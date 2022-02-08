Руководитель управляющей компании избил следователя во время обыска

7 февраля в Санкт-Петербурге погиб дворник. Вместе со своей бригадой он расчищал крышу от льда, потом спустился и стал сгребать его в кучу. В это время сверху накрыло ледышкой - потому что крышу очистили только наполовину. Он умер на месте.

На следующий день в управляющую компанию пришли с обыском. Она называется «Релакс» и именно к ней был прикреплен дворник.

Пока следователи изучали документы и просматривали рабочие файлы, старший лейтенант, который был у них за главного, пошел общаться с руководителем этой конторы. Им оказался гражданин Армении.

Следователь потребовал сдать смартфон, тогда руководитель УК стал скандалить, потом совсем разошелся и полез в драку. Несколько раз ударил лейтенанта по голове и отшвырнул к стене. Странно, когда 55-летний мужчина так себя ведет, к тому же со следователем.

Кроме того, что он проходит по статье «Причинение смерти по неосторожности», на него сразу же завели уголовное дело по статье 318 УК «Применение насилия в отношении представителя власти».

И есть все шансы, что в ближайшее время он поедет релаксировать на зону.