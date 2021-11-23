FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Пандемия 754 поста • 132 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Пандемия 
Санитарный врач рассказал о разнице иммунитета у привитого и переболевшего коронавирусом

Санитарный врач рассказал о разнице иммунитета у привитого и переболевшего коронавирусом (5 фото)

Автор:
23 ноября 2021 14:43
Сообщество : Пандемия
Метки: Вакцинация   иммунитет   коронавирус   мифы   санитарный врач   
2219
5

По словам медика, особых различий нет, но лучше, конечно, не болеть, поскольку для выработки иммунитета есть безопасная альтернатива в виде вакцины.

Санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских развеял миф о том, что иммунитет переболевших ковидом пациентов слабее, чем у привившихся людей. По его словам, ни у одного врача нет таких данных, поскольку стойкость организма перед вирусом зависит не от вакцины или от перенесенной болезни, а от работы иммунной системы отдельно взятого человека. И не имеет значения, как приобретается этот иммунитет - через заболевание или постановку вакцины.


Тем не менее Козловских подчеркнул, что приобретать иммунитет через заболевание гораздо опасней, потому что, во-первых, прививка воздействует на организм в более легкой степени, а во-вторых, последствия перенесенного ковида сказываются у многих пациентов даже через продолжительное время.

×
×

Известны случаи, когда и привившийся человек умирал от коронавируса. И многих жителей страны это пугает - они задаются вопросом, зачем прививаться, если и вакцина не спасает от тяжелого течения болезни. Но по словам Козловских, таких случаев на самом деле очень мало.


"Есть единичные случаи, когда люди, получив частично или полностью компонент, к сожалению, скончались от тяжелых сопутствующих заболеваний. Все эти случаи разбираются Министерством здравоохранения комиссионно. Будут сделаны выводы, они будут обнародованы", - заявил санитарный врач.

Что касается рисков подхватить ковид, то непривитые граждане заболевают в 13,5 раз чаще вакцинированных.


"Показатели заболеваемости среди привитых составляют порядка 313 на 100 тысяч привитых. Показатели заболеваемости среди непривитых — почти 4400 на 100 тысяч", - уточнил Козловских, добавив, что в реанимации, на аппаратах ИВЛ, практически нет пациентов, которые ранее сделали себе прививки.

Единственным условием для ослабления и последующего снятия всех антиковидных ограничений в стране является коллективный иммунитет, заявил Козловских. Это 80% населения, которые либо переболели, либо привились.


Согласно статистике, полную вакцинацию в России уже прошли 58 713 240 человек, переболели и выздоровели - 8 089 694 пациента. Это почти половина населения страны. До коллективного иммунитета недалеко. Несколько лет.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Пандемия"
Метки: Вакцинация   иммунитет   коронавирус   мифы   санитарный врач   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
43
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
43  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
55k
Почитатель стекломоя 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Roman Минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Dmitry 10 минут назад
Понеслась кривая в щавель... В коментах уже вагон "знавших лично" бабушку, у которой после вакцинации отрос х...й и она стала дедушкой, а так-же научилась принимать сигнал от вышек 5G и телепатические сигналы от рептилоидов. Еще немного и плоскоземельцы подтянутся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
254
Cаня Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Moon24 Полчаса назад
Откуда он знает ? Лучше пусть за подсобками в магазинах и на рынке приглядывал . В подобных вопросах санитарные врачи не специалисты и не имеют права на медицинскую практику
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Kons 46 минут назад
Со времен СССР и первых дней современной России помню:
* Доллар грязная зеленая бумажка, крах США скор и неминуем - не покупайте доллары (будет ай-яй-яй) и не храните в них свои сбережения, вы же не дураки
* "Поддержк"а малого и среднего бизнеса
* Да здравствует Перестройка, Гласность, Демократия! Потом Ельцин, референдум, кризис, приватизация-деноминация, кризис-кризис, все на выборы, вы же не дураки
* Эпоха алкаша и бандитов канула в лету, Единая Россия, выборы 146%, даешь вертикаль, цена на нефть. Вы же за? Вы же не дураки!
* Снова "поддержка" малого и среднего бизнеса
* Снова кризис-санкции-кризис, амнистии, санкции, рост пенсионного возраста, тарифов, поправки в конституцию - вы ведь не дураки

И тд и тп


Ну и теперь - "Всем срочно привиться!", вы же не дураки


Переболел без прививки, вакцинироваться хоть и не против но и не тороплюсь, к призывам отношусь настороженно. Такой вот неверующий Фома
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
RUSSfan Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
investas Час назад
Дмитрий Козловских Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области. В 1995 году окончил Уральский государственный медицинский институт по специальности медико-профилактическое дело. Имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Коммунальная гигиена» и первую квалификационную категорию по специальности «Общая гигиена». Он врачем то никогда не был ) так чиновник.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
107
AirflyAl Час назад
[мат] бесполезно что-то объяснять. Они боятся прививок как огня хотя жрут дерьмо по акции, пью алкоголь, курят. Но "эту жижу я колоть не буду". Дебилы бл.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
217
Аккаунт удален Час назад
да за деньги, сейчас и родную мать продадут пропогандоны, что с них взять...
исследования, проверка временем, международные обсуждения? нееее, зачем, вася из мухосранска сказал, знаичт взапаравду, ведь у него есть диплом, а у тебя нету,и пофиг что диплом там на 3ку все предметы, главное есть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64k
Серпом по молоту. Час назад
А я читал что эти прививки убивают природный иммунитет..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
107
AirflyAl Серпом по молоту. Час назад
Тогда ВСЕ граждане СССР которые без вопросов получали от 6 до 10 прививок давно были бы мертвы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−33
Денис Полуничев Час назад
Право выбора у нас ни кто не отбирал!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28
Николай Куликов Час назад
Реклама фуфловакцины уже сюда добралась. Дайте людям право выбора!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
575
zenon Час назад
Не привитые чаще болеют. Вот, когда привитых будет больше не привитых, то тогда привитые будут чаще болеть не привитых. Вот один фильм был где Перепилица рассказал, что в селе был один дед 90 лет. Он бросил курить и умер. Или умер и а потом бросил курить. Вообще непонятно, как это произошло. В США один вполне здоровый старик 60 лет, не болеющий другими болезнями, любящий рыбную ловлю, сидел с другими американцами на берегу реки впадающую в Миссиписи наслушался рассказов о том, как прививка хорошо помогает от короны. Решил сделать прививку. Ему сделали анализ крови и просветили рентгеном, всё было хорошо и ему разрешили сделать прививку. Потом через несколько месяцев сделал вторую прививку, всё было хорошо. Прививали Файзером. Подошла осень и начали всех агитировать на третью прививку. Он послушный американец и сделал бустерную прививку. Прошло более двух недель и сидя на бережку, он вдруг почувствовал себя плохо и упал со стульчика. Вызвали скорую помощь и от тарабанили его в ту больницу, где он работал. Температура была небольшая, но помочится он не мог. Сделали ему обследование и обнаружили у него рак мочевого пузыря, простаты и раковые изменения в печени и лёгких. Он сам врач, удивился как это так, что буквально за полгода столько раковых заболеваний буквально по всему организму. А ему дружок говорит ты их сам себе привил. Удалили ему мочевой пузырь, простату. Вывели трубку от двух почек в специальный мешок. Сделали четыре мощных облучения печени и лёгких. И теперь он должен получить химию и специальное лечение противораковое после всего. Оказалось что прививка убила его иммунитет. Ему повезло только в одном, как работнику этой больницы операция, что ему сделали стоит 97 тысяч долларов, а ему сделали бесплатно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Алексей 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Николай 2 часа назад
"По его словам, ни у одного врача нет таких данных, поскольку стойкость организма перед вирусом зависит не от вакцины или от перенесенной болезни, а от работы иммунной системы отдельно взятого человека..."
В таком случае как он может заявлять что опасней переболеть чем вакцинироваться... по ходу кто то сам запутался, или просто хочет верить в это...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
89
Олег Ершов Николай 51 минуту назад
из пальца
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Максим 2 часа назад
Хорошо, какое-то время пытались исправить ситуацию вакцинацией, не получилось. Так может идти по пути как с гриппом? А именно медикаментозное лечение? Вовсю говорят, что на нескольких рынках уже тестируют препараты.
Не хочет народ делать прививку. Нельзя же заставить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
316
Knives22 Максим 2 часа назад
Нельзя, но очень хочется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
182
Nаnе First NameLаst 2 часа назад
Пусть себе вколет 80 доз. Чтобы было 99.999999999999999% Что значит переболели и выздоровели? Зачем ширяться, если всё равно будешь болеть??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Viejo Borracho Dikobraz 2 часа назад
Вот новость от главного по вакцинам "Гинцбург: Привитые назальной вакциной не будут переносить коронавирус "
Не сложно предположить, что для полной защиты по весне -будет востребована Оральная. А для меньшинств,чтоб наверняка и Анальная вакцина https://rg.ru/2021/11/22/gincburg-privitye-nazalnoj-vakcinoj-ne-budut-perenosit-koronavirus.htmlhttps://rg.ru/2021/11/22/gincburg-privitye-nazalnoj-vakcinoj-ne-budut-perenosit-koronavirus.html
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
28
Николай Куликов Nаnе First NameLаst Час назад
Анально нас поимели при пенсионной реформе, "добровольной" фуфломизации, а теперь еще и с кодами, как у товара.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Азартное развлечение, с которого все началось Азартное развлечение, с которого все началось В Екатеринбурге умер пациент ковид-клиники, который прошел полный курс вакцинации от коронавируса В Екатеринбурге умер пациент ковид-клиники, который прошел полный курс вакцинации от коронавируса Откуда не ждали: вакцинация в венских храмах порока – теперь реальность Откуда не ждали: вакцинация в венских храмах порока – теперь реальность Заслуженный врач России сравнил антипрививочников с экстремистами Заслуженный врач России сравнил антипрививочников с экстремистами Медицинское мнение: коллектив подстанции скорой в ЕАО уволился в полном составе из-за требования вакцинироваться Медицинское мнение: коллектив подстанции скорой в ЕАО уволился в полном составе из-за требования... Врач и четыре медсестры задержаны за фиктивные вакцинации Covid-19 в Санкт-Петербурге Врач и четыре медсестры задержаны за фиктивные вакцинации Covid-19 в Санкт-Петербурге
No Fear

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

11773



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Полиция в Москве организовала массовый арест мигрантов
0
172
Полиция в Москве организовала массовый арест мигрантов
"Я буду долго гнать велосипед": печальная предыстория хита Александра Барыкина
5
75
"Я буду долго гнать велосипед": печальная предыстория хита Александра Барыкина
Набирающие популярность в сообществах
Москва подала заявку на участие в ЭКСПО-2030
0
6
Москва подала заявку на участие в ЭКСПО-2030
Lancia Aurelia «Outlaw» European CSL — ода славному прошлому Lancia на 300 лошадиных сил
1
2
Lancia Aurelia «Outlaw» European CSL — ода славному прошлому Lancia на 300 лошадиных сил
Азартное развлечение, с которого все началось
Азартное развлечение, с которого все началось
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Согласны
0
0

Лучшие демотиваторы
А ещё они называли тебя дранной шкурой
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#дтп#люди#Ynews#сша#авто аварии#СССР#позитив#познавательно
#фото#животные#история#факты#подборка#аварии#Разное#фотографии#сарказм#автомобили
#интересно#интересное#ватермарк#картинки#Россия#кино#приколы#в мире#коронавирус#милота

На что жалуетесь?

Вернуться