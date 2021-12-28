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Доверяют ли руководители российских компаний своим подчиненным? Опрос

Доверяют ли руководители российских компаний своим подчиненным? Опрос

Автор:
28 декабря 2021 14:27
Сообщество : RealFishki
Метки: Россия   доверие   опрос   подчиненный   профессионализм   работа   результат   руководитель   
761
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В ходе опроса руководителей мелких и средних российских компаний было выяснено, что без малого половина директоров и предпринимателей не доверяет своим подчиненным. В нем приняли участие 1209 человек из 15 российских регионов.
1/1Доверяете ли вы своему руководителю?

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Метки: Россия   доверие   опрос   подчиненный   профессионализм   работа   результат   руководитель   
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11  комментариев
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2k
Роман Бумеров Час назад
Русский бизнес построен начальниками, выросшими в 90е. Перестроиться эти ублюдки не могут, поэтому очень многие сейчас прогорают. Специалисты уже выросли в стране, но свой бизнес открыли еще немногие.
Вот и получается, под нг, вместо премий, новый мерс начальнику, свой косяк вышестоящий, скидывает на нижестоящего.
Самая правильная фраза описывающая бизнес процесс "хороший начальник не должен мешать специалистам выполнять свою работу", а когда некомпетентное говно лезет во все процессы и любые заслуги приписывает себе, а любые неудачи, особенно свои, скидывает на других, бизнеса не будет.
Доверия не нужно. Нужен план. Совместно принятый, реальный. Отвлекая от работы сотрудников ежедневными отчетами "начальник" не процесс контролирует, а чешет свое чсв.
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5k
Ыукп 45 минут назад
Вообще-то руководитель должен знать, на что способен работник. А эти лезут в работу подчинённого, пытаясь "вникнуть".
Да и голосовалка дурацкая. Я просто немного знаю своего руководителя, что от него можно ожидать. Причём тут доверяю или нет?
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35
Drago Час назад
Микроменеджемент это по нашему!
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42k
dima423 2 часа назад
вот 100% там где людей можно заменить на ИИ это надо делать)
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1k
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Лучшая работа, это когда ты и начальник и подчинённый. Как покопаться так и подойдёшь. Но тут нужно быть, штучным специалистом.
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18k
Serg2001 2 часа назад
Был начальник с любимой фразой: "Возможно вы и правы, но делать будет так, как я сказал!"... ))... Тогда спрашивается, зачем моим мнением интересоваться?...На совещаниях время просиживать... Зачем своим опытом делиться, если он лучше каждого сотрудника знает его работу... Такого наворотил под этим девизом, что до сих пор его "добрым" словом вспоминают... )
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21k
Ego sum qui sum 2 часа назад
да, были у крепостного права свои преимущества...
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5k
Максим 2 часа назад
Работник должен верить в руководителя и руководителю, руководитель же должен сомневаться в работнике. Иначе работник сядет на шею.
Я понимаю, что большинство зависимых людей не любят руководство и саму работу, считая, что стоят куда больше, чем им платят. Но на деле каждый стоит столько, сколько ему платят.
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