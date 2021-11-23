Санитарный врач рассказал о разнице иммунитета у привитого и переболевшего коронавирусом

По словам медика, особых различий нет, но лучше, конечно, не болеть, поскольку для выработки иммунитета есть безопасная альтернатива в виде вакцины.
Санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских развеял миф о том, что иммунитет переболевших ковидом пациентов слабее, чем у привившихся людей. По его словам, ни у одного врача нет таких данных, поскольку стойкость организма перед вирусом зависит не от вакцины или от перенесенной болезни, а от работы иммунной системы отдельно взятого человека. И не имеет значения, как приобретается этот иммунитет - через заболевание или постановку вакцины.
Тем не менее Козловских подчеркнул, что приобретать иммунитет через заболевание гораздо опасней, потому что, во-первых, прививка воздействует на организм в более легкой степени, а во-вторых, последствия перенесенного ковида сказываются у многих пациентов даже через продолжительное время.
Известны случаи, когда и привившийся человек умирал от коронавируса. И многих жителей страны это пугает - они задаются вопросом, зачем прививаться, если и вакцина не спасает от тяжелого течения болезни. Но по словам Козловских, таких случаев на самом деле очень мало.
"Есть единичные случаи, когда люди, получив частично или полностью компонент, к сожалению, скончались от тяжелых сопутствующих заболеваний. Все эти случаи разбираются Министерством здравоохранения комиссионно. Будут сделаны выводы, они будут обнародованы", - заявил санитарный врач.
Что касается рисков подхватить ковид, то непривитые граждане заболевают в 13,5 раз чаще вакцинированных.
"Показатели заболеваемости среди привитых составляют порядка 313 на 100 тысяч привитых. Показатели заболеваемости среди непривитых — почти 4400 на 100 тысяч", - уточнил Козловских, добавив, что в реанимации, на аппаратах ИВЛ, практически нет пациентов, которые ранее сделали себе прививки.
Единственным условием для ослабления и последующего снятия всех антиковидных ограничений в стране является коллективный иммунитет, заявил Козловских. Это 80% населения, которые либо переболели, либо привились.
Согласно статистике, полную вакцинацию в России уже прошли 58 713 240 человек, переболели и выздоровели - 8 089 694 пациента. Это почти половина населения страны. До коллективного иммунитета недалеко.
Несколько лет.
Источник:
- Врач и четыре медсестры задержаны за фиктивные вакцинации Covid-19 в Санкт-Петербурге
- Власти Петербурга обязали вакцинироваться от коронавируса жителей старше 60 лет
- Заслуженный врач России сравнил антипрививочников с экстремистами
- Откуда не ждали: вакцинация в венских храмах порока – теперь реальность
- Медицинское мнение: коллектив подстанции скорой в ЕАО уволился в полном составе из-за требования вакцинироваться
Понравилось41
* Доллар грязная зеленая бумажка, крах США скор и неминуем - не покупайте доллары (будет ай-яй-яй) и не храните в них свои сбережения, вы же не дураки
* "Поддержк"а малого и среднего бизнеса
* Да здравствует Перестройка, Гласность, Демократия! Потом Ельцин, референдум, кризис, приватизация-деноминация, кризис-кризис, все на выборы, вы же не дураки
* Эпоха алкаша и бандитов канула в лету, Единая Россия, выборы 146%, даешь вертикаль, цена на нефть. Вы же за? Вы же не дураки!
* Снова "поддержка" малого и среднего бизнеса
* Снова кризис-санкции-кризис, амнистии, санкции, рост пенсионного возраста, тарифов, поправки в конституцию - вы ведь не дураки
И тд и тп
Ну и теперь - "Всем срочно привиться!", вы же не дураки
Переболел без прививки, вакцинироваться хоть и не против но и не тороплюсь, к призывам отношусь настороженно. Такой вот неверующий Фома
исследования, проверка временем, международные обсуждения? нееее, зачем, вася из мухосранска сказал, знаичт взапаравду, ведь у него есть диплом, а у тебя нету,и пофиг что диплом там на 3ку все предметы, главное есть
В таком случае как он может заявлять что опасней переболеть чем вакцинироваться... по ходу кто то сам запутался, или просто хочет верить в это...
Не хочет народ делать прививку. Нельзя же заставить?
Даже не дергайтесь - нет таких лекарств! Все медикаменты только помогают организму не сдохнуть пока он сам старается победить вирус.
Не сложно предположить, что для полной защиты по весне -будет востребована Оральная. А для меньшинств,чтоб наверняка и Анальная вакцина https://rg.ru/2021/11/22/gincburg-privitye-nazalnoj-vakcinoj-ne-budut-perenosit-koronavirus.htmlhttps://rg.ru/2021/11/22/gincburg-privitye-nazalnoj-vakcinoj-ne-budut-perenosit-koronavirus.html