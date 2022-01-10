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Путин заявил, что боевиков для Казахстана подготавливали за рубежом

Путин заявил, что боевиков для Казахстана подготавливали за рубежом (2 фото + 5 видео)

Автор:
10 января 2022 13:46
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Токаев   видео   заседание   одкб   политика   путин   
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По словам президента России, во время протестов в Казахстане использовались "майданные технологии".

На внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ президент России Владимир Путин согласился с коллегой из Казахстана, подтвердив, что в действиях некоторой части бунтовщиков усматривается тактика международных террористов.


"Использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков, о чем президент Токаев только что и сказал, в том числе прошедших, очевидно прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом", - заявил глава России.

Касым-Жомарт Токаев, однако, пока не предоставил доказательств вмешательства внешних сил в дела суверенного Казахстана, но пообещал, что вскоре всё будет. По словам президента Казахстана, произошедшее в стране - это попытка госпереворота и действия боевиков координировались из единого центра, поскольку террористы синхронно, как по команде, нападали на административные здания в различных городах страны.

"Мы понимаем, что возникшая угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными акциями по поводу цен на топливо. Ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы. Те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке, это одни люди и у них одни цели. А те, кто взял в руки оружие и нападал на государство, это другие люди и у них другие цели. При этом активно применялись присущие майданным технологиям элементы силовой информационной поддержки протестов. Использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков. В том числе, очевидно, прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом", - заявил Путин.


Президент России добавил, что силы ОДКБ (2300 человек) будут находиться на территории Казахстана ровно столько, сколько потребуется для стабилизации обстановки в стране. После завершения миссии все миротворцы вернутся домой, в Казахстане никто не останется.

Также Путин похвалил работу союзников по ОДКБ. Сложившаяся в Казахстане ситуация, и реакция на неё, по словам президента, станут толчком для развития организации и превращения её в сильный международный институт.


«Наша организация на деле показала свой потенциал, способность действовать быстро, решительно и эффективно», - заявил президент.

Ситуация в Казахстане тем временем налаживается. Коммунальные службы расчищают город и восстанавливают дорожную инфраструктуру. Силовики тоже работают: в МВД заявили о 8000 тысячах задержанных за участие в беспорядках граждан, ещё 3000 человек привлечены к ответственности за нарушение режима ЧП. По предварительным оценкам, ущерб от беспорядков составил около 213 миллионов долларов.

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Метки: Токаев   видео   заседание   одкб   политика   путин   
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63k
физраствор. Час назад
50 лет назад произошли одни из самых позорных событий в истории Советской России. 21 августа 1968 года, СССР ввёл войска на территорию тогдашней Чехословакии. Причиной ввода войск стала либеральная политика проводимая Александром Дубчеком, его реформы не нравились Советским властям.

При этом Чехословакия не входила в состав СССР, а просто была дружественным социалистическим государством. Фактически, правительство СССР ввело войска на территорию другого государства для выполнения собственных интересов.
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682
kan35 6 минут назад
На сколько я понимаю, казахские власти не сильно возражали против участия их граждан в ИГ в сирии, например под эгидой "Казахский жамагат". Это к слову о союзе с РФ. Зато теперь оказалось, что в Казахстане столько подготовлунных боевиков, "ай-яй-яй, как... когда успелиии..."
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1k
investas 12 минут назад
Да запад вообще уроды, готовят гадов для засылки в казахстан, беларусь, москву, а потом чиновникам этих стран на счета щвейцарские деньги присылает и дома им там строит..твари этот запад.
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18k
Сергей Костюнин 19 минут назад
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30k
Антон 24 минуты назад
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269
Дмитрий Д 24 минуты назад
Т.е. то что они по 30 лет сидят и просто надоели людям, они это исключают? Снова рука запада?
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395
Алексей Полчаса назад
Никак не могут понять, почему это стадо не хочет обеспечивать господ. Ведь это такая привилегия, не иначе кто то мутит воду со стороны. А барашки должны быть довольны.
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69k
7guest Полчаса назад
Правильно ли я понял, что на Казахстан напали террористы и потребовали снизить цены на газ?
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747
Vitaliy Полчаса назад
Цирк всё тот же. С главным клоуном
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26k
Батончик с маком Полчаса назад
Надо сразу обвинять пиндостан и гейропу. Открыто и громко. Обзывать их убийцами, угрожать санкциями. Объявить НАТО террористической организацией. И тд и тп.
Договориться с китайцами и запретить всей кодле использовать свои флаги на Олимпиаде.
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16
Zmey Gorynych Полчаса назад
Да уже не секрет, что их центр был в Киеве под чутким руководством Сороса. Но, похоже, что очередная промашка вышла
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2k
Sergius SPb 48 минут назад
И все лидеры ОДКБ демократично избранные.Совпадение?
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−2
Алексей Варенцов 51 минуту назад
Виновными назначат прозападных половцев и печенегов.
С бандерами в кс беда.
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120k
arek14 53 минуты назад
Казахстан граничит с Россией, Китаем, Киргизией, Туркменией и Узбекистаном.
Откуда пришли подготовленные террористы?
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66
Chuchelo Patamkovoe krokodilov 14 минут назад
И за такой бред бюджетные деньги платят.
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122
eutace 59 минут назад
это он сам догадался или кто подсказал?
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10k
harlamov Час назад
Не знаю что там с террористами, но почему Токаев похож на директриссу нашей школы?
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353
Карл Такойто Час назад
Интересно назовут ли что за внешние силы?
Тут же какая ситуация, Лукашенко обычно обвиняет ближайших соседей Польшу и Литву. Россия обвиняет США ,Европу ну и вообще Запад в целом. Но у Казахстана в отличие от РБ и РФ,отношения и США и с Европой хорошие,ну если не хорошие то точно не плохие как у РФ и РБ,поэтому они в открытую и не спешат называть ,,виновных,, Там же могут и обидеться на подобное)) Ближайшие соседи Казахстана это Китай,Турция с которыми тоже отношения ровные, даже новая власть Афганистана призвала казахские власти решать все миром,и вроде как даже на них неудобно сваливать. Короче проблема Казахстана в том что ему реально некого назвать чтобы ни с кем после этого не испортить отношения-поэтому я думаю так и останутся внешние силы не названными
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2k
сеньор Леонсио Час назад
Казахстан интересен только как средство влияния на Россию. Путин обещал в таких случаях бить по местам принятия решений.
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