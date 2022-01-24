FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2235 постов • 489 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Путешествия 
Туры по льду Байкала пользуются ажиотажным спросом

Туры по льду Байкала пользуются ажиотажным спросом (2 фото)

Автор:
24 января 2022 19:34
Сообщество : Путешествия
Метки: байкал   билеты   воздушная подушка   лед   места   путешествие   судно   тур   
1078
2
Прокатиться по самому глубокому озеру планеты, «оседлав» судно на воздушной подушке, россияне могут за весьма солидную сумму.
Байкал всегда был одним из самых притягательных для туристов мест России. А в феврале там открывают еще одну увлекательную страницу для ценителей зимних путешествий. Это будут экспедиционные круизы по льду. Как сообщают специалисты Ассоциации туроператоров России, осуществлять подобные туры будут судна на воздушной подушке.

Первое такое путешествие совершит 9 февраля судно под названием «Бирюса». Туристы на нем проследуют из Иркутска до Улан-Удэ, останавливаясь посмотреть достопримечательности, коих немало по маршруту. Только в этом сезоне таких экспедиций будет восемь, каждая продлится 10 дней.
Как сообщает Лента.ру, основываясь на данных компании-организатора туров, уже сейчас на многие из будущих экспедиций распродано подавляющее большинство мест. Где-то остается по 3-4 свободных местечка, а некоторые поездки уже полностью укомплектованы. Это при том, что стоимость прогулок весьма солидная: от 182 тысяч рублей. А с 20 февраля цена еще подрастет.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: байкал   билеты   воздушная подушка   лед   места   путешествие   судно   тур   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Alex 2 часа назад
Идите вы нахрен со своим байкалом за такие деньги! Достояние народа блин...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
537
Bendix Полчаса назад
1800 фунтов для иностранца, да на 10 дней! 180 в день! Принимайте денежки счастливых зарубежных пенсионеров, энтузиастов, шаманутых, обэколоженых. Нефиг хныкать - платят за то, чтобы посмотреть, как ты кролика режешь - продай его шкурку втридорога!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Слава Час назад
По сравнению с круизами по Енисею прям даром :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Андрей Крылов Час назад
Пи всём уважени к Бфйкулу, некажеся. что это -дурцкая раклама .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Бритва Час назад
имея лишние деньги, можно было бы и самому справиться
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Любушка 2 часа назад
Чушь полная!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Нанук Паналык 2 часа назад
Весь тот древний шайтан-арба которая на картинке,как раз 200к стоит!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
иванов дмитрий 2 часа назад
10 дней ,от 182 тысяч на человека без учета дороги - интересно , кто это покупает.?
.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
439
imho иванов дмитрий 16 минут назад
Те, кому на Руси жить хорошо)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Лучше не прикасайтесь: 5 вещей в гостиницах, которые никогда не моют (4 фото) Лучше не прикасайтесь: 5 вещей в гостиницах, которые никогда не моют (4 фото) Что таит в себе "Секретная комната" в поисковом запросе Гугла? Что таит в себе "Секретная комната" в поисковом запросе Гугла? 11 природных объектов России, включенных в список наследия ЮНЕСКО 11 природных объектов России, включенных в список наследия ЮНЕСКО На Байкале два грузовика на ходу провалились под лед На Байкале два грузовика на ходу провалились под лед Зона сброса ракетных ускорителей на острове Кильдин Зона сброса ракетных ускорителей на острове Кильдин Катание на коньках «по-русски» не на шутку испугало иностранцев Катание на коньках «по-русски» не на шутку испугало иностранцев
Вера Вербная
Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

18227



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
37
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
2000-е в России: редкие кадры того неоднозначного времени
1
276
2000-е в России: редкие кадры того неоднозначного времени
Набирающие популярность в сообществах
Мебель из поддонов
2
14
Мебель из поддонов
Чем питались атлеты и силачи старой школы
3
47
Чем питались атлеты и силачи старой школы
Лучше не прикасайтесь: 5 вещей в гостиницах, которые никогда не моют (4 фото)
Лучше не прикасайтесь: 5 вещей в гостиницах, которые никогда не моют (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Приемлемо!
0
0

Лучшие демотиваторы
Шлем снимай, редиска!
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#факты#ватермарк#аварии#Приколы#забавно#интересное#наука#фотографии
#фото#люди#СССР#животные#картинки#Ynews#авто аварии#дети#ретро#добрые видео
#прикол#история#Россия#подборка#кино#дтп#деньги#дизайн#смешные#в мире

На что жалуетесь?

Вернуться