус   новости   смешное   события   
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23  комментария
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20k
Альберт Час назад
Он не ждал именно "час", а "спустился только после того, как врачи покинули место происшествия."

Это свидетельствует о его рассудочной деятельности.
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5k
пирожок 17 минут назад
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748
vijilante 20 минут назад
Это ж как его родственники доипали,что он аж на дерево залез ?!
И врачи тоже хорошИ : видят что чел не в себе и туда же !
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37k
Лесли 🥰 22 минуты назад
Какая худющая корова! Ироды))) вроде священное животное!
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26k
Мангуст Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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2k
Андрей Ы. 36 минут назад
Ну хоть настроение людям поднял. Наверняка посмеялись над недоумком от души.
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4k
Unics 51 минуту назад
Скоро все на деревья полезем..
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−14
Арнольд Штайер 53 минуты назад
Какой целеустремленый чел, сказал не буду и бореться до победного
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120k
arek14 Час назад
Давно пора.
Власти Сингапура объявили, что со следующего месяца прекратят оплачивать медицинские счета своих граждан, инфицированных COVID-19, если они не вакцинированы...
https://www.interfax.ru/world/801929https://www.interfax.ru/world/801929
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1k
Сергей Сергеев Час назад
Надо было в него летающим шприцем выстрелить. С помощью которого таких животных и отлавливают.
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1k
Любушка Час назад
У нас полстраны готовы на дереве сидеть, лишь бы не вакцинироваться. Удивили!
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1k
max Час назад
Через несколько месяцев, когда все жители деревни превратятся в зомби, он будет выживать как в фильме Я легенда, или просто залезет на дерево, пока не умрет от голода.
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26k
Мангуст 2 часа назад
Противник вакцинации не просто залез на дерево, а еще и просидел там час, отказываясь спускаться - это всё что нужно знать об интеллекте антипрививочников.
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207
Knives22 Мангуст Час назад
А если тот кто прививку сделал говно будет есть, что тогда вы скажете?
Судить об уровне интеллекта на основании того сделал человек прививку или нет, это в первую очередь многое говорит о вас.
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207
Knives22 Мангуст 4 минуты назад
А как вам такой довод. У меня нет желания участвовать в эксперименте снимая всю ответственность с экспериментаторов. И вкалывать в себя вакцину сомнительной эффективности, от болезни с сомнительным уровнем угрозы, из за которой ВОЗ вдруг объявил пандемию.
А про чипы и прочую лабуду я почему то только в интернете слышу от вакцинированных. Сами придумали сами смеётесь.
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