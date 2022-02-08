Во время Крещенских купаний, украинец осенил себя крестом, прыгнул в прорубь и утонул

Мужчина решил снять бодрое видео - теперь оно претендует на премию Дарвина.
38-летний украинец решил устроить Крещенские купания под Днепром, в селе Капуловка. Пришел на водоем вместе с товарищем и подругой, стал расчищать полынью.
Правда, во время работы у него слегка съехали труханы, но это должны были поправить во время монтажа. Когда все было готово, мужчина перекрестился и прыгнул в прорубь.
Это был последний поступок в его жизни - мужика затянуло под лед и он захлебнулся. Не помог ни товарищ с бензопилой, ни истошные крики подруги, кстати, она не прекратила съемку.
Тело нашли спустя сутки, в двадцати метрах от берега.
Источник:
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