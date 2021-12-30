Мамочка ушла: чего вы не знали об Ангеле Меркель и ее связях с Россией

"Железная канцлер", "Серая жемчужина", "Мутти". Ангела Меркель - политический долгожитель и женщина, сыгравшая заметную роль в истории, в 2021 году покинула пост канцлера Германии. Но большая политика порой скрывает от нас живых людей - из плоти и крови, с их слабостями и "скелетами в шкафу". Давайте вспомним, какой была "бабушка Ангела" много лет назад, когда девочкой-подростком учила русский язык и ездила в советский Донбасс.
Ангела Меркель, в девичестве Каснер, родилась 17 июля 1954 года в Гамбурге, в семье лютеранского священника и учительницы английского языка. Почти сразу после появления девочки на свет. ее отец, протестантский священник польского происхождения, был переведен в церковь на территории Восточной Германии, где и прошло детство Ангелы — вместе с родителями она жила в городах Перленберг и Темплин.
Хорст Каснер, ее отец был одним из тех священников, кто не боролся, а развивал отношения с атеистическим правительством ГДР, которое хоть и противостояло «религиозным предрассудкам», но не было слишком жестоко с верующими, которых в 50-е годы в стране было подавляющее большинство.
Умение отца найти подход к властям, возможно, повлияло на мировоззрение будущего канцлера Германии: она всегда была примерным юным гражданином социалистической республики - училась на отлично и со школьных лет живо интересовалась всем русским: увлеченно учила язык, знакомилась с биографиями выдающихся женщин Российской империи (ходят слухи, что на ее столе всегда стоял портрет Екатерины Великой) и однажды, став победительницей олимпиады по русскому, даже отправилась на экскурсию в Советский Союз.
На момент поездки ей было четырнадцать лет. Ангела Каснер свободно общалась с местными. Ведь изучению русского языка она посвещала очень много времени. Учила его, даже, стоя на остановке в ожидании автобуса. Москва произвела на Ангелу неизгладимое впечатление. Возможно, это стало причиной повторного визита Каснер в Советский Союз, в частности в Донецк, несколькими годами позднее.
Информация об обучении канцлера Германии Ангелы Меркель в советском Донецке разнится.
Донецк Меркель вспоминала, когда посещала Киев с официальным визитом в августе 2014 года. Но - вскользь, без подробностей. Зато к месту – тогда в Донбассе уже начиналась война. А Меркель, может, вспоминала, как там было тихо и спокойно. И, хмурясь, рассматривала фотографии разбитых бомбами домов и школ Донецка…
Новостное агентство «Харьков» попыталось найти подтверждение обучения Меркель в СССР и вышло на преподавателя русского языка и культуры речи филологического факультета Донецкого национального университета (ДонНУ), доцента, заведущую кафедрой лингводидактики Сторчак Любовь Викторовну, которая обучала будущего канцлера русскому языку, показывала город и водила в кинотеатр имени Тараса Шевченко.
Она рассказала, что в июне 1972 года только закончила обучение в вузе и начала преподавать у иностранных студентов, среди которых была Ангела Меркель. Все занятия проходили на филологическом и международном (тогда еще химическом) факультетах. Каснер обучалась старательно, было заметно желание хорошо знать русский язык.
«Она рассказывала, что планирует поступать в Лейпцигский университет имени Карла Маркса на физический факультет. Часто говорила, что ей нравится физика, что будет её изучать, но и русский язык не забудет», - уточняет преподаватель.
- Как она училась?
- Вы знаете, она была одной из лучших. Ошибок почти не делала, умница, одним словом.
- Какие были задания? Что изучали юные немцы?
"Мы обязательно занимались произношением, оно страдало, был акцент, как и у всех, кто только начал изучать иностранный язык. Учили по буквам, по слогам. Лексикой занимались, разбирали слова, сравнивали. Даже диктанты и небольшие сочинения писали, например, что их ждет в будущем? Но никто, конечно, не предсказал себе пост канцлера, все рассуждали рационально и патриотично", - рассказывает Любовь Сторчак.
Несмотря на то, что Любовь Викторовна многое рассказала об обучении Ангелы Меркель в Донецке, документальных подтверждений найти этому не удалось, - пишет агентство. Во-первых, на практикантов не заводили личных дел, а во-вторых, часть документов была вывезена в 2014 году когда часть преподавательского состава университета переехала в Винницу. Остались только воспоминания.
"Действительно, нет никаких бумаг, к сожалению, даже у меня. И архивы поднимали, и смотрели, и вспоминали – ничего нет. Но я знаю, что она здесь была, рядом сидела, мы всей группой учили русский язык. Хорошо, что есть такие вещи, которые приятно в старости вспомнить», - говорит Любовь Викторовна.
Немецкие журналисты Ральф Ройт и Гюнтер Лахман выяснили, что в ту же поездку Ангела Каснер посетила еще и Грузию, а вот побывать на родине Сталина в Гори мечтала, но не успела. Кстати, авторы книги «Первая жизнь Ангелы М.» утверждают, что у Меркель была связь с немецкой «штази» и советским КГБ. Сама Ангела тоже говорила, что ей предлагали работать на министерство госбезопасности ГДР, но она, якобы, сумела отказаться.
Ходят также слухи, что во время визита в СССР малознакомый комсомолец настойчиво предлагал девушке провести время в неформальной обстановке, однако получил решительный отказ.
С Советским Союзом связан и другой эпизод из личной жизни Ангелы Каснер - знакомство с первым мужем в 1977 году. Именно Ульрих Меркель оставил Ангеле фамилию, которую она прославила позже на весь мир, хотя их брак продлился недолго - всего 5 лет. «Мы поженились, - вспоминала она, - потому что все женились. Сегодня это звучит глупо, но я подошла к браку без необходимой серьезности. Я обманулась».
После объединения Германии Ангела прибилась к «Демократическому прорыву» и познакомилась с Гельмутом Колем, главой ХДС. Он по-отечески полюбил Меркель. Ласково называл ее «моим цыпленком», «моей девочкой», учил политическому уму-разуму, - рассказывает издание "Русская планета".
Ангела внимала, кивала, улыбалась. У нее оказалась железная хватка. Она стала заместителем Коля. Получила портфель министра Германии по делам женщин и молодежи, потом - возглавила министерство по делам женщин и молодежи. Когда вспыхнул скандал, связанный с незаконным финансированием ХДС, «девочка» жестко потребовала отставки своего покровителя с поста лидера партии.
Тот был ошеломлен, растерян, как сильный человек, получивший неожиданный удар в спину.
В своих мемуарах он рассказал о плохом воспитании и скверных привычках Ангелы. Она, по словам экс-канцлера, беззастенчиво норовила ухватить со стола съестное руками - никогда не могла правильно держать вилку и нож. Во время официальных банкетов она вела себя настолько безобразно, что я должен был неоднократно призывать ее к порядку».
После разразившегося на Украине политического кризиса резко ухудшились отношения между Россией и Германией. И Коль – мудрый и взвешенный политик - был этим несказанно огорчен. Он долго и бережно выстраивал отношения с Москвой, Увы, его многолетние старания пошли прахом. Наступивший сумрак в отношений между Западом и Россией Коль назвал «радикальным и удручающим»…
Ангела Меркель много раз встречалась с президентом РФ Владимиром Путиным. Возможно, они говорили не только через переводчика. Ведь Frau Bundeskanzlerin изучала русский язык, а наш Президент недурно знает немецкий. Тем не менее, договориться им не удалось до самой отставки Меркель с поста канцлера.
Так что надежды на то, что Ангела Меркель войдет в историю как человек, поспособствовавший остановке войны в Донбасе, уже нет.
Источник:
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Бабка Меркель войдет в Историю, как человек, поспособствовавший бандеровскому фашистскому перевороту в Киеве, а так же колонизации Украины Западом. Так же эта тварь запустила 1,5 миллиона муслимских зверьков в Европу. Гореть тебе в аду, немецкая сволочь.