В Госдуме предложили поместить портрет Путина на пятитысячную купюру

Портрет президента Российской Федерации Владимира Путина нужно поместить на пятитысячной купюре. С такой идеей выступил первый заместитель Госдумы по экономической политике Сергей Калашников.

Идея о внесении закона, который бы позволил изменить дизайн пятитысячной купюры, Калашникову пришла, когда он комментировал сегодняшнюю новость из США, где Минфин решил поместить на 20-долларовой купюре чернокожую сторонницу отмены рабства Гарриет Табмен вместо седьмого президента США Эндрю Джексона.