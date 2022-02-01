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Ребёнок спас своих родных от верной гибели

Ребёнок спас своих родных от верной гибели (2 фото + 1 видео)

Автор:
01 февраля 2022 09:03
Сообщество : Жить в России
Метки: Башкортостан   Жизнь   крыша   лёд   ребёнок   спасение   уфа   
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Не первый раз этой зимой коммунальщики не справляются со своей работой и от этого страдают простые люди. В сети появилось видео из Уфы со счастливым спасением от смертельной опасности.
На кадрах от 30 января можно заметить, как ребёнок спокойно шёл со взрослыми, когда внезапно расплакался и остановился. Мама его спросила: "Что такое?" Чадо побежало назад. В этот момент с крыши упала огромная глыба льда.
В результате инцидента никто не пострадал, но последствия были бы намного печальнее, если бы малыш не расплакался и не развернулся назад.

После того как видео попало в сеть, началась прокурорская проверка управляющей компании и её действий по своевременной очистке территории от снега и льда.

А местные жители обсудили суперспособности маленьких детей и ангелов-хранителей:

Источник:

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Метки: Башкортостан   Жизнь   крыша   лёд   ребёнок   спасение   уфа   
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8  комментариев
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Алксандр Шевченко 40 минут назад
Повезло, очень.
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1k
Vladimirs Orlovskis 10 минут назад
В Риге , в 2013 году в маркете, в час пик рухнула крыша. Погибло 54 человека. Удивительно то, что не пострадал ни один ребенок.
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17k
Dr.CrAzY 48 минут назад
проведение...
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