Доверяют ли руководители российских компаний своим подчиненным? Опрос

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В ходе опроса руководителей мелких и средних российских компаний было выяснено, что без малого половина директоров и предпринимателей не доверяет своим подчиненным. В нем приняли участие 1209 человек из 15 российских регионов.
В ходе аналитического исследования, проведенного специалистами сервиса «Виртуальный маркетолог Макс», было установлено, что 67% руководителей и собственников бизнеса хотят глубоко разбираться в нюансах работы всех отделов компании и каждого ее сотрудника. При этом 53% опрошенных признались, что не смогли бы в случае возникновения такой необходимости заменить работника. Особенно если речь идет о таких узкоспециализированных областях как финансы или IT-технологии.
Треть респондентов считает, что самым эффективным способом погружения в рабочий процесс выступают совещания, проводимые на постоянной основе. Четверть руководителей следит за ходом работы, используя чаты и осуществляя непосредственный личный контроль.
Чуть ли не каждый пятый заставляет писать подчиненных ежедневные отчеты по итогам дня. А 13% руководящего состава – самые беспокойные – следят за работой подчиненных через камеры.
Чуть ли не каждый пятый заставляет писать подчиненных ежедневные отчеты по итогам дня. А 13% руководящего состава – самые беспокойные – следят за работой подчиненных через камеры.
ТОП самых подозрительных профессий возглавили представители таких направлений как:
- маркетинг (77%);
- бухгалтерия (18%);
- IT-технологии (7%).
Больше половины представителей администрации считает, что главной причиной недоверия выступает необязательность и неисполнительность сотрудников. Они подтверждают, что лично сталкивались с ситуациями, когда те отказывались выполнять задание либо демонстрировали некомпетентность при его выполнении. 20% опрошенных отметили, что несли финансовые потери в связи с непрофессионализмом маркетологов.
Порядка 70% владельцев небольшого бизнеса имеет личный опыт продвижения товаров или услуг в Сети. А каждый третий предприниматель подтвердил, что предпочел бы иметь дело в случае с особенно ответственными заданиями с искусственным интеллектом, а не с людьми.
- маркетинг (77%);
- бухгалтерия (18%);
- IT-технологии (7%).
Больше половины представителей администрации считает, что главной причиной недоверия выступает необязательность и неисполнительность сотрудников. Они подтверждают, что лично сталкивались с ситуациями, когда те отказывались выполнять задание либо демонстрировали некомпетентность при его выполнении. 20% опрошенных отметили, что несли финансовые потери в связи с непрофессионализмом маркетологов.
Порядка 70% владельцев небольшого бизнеса имеет личный опыт продвижения товаров или услуг в Сети. А каждый третий предприниматель подтвердил, что предпочел бы иметь дело в случае с особенно ответственными заданиями с искусственным интеллектом, а не с людьми.
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Вот и получается, под нг, вместо премий, новый мерс начальнику, свой косяк вышестоящий, скидывает на нижестоящего.
Самая правильная фраза описывающая бизнес процесс "хороший начальник не должен мешать специалистам выполнять свою работу", а когда некомпетентное говно лезет во все процессы и любые заслуги приписывает себе, а любые неудачи, особенно свои, скидывает на других, бизнеса не будет.
Доверия не нужно. Нужен план. Совместно принятый, реальный. Отвлекая от работы сотрудников ежедневными отчетами "начальник" не процесс контролирует, а чешет свое чсв.
Да и голосовалка дурацкая. Я просто немного знаю своего руководителя, что от него можно ожидать. Причём тут доверяю или нет?
Я понимаю, что большинство зависимых людей не любят руководство и саму работу, считая, что стоят куда больше, чем им платят. Но на деле каждый стоит столько, сколько ему платят.
Рогозин по образованию жруналист (что вообще не является профессией, любой человек с блокнотом или микрофоном - журналист, это как ходитель ногами или грузчик, даже для того чтобы водить автомобиль нужно больше корочек чем чтобы быть журналистом). По призванию он придворный жополиз и менеджер батутов. Как настоящий лояльный идиот - увольняет любого кто может огорчить папика и защищая от плохих новостей.
Второй - первая степень инженер, магистр и доктор наук по аэро и космическим системам, работает по специальности с 1997 года вырос до директора исследовательского центра.