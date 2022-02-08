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Во время Крещенских купаний, украинец осенил себя крестом, прыгнул в прорубь и утонул

Во время Крещенских купаний, украинец осенил себя крестом, прыгнул в прорубь и утонул (3 фото + 1 видео)

Автор:
08 февраля 2022 16:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: купания   лед   полыния   прорубь   съемка   украинец   
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Мужчина решил снять бодрое видео - теперь оно претендует на премию Дарвина.

38-летний украинец решил устроить Крещенские купания под Днепром, в селе Капуловка. Пришел на водоем вместе с товарищем и подругой, стал расчищать полынью.

Правда, во время работы у него слегка съехали труханы, но это должны были поправить во время монтажа. Когда все было готово, мужчина перекрестился и прыгнул в прорубь.

Это был последний поступок в его жизни - мужика затянуло под лед и он захлебнулся. Не помог ни товарищ с бензопилой, ни истошные крики подруги, кстати, она не прекратила съемку.

Тело нашли спустя сутки, в двадцати метрах от берега.

Источник:

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Метки: купания   лед   полыния   прорубь   съемка   украинец   
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29k
Fat Lynx 47 минут назад
Заставь дурака Богу молиться...
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9k
Андрей А 5 минут назад
В ленинградской обл. в этом году 40летняя женщина на глазах мужа и детей совершила подобное. Искали больше 10 дней. С нашей области водолазы выезжали.
На ютубе есть видео с возрастными ограничениями
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39k
Alex 13 минут назад
Пиз**ц.... Просто нет слов. Люди, о чем вы думаете?
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30k
MatveiVainrub 14 минут назад
Самовыпил по Дарвину .
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6k
ишты 16 минут назад
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904
игорь 21 минуту назад
Опять двадцать пять, очередная жертва тупоумия и номинант на премию Дарвина. Это же насколько нужно быть ПУТИМ ИДИОТОМ что бы не додуматься привязать страховочную веревку, привязал бы веревку к руке, ноге, поясу и быстро смогли бы вытащить, а так без страховки это ЧИСТОЕ САМОУБИЙСТВО.
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1k
Максим Максимов 23 минуты назад
видать грешен был мужичок. Ждали его уже подо льдом чертяки
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−1
абьюзер Полчаса назад
бох накажыт!!! накажыт!!!
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6k
sumrаknn Полчаса назад
Мракобесие VS теория Дарвина
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24
sasha Полчаса назад
еще один, мозг в живот ушел
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5k
Бу 41 минуту назад
Конченные идиоты
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1k
Glassy 45 минут назад
Ну ведь организовывали же массовые купания в специально отведенных местах... Или я что-то напутал?
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35k
Нанук Паналык 46 минут назад
А по моему этот же даун август выставлял тут такое же видео пару недель назад! Только с женщиной...
Его убрали в адок,но идиот лайкодрочер август никак не успокоится
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10k
Kostick 46 минут назад
а нехрен было жопиться на проруби. сделали аккурат, чтобы пузо не застряло, да про течение не подумали. закономерный результат, не первое туловище себя минуснуло при подобных перформансах
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6k
Думай о хорошем! 46 минут назад
думается что больше всего б помого, если бы мужик с бензопилой сунул ноги или руки в дырку, что бы привлечь внимание, в двух метрах от лунки её не видно всё серое и ровное. ну а так то - прямо к богу, он всех верунов ждёт
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