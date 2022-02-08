Руководитель управляющей компании избил следователя во время обыска

Ему очень не понравилось, что у него хотели забрать телефон. Поэтому набросился на старшего лейтенанта с кулаками.
7 февраля в Санкт-Петербурге погиб дворник. Вместе со своей бригадой он расчищал крышу от льда, потом спустился и стал сгребать его в кучу. В это время сверху накрыло ледышкой - потому что крышу очистили только наполовину. Он умер на месте.
На следующий день в управляющую компанию пришли с обыском. Она называется «Релакс» и именно к ней был прикреплен дворник.
Пока следователи изучали документы и просматривали рабочие файлы, старший лейтенант, который был у них за главного, пошел общаться с руководителем этой конторы. Им оказался гражданин Армении.
Следователь потребовал сдать смартфон, тогда руководитель УК стал скандалить, потом совсем разошелся и полез в драку. Несколько раз ударил лейтенанта по голове и отшвырнул к стене. Странно, когда 55-летний мужчина так себя ведет, к тому же со следователем.
Кроме того, что он проходит по статье «Причинение смерти по неосторожности», на него сразу же завели уголовное дело по статье 318 УК «Применение насилия в отношении представителя власти».
И есть все шансы, что в ближайшее время он поедет релаксировать на зону.
Источник:
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найдут болезни из за которых в тюрьму нельзя.
вот был бы рюсский, там все проще.