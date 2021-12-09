Мужчина, чтобы не прививаться от COVID-19, залез на дерево

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Противник вакцинации не просто залез на дерево, а еще и просидел там час, отказываясь спускаться.
Дело происходило в индийском штате Телангана. Работники здравоохранения этого штата совершали подомовый обход, чтобы убедиться, что все жители вакцинированы от коронавируса.
Врачи приехали к дому 33-летнего Гусуддина (деревня Найока), он отказался делать прививку. Невзирая на то, что его отец и другие члены семьи пытались уговорить его поставить вакцину, он не слушал. Когда родственники продолжили настаивать, то Гусуддин просто сбежал и залез на дерево.
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Это свидетельствует о его рассудочной деятельности.
И врачи тоже хорошИ : видят что чел не в себе и туда же !
Власти Сингапура объявили, что со следующего месяца прекратят оплачивать медицинские счета своих граждан, инфицированных COVID-19, если они не вакцинированы...
https://www.interfax.ru/world/801929https://www.interfax.ru/world/801929
Жизнь дороже.
Уколотым баранам не понять.
Судить об уровне интеллекта на основании того сделал человек прививку или нет, это в первую очередь многое говорит о вас.
Вам в детстве, как минимум делали прививку от оспы. Я полагаю все ваши беды именно от этого? Или вы умерли тогда?.
Дело в том, что доводы антипрививочников как правило на уровне детского садика. Начиная от "нам всем вживят чипы" до "через два года все привившиеся умрут" - то есть уровень невежественных, дремучих людей. Уровень как помните письма тупые девятилетние девочки рассылали "если не перепишешь письмо семь раз то..."
Уровень пугалок которые распространяют проплаченные кем то тролли для абсолютно ТУПОРЫЛЫХ индивидуумов с мозгами 9-летних девочек с отставанием в развитии.
Это просто факт и всё. Тут даже спорить не с чем.
Простите если задел или обидел. Я не хотел.
А про чипы и прочую лабуду я почему то только в интернете слышу от вакцинированных. Сами придумали сами смеётесь.