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Коммунальщики в Нижнем Новгороде нашли оригинальный способ сбивать сосульки с крыш

Коммунальщики в Нижнем Новгороде нашли оригинальный способ сбивать сосульки с крыш (2 фото + 1 видео)

Автор:
01 февраля 2022 14:51
Сообщество : Жить в России
Метки: жильцы   коммунальщики   крыша   новгород   полиция   силовики   сосульки   
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Это раньше надо было лезть на крышу и монотонно долбить ломом. Теперь все делается проще.

Житель дома на улице Робеспьера успел заснять коммунальщиков в действии. К его дому подъехала машина, из нее вышли два человека: один координировал стрельбу и наводил на цель, второй - метко стрелял по сосулькам, свисающим с крыши.

Конечно, это пневматика, из нее сложно какого-то случайно подстрелить. Но все равно, жильцы явно не в восторге от такого креатива - уже написали заявление в полицию и теперь со снайпером будут разбираться силовики.

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Метки: жильцы   коммунальщики   крыша   новгород   полиция   силовики   сосульки   
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19k
Serg2001 Час назад
Пусть хоть как сбивают, лишь бы они людей не убивали и не калечили...
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1k
Атомный Крот 7 минут назад
Пусть в Питер съездят, опытом обменяются.

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5k
pilgrimnl 21 минуту назад
на покровке однажды из винтреза сосульки сбивали, где то видео есть
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1k
Glassy 48 минут назад
Главное результат. Не важно каким образом он достигается, если это не мешает другим. Ну а докопаться можно до чего и кого угодно.
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2k
Сладких снов 52 минуты назад
А ТИРозавр, похоже профи. Коммунальщик ли? Или этакий "стиратель" sоsУлик?
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12k
Хью́берт 56 минут назад
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4k
Outcast 59 минут назад
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4k
onebibis Час назад
Видимо хотелось и в.ы.е.б.н.у.т.ь.с.я и поиграть в войнушку. И так сильно этого всего хотелось стрелку, что мозги не включились.
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132
Бармалей Час назад
Чуть чего - будут разбираться силовики! А чего они должны разбираться? Что-то противозаконное делал? Нет.
Ущерб причинил - нет!
Опасность создал? - вероятно! Но и падающие сосульки при сбивании молотками тоже создают опасность, причем еще и для самого сбивающего!
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3k
sedoisever Час назад
Может я ошибаюсь, но больше на мелкашку похоже.
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225
Andrey Час назад
Такой стекло разбить- раз плюнуть!
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4k
Димка Смола/67 Час назад
"Серьезно ? Сосульки так сбивают..........." а не чего сосулькам было в долг брать !
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