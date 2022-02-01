Ребёнок спас своих родных от верной гибели

764
2
1
Не первый раз этой зимой коммунальщики не справляются со своей работой и от этого страдают простые люди. В сети появилось видео из Уфы со счастливым спасением от смертельной опасности.
На кадрах от 30 января можно заметить, как ребёнок спокойно шёл со взрослыми, когда внезапно расплакался и остановился. Мама его спросила: "Что такое?" Чадо побежало назад. В этот момент с крыши упала огромная глыба льда.
В результате инцидента никто не пострадал, но последствия были бы намного печальнее, если бы малыш не расплакался и не развернулся назад.
После того как видео попало в сеть, началась прокурорская проверка управляющей компании и её действий по своевременной очистке территории от снега и льда.
А местные жители обсудили суперспособности маленьких детей и ангелов-хранителей:
После того как видео попало в сеть, началась прокурорская проверка управляющей компании и её действий по своевременной очистке территории от снега и льда.
А местные жители обсудили суперспособности маленьких детей и ангелов-хранителей:
Источник:
Ссылки по теме:
- Мужчина провалился под лёд, спасая тонущего пса
- Участковый бросился в ледяную воду, чтобы спасти утопающего
- Мальчиков унесло на льдине, но неравнодушный мужчина спас их
- Малыш выбежал во время матча на поле и угодил на видео
- Жуткие звонки в 911
20
Понравилось20
Новости партнёров