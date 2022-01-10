Путин заявил, что боевиков для Казахстана подготавливали за рубежом

По словам президента России, во время протестов в Казахстане использовались "майданные технологии".
На внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ президент России Владимир Путин согласился с коллегой из Казахстана, подтвердив, что в действиях некоторой части бунтовщиков усматривается тактика международных террористов.
"Использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков, о чем президент Токаев только что и сказал, в том числе прошедших, очевидно прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом", - заявил глава России.
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Касым-Жомарт Токаев, однако, пока не предоставил доказательств вмешательства внешних сил в дела суверенного Казахстана, но пообещал, что вскоре всё будет. По словам президента Казахстана, произошедшее в стране - это попытка госпереворота и действия боевиков координировались из единого центра, поскольку террористы синхронно, как по команде, нападали на административные здания в различных городах страны.
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"Мы понимаем, что возникшая угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными акциями по поводу цен на топливо. Ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы. Те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке, это одни люди и у них одни цели. А те, кто взял в руки оружие и нападал на государство, это другие люди и у них другие цели. При этом активно применялись присущие майданным технологиям элементы силовой информационной поддержки протестов. Использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков. В том числе, очевидно, прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом", - заявил Путин.
С мнением коллег полностью согласился и Александр Лукашенко, добавив, что нельзя допустить, чтобы миротворцы ОДКБ выставлялись оккупантами:
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Президент России добавил, что силы ОДКБ (2300 человек) будут находиться на территории Казахстана ровно столько, сколько потребуется для стабилизации обстановки в стране. После завершения миссии все миротворцы вернутся домой, в Казахстане никто не останется.
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Также Путин похвалил работу союзников по ОДКБ. Сложившаяся в Казахстане ситуация, и реакция на неё, по словам президента, станут толчком для развития организации и превращения её в сильный международный институт.
«Наша организация на деле показала свой потенциал, способность действовать быстро, решительно и эффективно», - заявил президент.
Ситуация в Казахстане тем временем налаживается. Коммунальные службы расчищают город и восстанавливают дорожную инфраструктуру. Силовики тоже работают: в МВД заявили о 8000 тысячах задержанных за участие в беспорядках граждан, ещё 3000 человек привлечены к ответственности за нарушение режима ЧП. По предварительным оценкам, ущерб от беспорядков составил около 213 миллионов долларов.
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При этом Чехословакия не входила в состав СССР, а просто была дружественным социалистическим государством. Фактически, правительство СССР ввело войска на территорию другого государства для выполнения собственных интересов.
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Позорными они могли быть исключительно по одной причине - головотяпство в отношении применения силы. В отличие от той же армии ГДР, наши войска старались вообще не стрелять и им, зачастую, к оружию даже патроны не выдавали. Необходимо было жёстко и жестоко подавлять любые попытки нападения бунтующих ублюдков на наших военнослужащих.
Договориться с китайцами и запретить всей кодле использовать свои флаги на Олимпиаде.
С бандерами в кс беда.
Откуда пришли подготовленные террористы?
"... Элементарно, Ватсон!...!(С)