10 фото «ледяного сала», которым заволакивает реки России

Образования имеют разную форму, цвет, а порой и рисунок. Люди сравнивают их с тестом, пельменями, пенкой на молоке, одеялом и т. д. А некоторые и вовсе опасаются, что образования могут быть опасны. Что же это такое на самом деле?

Жительница Санкт-Петербурга подписала сделанное ею фото так: «Надеюсь, это не радиоактивно»