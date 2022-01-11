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СК начал проверку из-за детей, пожаловавшихся Путину на аварийный дом

СК начал проверку из-за детей, пожаловавшихся Путину на аварийный дом (4 фото + 1 видео)

Автор:
11 января 2022 16:52
Сообщество : Жить в России
Метки: Тюмень   аварийный дом   видео   дети   политика   путин   
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Впрочем, проверка уже не нужна. После упоминания президента, чиновники внезапно активизировались и забегали. Хотя жители жаловались на состояния пятиэтажки с 2017 года.

В Тюмени малолетние жители аварийного дома по улице Карла Маркса записали видеообращение к Владимиру Путину, в котором пожаловались на условия жизни и попросили президента о помощи.


"Путин, помоги! Кирпичи вываливаются, хорошо, что не на нашу голову. Сегодня или завтра стена упадет... Интересно, если первый этаж провалится под землю, то у нас будет четырехэтажка?", - комментируют дети и показывают дети все уголки прогнившего дома.

В администрации Тюмени рассказали, что дом №121 по Карла Маркса с 2017 года находится в статусе аварийного, но подлежащего реконструкции. При этом чиновники во многих бедах обвиняют самих жильцов пятиэтажки, которые неоднократно осуществляли "вандальные действия".


"Общему имуществу дома в течение продолжительного периода времени причинялся вред… В декабре 2021 года в результате несанкционированного доступа на чердак был открыт сбросной кран, вследствие чего произошёл сброс горячей воды непосредственно на фасад здания. Такие факты отмечались и ранее, что не могло не привести к постепенному разрушению кирпичной кладки на фасаде", - заявили в администрации.

"Дом находится на постоянном контроле. Жители освобождены от платы за капитальный и текущий ремонт. Расходы на содержание им начисляют со скидкой в 50%. Состояние здания поддерживается за счет управляющей компании. К примеру, в декабре починили бойлер, что обошлось в 300 000 рублей", - прокомментировали ситуацию с домом в администрации Тюмени.


Тем не менее региональное управление Следственного комитета по Тюменской области начало проверку по факту публикации видеоролика с обращением детей к Владимиру Путину.

Однако проверка, скорее всего, уже и не нужна - хитрого плана жильцов с привлечением малолетних и Путина оказалось достаточно, чтобы чиновники наконец зашевелились, провели совещание и решили снести дом.


"В течение месяца будет завершено обследование данного многоквартирника и предварительно дом, скорее всего, сменит статус на «аварийный и подлежащий сносу", - заявили в администрации.

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Метки: Тюмень   аварийный дом   видео   дети   политика   путин   
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830
Максим Максимов 2 часа назад
РЕШЕНИЕ САМОЕ ПРОСТОЕ: ЧИНОВНИКОВ ПЕРЕСЕЛИТЬ В ЭТОТ ДОМ, А ДЕТЕЙ В "ХАЛУПЫ" ЧИНОВНИКОВ
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43k
Элек Мек Полчаса назад
Лишь бы не посадили.
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12k
Святослав Час назад
Интересно, для этих жильцов, которые из-за внимания Президента получат новое жильё, Путин тоже будет плохим, а?..
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13
сульфазин Час назад
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2k
Иван Час назад
Детей в детдом, родителям штраф за ненадлежащие условия проживания детей.
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1k
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Да уж, чтобы решили что делать с домом и начали что-то делать нужно обращение к президенту. 4 года думали решить не могли, может виновным стоит 4 года посидеть ещё подумать соответствовал они занимаемым должностях и стоило ли им вообще руководить раз бог умом обидел.
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293
SoulSeeker 2 часа назад
Хм, простите, а я правильно понимаю что квартиры в этом доме находятся в частной собственности жителей, да? Т.е. частную собственность людей ремонтировать должно государство за счет всех остальных. Забавно, а если дом не многоквартирный, а частный, например деревенский - его тоже ремонтировать Путин должен, а не владелец дома?
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61k
Опиум для народа 2 часа назад
Надо детей проверить на причастность к терроризму и работе на госдеп ,наверняка их нам из-за границы закинули
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