Санитарный врач рассказал о разнице иммунитета у привитого и переболевшего коронавирусом

Санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских развеял миф о том, что иммунитет переболевших ковидом пациентов слабее, чем у привившихся людей. По его словам, ни у одного врача нет таких данных, поскольку стойкость организма перед вирусом зависит не от вакцины или от перенесенной болезни, а от работы иммунной системы отдельно взятого человека. И не имеет значения, как приобретается этот иммунитет - через заболевание или постановку вакцины.





Тем не менее Козловских подчеркнул, что приобретать иммунитет через заболевание гораздо опасней, потому что, во-первых, прививка воздействует на организм в более легкой степени, а во-вторых, последствия перенесенного ковида сказываются у многих пациентов даже через продолжительное время.