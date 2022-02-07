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«План Путина»: в Ливии задержали крупную партию гашиша с портретом президента России

«План Путина»: в Ливии задержали крупную партию гашиша с портретом президента России (6 фото)

Автор:
07 февраля 2022 19:35
Сообщество : Криминал
Метки: гашиш   ливия   маркировка   политика   портрет   путин   
2263
6

Полицейские не знают, кому могла принадлежать эта партия наркотиков.

Два дня назад житель города Эль-Мардж увидел на пляже множество подозрительных брикетов, на каждом из которых был изображён Владимир Путин с самокруткой во рту. Мужчина сразу же сообщил о своей находке в полицию. Приехавшие сотрудники правоохранительных органов подтвердили его подозрения - мужчине сообщили, что он нашёл 323 бруска с гашишем.

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Главное управление уголовных расследований Эль-Марджа пока не знает, кому принадлежит эта партия наркотиков. Но двумя днями ранее на нескольких пляжах на востоке Ливии местные жители уже находили брикеты с гашишем, которые были маркированы портретами колумбийского наркобарона Пабло Эскобара. Полицейские предполагают, что в море затонула контрабандная партия с наркотиками, предназначавшаяся для крупного наркоторговца.

Наркоторговцы часто маркируют свой товар логотипами крупных компаний (портреты известных людей встречаются гораздо реже), чтобы отличать его от партий других группировок. В 2014 году, к примеру, полицейские Колумбии изъяли 7 тонн кокаина с логотипами Yamaha и Kia. А в 2018 году в Бельгии полицейские задержали 2 тонны кокаина с логотипом партии «Единая Россия».

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Метки: гашиш   ливия   маркировка   политика   портрет   путин   
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37  комментариев
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1k
Mixan 2 часа назад
Очередная провокация США ! Уже не знают как еще Россию унизить ..
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9k
Сигизмунд Иванович Тагир-Оглы Полчаса назад
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488
WORLD Сигизмунд Иванович Тагир-Оглы 11 минут назад
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11k
K7OO Полчаса назад
Очередная тупая провокация, чисто для поддержания негативного фона вокруг России. Ну или, как вариант, местные пытаются хайповать на модной теме, полиция или СМИ.
Дураку понятно, что наркобарыги подобной фигней заниматься точно не будут. Им нахрен не надо привлекать к своему бизнесу дополнительное внимание, и, тем более, дополнительно геморроиться с полиграфией и упаковкой непонятно для какой цели. Если уж им понадобится как-то промаркировать свою продукцию, то они это сделают гораздо проще и незаметнее, не оставляя для органов дополнительных улик и зацепок.
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1k
Вадим Курбатов 38 минут назад
Сдается мне, что в случае с едром, наклейки были сделаны не случайно, а в соответствии с логотипом заказчика)
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1k
Вадим Курбатов 40 минут назад
"Приехавшие сотрудники правоохранительных органов подтвердили его подозрения - мужчине сообщили, что он нашёл 323 бруска с гашишем." В ответ мужчина загадочно улыбнулся, ведь он знал, что брусков он нашел 800...)
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2k
DNK Час назад
А за два дня до этого, говорят, что машка летала в хургаду отмакать... Думаю, совпадение...

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4k
Нескучный сад Час назад
Блин... Чё то я не вкурил
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−3
Михаил Петров Час назад
есть ли у вас план,мистер Х.?
- да, у меня два плана.
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Комментарий удален
−4
20k
kamanch Час назад
Это промоакция в Пятерочке.
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15k
Поручик Час назад
Пфе! Портретов "Темнейшего" - полный интернет, а освоить простейший фоторедактор в смартфоне, и напечатать этикетки на свой "гашик" - способен каждый нигра или ослолюб, у которого есть деньги на тот смартфон...
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6k
Акакий Час назад
ждем данную Фреску, описанную Пелевиным, на арбате, или на рейхстаге))
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6k
Акакий 2 часа назад
Блин. Это ж было, вроде у Глуховского, в Рассказах о родине.
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802
Hallo FreeSpace 2 часа назад
веселей было бы , если бы то были марки )))
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8k
Обыватель 2 часа назад
Видимо поклонники Пелевина.
"Ниже описаны различные виды упаковки, захваченные при оперативных мероприятиях (в скобках указаны названия, которые вошли в устойчивый обиход у наркоманов и дилеров). В отдельных случаях приводится короткий комментарий экспертов относительно возможного смысла надписи.
1) Доза 5 гр. («бригадир», «гранит», «Карлсон», встречается очень часто).
Небольшой лист пластика с цветной фотографией президента и премьер-министра РФ, идущих вместе по набережной. Снизу подпись:..."
(С) Зенитные кодексы Аль Эфесби. ПЕЛЕВИН В.
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22k
Ego sum qui sum 2 часа назад
зачем гадать, все же налицо
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1k
poбт 2 часа назад
я даже помню как местное муд*ачьё радостно скакало

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3k
Dmitrii Ivanov 2 часа назад
Из-за задержки поставок у Маньки ломка начнется и она опять станет во все стороны заплетающимся языком обзываться и хихикать.

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48k
Albert GER 2 часа назад
шо опять???

десяток лет назад уже было.
древние фейки запустили...
фантазии на новые нет?
понабирают дебилов...
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488
WORLD Albert GER Час назад
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6k
Administrator 2 часа назад
оберег не сработал
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162k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Гашиш, вредно для организьма..
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124
Aleksey ☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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