Коммунальщики в Нижнем Новгороде нашли оригинальный способ сбивать сосульки с крыш

Житель дома на улице Робеспьера успел заснять коммунальщиков в действии. К его дому подъехала машина, из нее вышли два человека: один координировал стрельбу и наводил на цель, второй - метко стрелял по сосулькам, свисающим с крыши.

Конечно, это пневматика, из нее сложно какого-то случайно подстрелить. Но все равно, жильцы явно не в восторге от такого креатива - уже написали заявление в полицию и теперь со снайпером будут разбираться силовики.