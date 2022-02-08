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Руководитель управляющей компании избил следователя во время обыска

Руководитель управляющей компании избил следователя во время обыска (1 фото)

Автор:
08 февраля 2022 19:19
Сообщество : Жить в России
Метки: дворник   крыша   лед   руководитель   следователь   управляющаякомпания   
1260
1

Ему очень не понравилось, что у него хотели забрать телефон. Поэтому набросился на старшего лейтенанта с кулаками.

7 февраля в Санкт-Петербурге погиб дворник. Вместе со своей бригадой он расчищал крышу от льда, потом спустился и стал сгребать его в кучу. В это время сверху накрыло ледышкой - потому что крышу очистили только наполовину. Он умер на месте.

На следующий день в управляющую компанию пришли с обыском. Она называется «Релакс» и именно к ней был прикреплен дворник.

Пока следователи изучали документы и просматривали рабочие файлы, старший лейтенант, который был у них за главного, пошел общаться с руководителем этой конторы. Им оказался гражданин Армении.

Следователь потребовал сдать смартфон, тогда руководитель УК стал скандалить, потом совсем разошелся и полез в драку. Несколько раз ударил лейтенанта по голове и отшвырнул к стене. Странно, когда 55-летний мужчина так себя ведет, к тому же со следователем.

Кроме того, что он проходит по статье «Причинение смерти по неосторожности», на него сразу же завели уголовное дело по статье 318 УК «Применение насилия в отношении представителя власти».

И есть все шансы, что в ближайшее время он поедет релаксировать на зону.

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Метки: дворник   крыша   лед   руководитель   следователь   управляющаякомпания   
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Владимир Час назад
нормально,гражданин армении управляет компанией.т.е он может в любой момент собрать все комунальные платежи и укатить в закат под названием Армения?
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1k
Алексей Попов 21 минуту назад
ппц... а национальность принципиально не озвучена?
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6k
Акакий Полчаса назад
диаспора вытащит.
найдут болезни из за которых в тюрьму нельзя.
вот был бы рюсский, там все проще.
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Владислав Грецов Полчаса назад
а что он законно трудился или у нас всем и все нынче можно?
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9
ernik31 46 минут назад
"Следователь потребовал сдать смартфон" а что тут папин дом что ли.понятые были когда этот исследователь потребовал телефон.или если бы был бы бородатый без национальности он все равно потребовал бы телефон?Сомневаюсь.чо то я очкую!!!!!!
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6k
Борис Карабанов 50 минут назад
Глядишь, так бы ещё и обошлось, а теперь, точно, не обойдется.
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ernik31 52 минуты назад
"Им оказался гражданин Армении." а чо щас можно указывать национальность товарищи админы.или это выборочно.?как то не серьезно это,не по мужски.
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35k
Нанук Паналык Час назад
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