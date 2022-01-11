СК начал проверку из-за детей, пожаловавшихся Путину на аварийный дом

В Тюмени малолетние жители аварийного дома по улице Карла Маркса записали видеообращение к Владимиру Путину, в котором пожаловались на условия жизни и попросили президента о помощи.

"Путин, помоги! Кирпичи вываливаются, хорошо, что не на нашу голову. Сегодня или завтра стена упадет... Интересно, если первый этаж провалится под землю, то у нас будет четырехэтажка?", - комментируют дети и показывают дети все уголки прогнившего дома.