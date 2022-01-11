СК начал проверку из-за детей, пожаловавшихся Путину на аварийный дом

Впрочем, проверка уже не нужна. После упоминания президента, чиновники внезапно активизировались и забегали. Хотя жители жаловались на состояния пятиэтажки с 2017 года.
В Тюмени малолетние жители аварийного дома по улице Карла Маркса записали видеообращение к Владимиру Путину, в котором пожаловались на условия жизни и попросили президента о помощи.
"Путин, помоги! Кирпичи вываливаются, хорошо, что не на нашу голову. Сегодня или завтра стена упадет... Интересно, если первый этаж провалится под землю, то у нас будет четырехэтажка?", - комментируют дети и показывают дети все уголки прогнившего дома.
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В администрации Тюмени рассказали, что дом №121 по Карла Маркса с 2017 года находится в статусе аварийного, но подлежащего реконструкции. При этом чиновники во многих бедах обвиняют самих жильцов пятиэтажки, которые неоднократно осуществляли "вандальные действия".
"Общему имуществу дома в течение продолжительного периода времени причинялся вред… В декабре 2021 года в результате несанкционированного доступа на чердак был открыт сбросной кран, вследствие чего произошёл сброс горячей воды непосредственно на фасад здания. Такие факты отмечались и ранее, что не могло не привести к постепенному разрушению кирпичной кладки на фасаде", - заявили в администрации.
"Дом находится на постоянном контроле. Жители освобождены от платы за капитальный и текущий ремонт. Расходы на содержание им начисляют со скидкой в 50%. Состояние здания поддерживается за счет управляющей компании. К примеру, в декабре починили бойлер, что обошлось в 300 000 рублей", - прокомментировали ситуацию с домом в администрации Тюмени.
Тем не менее региональное управление Следственного комитета по Тюменской области начало проверку по факту публикации видеоролика с обращением детей к Владимиру Путину.
Однако проверка, скорее всего, уже и не нужна - хитрого плана жильцов с привлечением малолетних
и Путина оказалось достаточно, чтобы чиновники наконец зашевелились, провели совещание и решили снести дом.
"В течение месяца будет завершено обследование данного многоквартирника и предварительно дом, скорее всего, сменит статус на «аварийный и подлежащий сносу", - заявили в администрации.
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для этих жильцов он и стал этим решателем
и быть ему не благодарными за это они не могут - он же вопрос решил...
а должна была
так может этих конкретных людей и спросить, а не "Путинвиноватвезде" делать?..