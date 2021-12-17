Сокуров извинился за спор с Путиным перед главой и членами СПЧ. Режиссёр опасается за свою жизнь

Кинорежиссёр Александр Сокуров, вступивший в полемику с главой государства во время встречи Владимира Путина с Советом по правам человека.
Сокуров в весьма прямолинейной форме задал вопрос Путину о том, не пора ли отпустить страны Кавказа, так как в регионе функционируют свои армии с местными "падишахами" и нет места русским.
"Все республики сегодня носят национальный характер. Есть столицы, даже есть армии, появился падишах… Большая проблема – это то, что происходит на Северном Кавказе… Сейчас русских там почти нет, Кавказ становится мононациональным регионом, вся власть в руках "коренных" людей. Есть федерация, а куда делась Россия?", — заявил Сокуров.
Владимир Путин на это ответил весьма резко, попросив не обострять в обществе национальный вопрос, ведь подобные настроения могут окончиться для страны повторением югославского сценария.
Далее последовала реакция на напряженный диалог между Путиным и Сокуровым.
Высказались и Кадыров, и Песков, а также представители союза чеченской молодежи, которые предложили Сокурову посетить Грозный.
В интервью журналистам после резонансной истории Сокуров признался, что он опасается за свою жизнь.
"Конечно, потому что это напрямую затрагивает мою безопасность. Но поскольку я не первый и не последний, кому поступают угрозы из этой части страны, я должен относиться к этому как к неизбежности. Видимо, это издержки того, что в стране вообще создан СПЧ и само устройство его вызывает крайнее раздражение и негодование в Чечне, где не приняты дискуссии, не приняты некоторые конституционные нормы, которые приняты в других частях России", — заявил Сокуров журналистам.
Режиссёр также заявил, что никогда не сдает свои вопросы заранее для ознакомления в администрацию президента. А на вопрос журналиста о том, надеется ли он еще раз повторить диалог с Владимиром Путиным, Сокуров ответил:
"Я ругаю себя каждый раз. И сейчас я считаю, что не надо было даже приходить на это собрание, потому что моя точка зрения очень часто не совпадает с точкой зрения президента и совета. Меня же никто не поддержал, и каждый раз я таким бельмом становлюсь. Может, мне вообще не надо заниматься общественной деятельностью? Я так же торчу, как кол, в ситуации градозащиты в Петербурге, я везде не ко двору. Может, не надо этим заниматься?"
На этом история не закончилась, вчера стало известно, что Сокуров написал письмо главе СПЧ Валерию Фадееву, в котором извинился за некорректный вопрос президенту, а также заявил, что ему поступают угрозы после вышеупомянутого резонансной беседы с Путиным.
Помимо извинений перед коллегами и главой СПЧ, Сокуров считает, что только призыв главы государства может остановить нависшую угрозу его жизни.
В противном случае он может повторить судьбу Игоря Каляпина. В 2014 году неизвестные сожгли офис его правозащитной организации, а в 2016 году люди в масках поймали его самого в Грозном и облили зеленкой и закидали Каляпина яйцами и мукой.
Позднее стало известно, что Сокуров действительно направил это письмо главе СПЧ. Однако он не ожидал, что оно попадет в открытый доступ. Режиссёр не собирался этого афишировать.
Источник:
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