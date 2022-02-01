Коммунальщики в Нижнем Новгороде нашли оригинальный способ сбивать сосульки с крыш

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Это раньше надо было лезть на крышу и монотонно долбить ломом. Теперь все делается проще.
Житель дома на улице Робеспьера успел заснять коммунальщиков в действии. К его дому подъехала машина, из нее вышли два человека: один координировал стрельбу и наводил на цель, второй - метко стрелял по сосулькам, свисающим с крыши.
Конечно, это пневматика, из нее сложно какого-то случайно подстрелить. Но все равно, жильцы явно не в восторге от такого креатива - уже написали заявление в полицию и теперь со снайпером будут разбираться силовики.
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Ущерб причинил - нет!
Опасность создал? - вероятно! Но и падающие сосульки при сбивании молотками тоже создают опасность, причем еще и для самого сбивающего!