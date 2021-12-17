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Сокуров извинился за спор с Путиным перед главой и членами СПЧ. Режиссёр опасается за свою жизнь

Сокуров извинился за спор с Путиным перед главой и членами СПЧ. Режиссёр опасается за свою жизнь (11 фото)

Автор:
17 декабря 2021 02:57
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   СПЧ   Сокуров   извинения   интересно   кадыров   политика   путин   
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Кинорежиссёр Александр Сокуров, вступивший в полемику с главой государства во время встречи Владимира Путина с Советом по правам человека.

Сокуров в весьма прямолинейной форме задал вопрос Путину о том, не пора ли отпустить страны Кавказа, так как в регионе функционируют свои армии с местными "падишахами" и нет места русским.

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"Все республики сегодня носят национальный характер. Есть столицы, даже есть армии, появился падишах… Большая проблема – это то, что происходит на Северном Кавказе… Сейчас русских там почти нет, Кавказ становится мононациональным регионом, вся власть в руках "коренных" людей. Есть федерация, а куда делась Россия?", — заявил Сокуров.

Владимир Путин на это ответил весьма резко, попросив не обострять в обществе национальный вопрос, ведь подобные настроения могут окончиться для страны повторением югославского сценария.

Далее последовала реакция на напряженный диалог между Путиным и Сокуровым.

Высказались и Кадыров, и Песков, а также представители союза чеченской молодежи, которые предложили Сокурову посетить Грозный.

В интервью журналистам после резонансной истории Сокуров признался, что он опасается за свою жизнь.

"Конечно, потому что это напрямую затрагивает мою безопасность. Но поскольку я не первый и не последний, кому поступают угрозы из этой части страны, я должен относиться к этому как к неизбежности. Видимо, это издержки того, что в стране вообще создан СПЧ и само устройство его вызывает крайнее раздражение и негодование в Чечне, где не приняты дискуссии, не приняты некоторые конституционные нормы, которые приняты в других частях России", — заявил Сокуров журналистам.

Режиссёр также заявил, что никогда не сдает свои вопросы заранее для ознакомления в администрацию президента. А на вопрос журналиста о том, надеется ли он еще раз повторить диалог с Владимиром Путиным, Сокуров ответил:


"Я ругаю себя каждый раз. И сейчас я считаю, что не надо было даже приходить на это собрание, потому что моя точка зрения очень часто не совпадает с точкой зрения президента и совета. Меня же никто не поддержал, и каждый раз я таким бельмом становлюсь. Может, мне вообще не надо заниматься общественной деятельностью? Я так же торчу, как кол, в ситуации градозащиты в Петербурге, я везде не ко двору. Может, не надо этим заниматься?"

На этом история не закончилась, вчера стало известно, что Сокуров написал письмо главе СПЧ Валерию Фадееву, в котором извинился за некорректный вопрос президенту, а также заявил, что ему поступают угрозы после вышеупомянутого резонансной беседы с Путиным.

Помимо извинений перед коллегами и главой СПЧ, Сокуров считает, что только призыв главы государства может остановить нависшую угрозу его жизни.

В противном случае он может повторить судьбу Игоря Каляпина. В 2014 году неизвестные сожгли офис его правозащитной организации, а в 2016 году люди в масках поймали его самого в Грозном и облили зеленкой и закидали Каляпина яйцами и мукой.

Позднее стало известно, что Сокуров действительно направил это письмо главе СПЧ. Однако он не ожидал, что оно попадет в открытый доступ. Режиссёр не собирался этого афишировать.


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Метки: Ynews   СПЧ   Сокуров   извинения   интересно   кадыров   политика   путин   
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arek14 Час назад
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bobobo 4 минуты назад
Закидывание оппонента экскрементами - главный аргумент в споре гамадрилов.
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3k
Иван 13 минут назад
Да делов то, отрежут башку и всё.
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9k
Сигизмунд Иванович Тагир-Оглы Полчаса назад
Фашиствующие гадёныши...
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−2
Молниеносный шалом Полчаса назад
ПYТЛEРИЗИM ЗЛО ! В КРЕМЛЕ ПОСЕЛИЛОСЬ ЗЛО !

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−2
Молниеносный шалом Полчаса назад
грязный зловонный путлерстан ...

ПYТЛЕРEЦ ПРЕВРАТИЛ СТРАНУ В ФЕОДАЛЬНОЕ ПОМЕСТЬЕ ... СКОРО ВНЕСУТ ЗАКОНОПРОЕКТ О КРЕПОСТНОМ ПРАВЕ .
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27k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
позно метатся,может как режисёр он не плох,но как человек и гражданин он себя дескридитировал...
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