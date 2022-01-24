Туры по льду Байкала пользуются ажиотажным спросом

Байкал всегда был одним из самых притягательных для туристов мест России. А в феврале там открывают еще одну увлекательную страницу для ценителей зимних путешествий. Это будут экспедиционные круизы по льду. Как сообщают специалисты Ассоциации туроператоров России, осуществлять подобные туры будут судна на воздушной подушке.



Первое такое путешествие совершит 9 февраля судно под названием «Бирюса». Туристы на нем проследуют из Иркутска до Улан-Удэ, останавливаясь посмотреть достопримечательности, коих немало по маршруту. Только в этом сезоне таких экспедиций будет восемь, каждая продлится 10 дней.