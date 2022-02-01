Ребёнок спас своих родных от верной гибели

В результате инцидента никто не пострадал, но последствия были бы намного печальнее, если бы малыш не расплакался и не развернулся назад.



После того как видео попало в сеть, началась прокурорская проверка управляющей компании и её действий по своевременной очистке территории от снега и льда.



А местные жители обсудили суперспособности маленьких детей и ангелов-хранителей: