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10 фото «ледяного сала», которым заволакивает реки России

10 фото «ледяного сала», которым заволакивает реки России (11 фото)

Автор:
30 декабря 2021 07:51
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Россия   красота   лед   ледяное сало   природа   реки   удивительно   фото   
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Каждый год на некоторых реках России появляются странные образования, вызывающие недоумение у многих. С одной стороны они похожи на лед, но выглядит он весьма необычно.

Образования имеют разную форму, цвет, а порой и рисунок. Люди сравнивают их с тестом, пельменями, пенкой на молоке, одеялом и т. д. А некоторые и вовсе опасаются, что образования могут быть опасны. Что же это такое на самом деле?


Жительница Санкт-Петербурга подписала сделанное ею фото так: «Надеюсь, это не радиоактивно»

×
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Такие образования можно встретить не только на реках культурной столицы, но также и в других городах

Кому-то это напоминает взбитые сливки

А кому-то — переваренные пельмени и даже чайный гриб

Выглядит это действительно странно и немного жутко

Иногда образования могут быть желто-зеленых оттенков

Как будто кто-то вылил в реку средство для мытья посуды в больших количествах

Другие пользователи пишут, что витающий в воздухе запах напоминает им цветочный аромат

На самом деле это «ледяное сало» — так называют слипшиеся плотным слоем мелкие льдинки на поверхности воды

Именно так происходит постепенное нарастание сплошного ледяного покрова

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Метки: Россия   красота   лед   ледяное сало   природа   реки   удивительно   фото   
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Albert GER Час назад
Даже у реки есть сало...
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