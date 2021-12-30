10 фото «ледяного сала», которым заволакивает реки России

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Каждый год на некоторых реках России появляются странные образования, вызывающие недоумение у многих. С одной стороны они похожи на лед, но выглядит он весьма необычно.
Образования имеют разную форму, цвет, а порой и рисунок. Люди сравнивают их с тестом, пельменями, пенкой на молоке, одеялом и т. д. А некоторые и вовсе опасаются, что образования могут быть опасны. Что же это такое на самом деле?
Жительница Санкт-Петербурга подписала сделанное ею фото так: «Надеюсь, это не радиоактивно»
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Такие образования можно встретить не только на реках культурной столицы, но также и в других городах
Кому-то это напоминает взбитые сливки
А кому-то — переваренные пельмени и даже чайный гриб
Выглядит это действительно странно и немного жутко
Иногда образования могут быть желто-зеленых оттенков
Как будто кто-то вылил в реку средство для мытья посуды в больших количествах
Другие пользователи пишут, что витающий в воздухе запах напоминает им цветочный аромат
На самом деле это «ледяное сало» — так называют слипшиеся плотным слоем мелкие льдинки на поверхности воды
Именно так происходит постепенное нарастание сплошного ледяного покрова
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Метки: Россия красота лед ледяное сало природа реки удивительно фото
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