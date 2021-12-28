Доверяют ли руководители российских компаний своим подчиненным? Опрос

ТОП самых подозрительных профессий возглавили представители таких направлений как:

- маркетинг (77%);

- бухгалтерия (18%);

- IT-технологии (7%).

Больше половины представителей администрации считает, что главной причиной недоверия выступает необязательность и неисполнительность сотрудников. Они подтверждают, что лично сталкивались с ситуациями, когда те отказывались выполнять задание либо демонстрировали некомпетентность при его выполнении. 20% опрошенных отметили, что несли финансовые потери в связи с непрофессионализмом маркетологов.

Порядка 70% владельцев небольшого бизнеса имеет личный опыт продвижения товаров или услуг в Сети. А каждый третий предприниматель подтвердил, что предпочел бы иметь дело в случае с особенно ответственными заданиями с искусственным интеллектом, а не с людьми.