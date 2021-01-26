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В Госдуме предложили поместить портрет Путина на пятитысячную купюру

В Госдуме предложили поместить портрет Путина на пятитысячную купюру (9 фото)

Автор:
26 января 2021 19:38
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: деньги   политика   портрет   предложение   путин   сенатор   
3132
9

Такую идею озвучил депутат Сергей Калашников, комментируя сегодняшнюю новость о 20-долларовой купюре, на которой может появиться чернокожая женщина.

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Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
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Метки: деньги   политика   портрет   предложение   путин   сенатор   
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88  комментариев
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80
Бугуниниба 5 часов назад
Лизнул так лизнул.
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2k
Dmitrii Ivanov 6 минут назад
Ссылка youtu.be


Если хорошо лизать, то можно зализать выходное отверстие и тогда - смерть от интоксикации.
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2k
newegg 17 минут назад
В принципе, интересная идея.
Но при одном условии - посмертно.
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15k
Пронька Грезной Полчаса назад
Уже давно печатают:
https://www.ebay.com/itm/Putin-Toilet-Bowl-Brush-and-Holder-and-Putin-Toilet-Paper-Funny-Gifts-/184187551410?_ul=RUhttps://www.ebay.com/itm/Putin-Toilet-Bowl-Brush-and-Holder-and-Putin-Toilet-Paper-Funny-Gifts-/184187551410?_ul=RU
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7k
Barachek_Obachek 37 минут назад
Он серьёзно думает народ оценит его инициативу, или вождь заметит?
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17k
Vital Idol 38 минут назад
напомнило.....на срамблере все комментаторы предложили печатать портрет на туалетной бумаге!
напомнило.....на срамблере все комментаторы предложили печатать портрет на туалетной бумаге!
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244
gonza 43 минуты назад
Аквадискотека
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393
Alex 51 минуту назад
Проживая за бугром“ вижу такую тенденцию:
Кто-то очень яростно начал раскачивать вашу лодочку...
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13k
vikklu 57 минут назад
Для начала, обоих нужно на туалетной бумаге протестировать.
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713
Сергей Дусаков Час назад
Пора выпускать К р а к е н а купюру в 10 000 рублей.
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10k
Великий Кормчий Час назад
Лучше вернуть монету номиналом 1 копейка и штамповать его профиль с двух сторон.
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−20
scorpions05020n Час назад
Ещё и этого не хватола В Кремле один Володя лежит, другой сидит, третий стоит. Какой-то Кремлёвский централ. Тут на бумажную купюру хотят поместить его лик. Скоро иконы начнут писать.
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5k
mbr Час назад
"чернокожая женщина..." -- что знаит чернокожая? в нефть упала или загорела?
Может быть всё-таки негритянка?
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26k
Игорь Час назад
А чего на 5ти тысячной!? Надо жить не прошлым а будущим. Надо на 500 тысячной изображать. Такими темпами правления через пару лет как раз будут зарплату Росгвардейцам и депутатам такими бумажками выдавать.
Пусть помнят - кому обязаны. :-)
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277
azuver Час назад
И обозвать "пятипутинка"
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192
Андрей Савенко 2 часа назад
Уж лучше сразу на стодолларовой купюре.
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4
Terrible zZz 2 часа назад
Портрет в гробу, в белых тапочках и с ёршиком будет гармонично смотреться .
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1k
Роман Бумеров 2 часа назад
Вот этот самый Калашников и есть самый лучший борец с текущей властью. Навальный просто тихо курит в сторонке Как еще сильнее и явственней власть объявить имбицилами? Первейший враг "режима", гнать в три шеи с конфискацией. Хуже нет дурака чем инициативный дурак.
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1k
Александр 2 часа назад
На обратной стороне купюры написать- Кооператив Озеро.
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1M
Беспощадный критик 2 часа назад
Это раннее весеннее обострение связано с внезапным аномальным потеплением!
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2k
Bhaal 2 часа назад
Портрет Путина на фоне дворца в Геленджике.
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