Мамочка ушла: чего вы не знали об Ангеле Меркель и ее связях с Россией

"Действительно, нет никаких бумаг, к сожалению, даже у меня. И архивы поднимали, и смотрели, и вспоминали – ничего нет. Но я знаю, что она здесь была, рядом сидела, мы всей группой учили русский язык. Хорошо, что есть такие вещи, которые приятно в старости вспомнить», - говорит Любовь Викторовна.

Немецкие журналисты Ральф Ройт и Гюнтер Лахман выяснили, что в ту же поездку Ангела Каснер посетила еще и Грузию, а вот побывать на родине Сталина в Гори мечтала, но не успела. Кстати, авторы книги «Первая жизнь Ангелы М.» утверждают, что у Меркель была связь с немецкой «штази» и советским КГБ. Сама Ангела тоже говорила, что ей предлагали работать на министерство госбезопасности ГДР, но она, якобы, сумела отказаться.

Ходят также слухи, что во время визита в СССР малознакомый комсомолец настойчиво предлагал девушке провести время в неформальной обстановке, однако получил решительный отказ.

С Советским Союзом связан и другой эпизод из личной жизни Ангелы Каснер - знакомство с первым мужем в 1977 году. Именно Ульрих Меркель оставил Ангеле фамилию, которую она прославила позже на весь мир, хотя их брак продлился недолго - всего 5 лет. «Мы поженились, - вспоминала она, - потому что все женились. Сегодня это звучит глупо, но я подошла к браку без необходимой серьезности. Я обманулась».