«Хочешь скин - плати налоги»: власти планируют регулировать рынок внутриигровых товаров

Подобные прогнозы вполне вероятны, учитывая тот факт, что интерес властей к рынку видеоигр действительно растет. Ведь продажа игровых товаров формально считается доходом. Выглядит всё это до безумия абсурдно и смешно, но до поры до времени.

Чаще всего российские игроки совершают покупки в CS:GO, Dota 2 и World of Tanks. Так что, покупая танк в отечественной игре, не исключено, что вас заподозрят в выводе средств в офшоры или финансирование терроризма.