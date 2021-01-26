В Госдуме предложили поместить портрет Путина на пятитысячную купюру

Такую идею озвучил депутат Сергей Калашников, комментируя сегодняшнюю новость о 20-долларовой купюре, на которой может появиться чернокожая женщина.
Портрет президента Российской Федерации Владимира Путина нужно поместить на пятитысячной купюре. С такой идеей выступил первый заместитель Госдумы по экономической политике Сергей Калашников.
Идея о внесении закона, который бы позволил изменить дизайн пятитысячной купюры, Калашникову пришла, когда он комментировал сегодняшнюю новость из США, где Минфин решил поместить на 20-долларовой купюре чернокожую сторонницу отмены рабства Гарриет Табмен вместо седьмого президента США Эндрю Джексона.
По его словам, выпячивание проблемы рабства в сегодняшней Америке - это попытка скрыть более актуальные проблемы.
Парламентарий отметил, что любое изображение на купюрах - "это всегда определенный символ политики в данный момент".
"Поместим Ленина — один символ. Кого-то другого — другой символ. Я думаю, что нужно внести закон, разместить на пятитысячные купюры Владимира Путина. Я думаю, что это будет логично", - заявил сенатор.
Сегодня в России принято (и закреплено законом) изображать на государственных купюрах исключительно достопримечательности, объекты исторического наследия, памятники и знаковые сооружения. Исключением из правил являются сувенирные 100 рублей с изображением Льва Яшина, выпущенные к ЧМ по футболу в 2018 году.
Что касается 5-тысячной купюры, которая вышла в обращение в 2006 году, то пока на ней изображен памятник генерал-губернатору Николаю Муравьеву-Амурскому на фоне Хабаровского утеса, а на оборотной стороне - мост через реку Амур.
В ультрафиолетовых лучах на Путине появится шапка Мономаха.— Пьяный электрик (@gaterow) January 26, 2021
А если вдруг будет выявлена поддельная купюру, то всегда можно будет крикнуть: "А царь то не настоящий!"— Kochubey ❌ Sergey (@KochubeySergey) January 26, 2021
Источник:
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Если хорошо лизать, то можно зализать выходное отверстие и тогда - смерть от интоксикации.
Но при одном условии - посмертно.
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Кто-то очень яростно начал раскачивать вашу лодочку...
Может быть всё-таки негритянка?
Пусть помнят - кому обязаны. :-)