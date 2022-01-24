Туры по льду Байкала пользуются ажиотажным спросом

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Прокатиться по самому глубокому озеру планеты, «оседлав» судно на воздушной подушке, россияне могут за весьма солидную сумму.
Байкал всегда был одним из самых притягательных для туристов мест России. А в феврале там открывают еще одну увлекательную страницу для ценителей зимних путешествий. Это будут экспедиционные круизы по льду. Как сообщают специалисты Ассоциации туроператоров России, осуществлять подобные туры будут судна на воздушной подушке.
Первое такое путешествие совершит 9 февраля судно под названием «Бирюса». Туристы на нем проследуют из Иркутска до Улан-Удэ, останавливаясь посмотреть достопримечательности, коих немало по маршруту. Только в этом сезоне таких экспедиций будет восемь, каждая продлится 10 дней.
Первое такое путешествие совершит 9 февраля судно под названием «Бирюса». Туристы на нем проследуют из Иркутска до Улан-Удэ, останавливаясь посмотреть достопримечательности, коих немало по маршруту. Только в этом сезоне таких экспедиций будет восемь, каждая продлится 10 дней.
Как сообщает Лента.ру, основываясь на данных компании-организатора туров, уже сейчас на многие из будущих экспедиций распродано подавляющее большинство мест. Где-то остается по 3-4 свободных местечка, а некоторые поездки уже полностью укомплектованы. Это при том, что стоимость прогулок весьма солидная: от 182 тысяч рублей. А с 20 февраля цена еще подрастет.
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Метки: байкал билеты воздушная подушка лед места путешествие судно тур
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у него с пандемией завили деньги в турфирме и ему начали предлагать альтернативы в России
круиз 12 дней 400 тысяч . как раз по моему Енисей
он не бедный человек , но охренел от таких цен
.