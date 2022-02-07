«План Путина»: в Ливии задержали крупную партию гашиша с портретом президента России

Полицейские не знают, кому могла принадлежать эта партия наркотиков.
Два дня назад житель города Эль-Мардж увидел на пляже множество подозрительных брикетов, на каждом из которых был изображён Владимир Путин с самокруткой во рту. Мужчина сразу же сообщил о своей находке в полицию. Приехавшие сотрудники правоохранительных органов подтвердили его подозрения - мужчине сообщили, что он нашёл 323 бруска с гашишем.
Главное управление уголовных расследований Эль-Марджа пока не знает, кому принадлежит эта партия наркотиков. Но двумя днями ранее на нескольких пляжах на востоке Ливии местные жители уже находили брикеты с гашишем, которые были маркированы портретами колумбийского наркобарона Пабло Эскобара. Полицейские предполагают, что в море затонула контрабандная партия с наркотиками, предназначавшаяся для крупного наркоторговца.
Наркоторговцы часто маркируют свой товар логотипами крупных компаний (портреты известных людей встречаются гораздо реже), чтобы отличать его от партий других группировок. В 2014 году, к примеру, полицейские Колумбии изъяли 7 тонн кокаина с логотипами Yamaha и Kia. А в 2018 году в Бельгии полицейские задержали 2 тонны кокаина с логотипом партии «Единая Россия».
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Дураку понятно, что наркобарыги подобной фигней заниматься точно не будут. Им нахрен не надо привлекать к своему бизнесу дополнительное внимание, и, тем более, дополнительно геморроиться с полиграфией и упаковкой непонятно для какой цели. Если уж им понадобится как-то промаркировать свою продукцию, то они это сделают гораздо проще и незаметнее, не оставляя для органов дополнительных улик и зацепок.
- да, у меня два плана.
Фреска, действительно, больше всего напоминала росписи клубов в военных частях, рукописные агитационные плакаты поздней советской поры и прочие подобные арт-объекты. Технику письма при этом нельзя было назвать совсем неумелой. Она тяготела к военному примитивизму, но грубые мазки широкой кисти создавали законченный и сложный образ. Голый по пояс мускулистый мужчина в маскировочных штанах мчался по горам на яростном белом медведе. Лицо всадника выражало непреклонную решимость. На склонах гор росли огромные цветы размером с деревья, летали пчелы и стрекозы, небо стригли ласточки – природа была изобильна. Из ущелья, оставшегося у медведя за спиной, выглядывали нездорово бледные, перекошенные злобой и исполненные порока лица. Все доступные мне лекала указывали именно на такие эмоциональные паттерны. Сперва я не понял, чем они так недовольны – а потом заметил болтающийся на крупе медведя мешок, из которого на волю рвались разноцветные звезды и молнии. Прочерченные от горловины мешка тоненькие стрелочки показывали, что все преувеличенное богатство красок на горных склонах вырвалось именно оттуда.
Над фреской была крупная надпись:
ПОДВИГ № 12
ПУТИН ПОХИЩАЕТ РАДУГУ У *нецензурное выражение, которое пропустили в печатную книгу, но не пускает на фишки, множественное число, лиц нетрадиционной национальности, оскорбительное, ну или обочечников*
"Ниже описаны различные виды упаковки, захваченные при оперативных мероприятиях (в скобках указаны названия, которые вошли в устойчивый обиход у наркоманов и дилеров). В отдельных случаях приводится короткий комментарий экспертов относительно возможного смысла надписи.
1) Доза 5 гр. («бригадир», «гранит», «Карлсон», встречается очень часто).
Небольшой лист пластика с цветной фотографией президента и премьер-министра РФ, идущих вместе по набережной. Снизу подпись:..."
(С) Зенитные кодексы Аль Эфесби. ПЕЛЕВИН В.
десяток лет назад уже было.
древние фейки запустили...
фантазии на новые нет?
понабирают дебилов...