«Хочешь скин - плати налоги»: власти планируют регулировать рынок внутриигровых товаров

«Нужно больше налогов, милорд». Именно так можно описать очередную инициативу, которую, по данным СМИ, сейчас обсуждаются в правительстве. Речь идет о регулировании рынка внутриигровых товаров. На сегодняшний день только внутри России он оценивается в пол миллиарда долларов.
Ожидается, что первые инициативы могут запустить уже в этом году. Видимо, навеяло после идеи регулировать рынок криптовалют. Но в чём же российские власти здесь видят угрозу?
По их мнению, виртуальные товары, вроде «скинов» на оружие, могут использоваться для отмывания денежных средств и финансирования незаконной деятельности, вплоть до иноагентов и террористов. И всё потому, что «Главный радиочастотный центр» выкатил какую-то схему, якобы связанную с внутриигровыми покупками с последующим выводом средств за границу.
Подобные прогнозы вполне вероятны, учитывая тот факт, что интерес властей к рынку видеоигр действительно растет. Ведь продажа игровых товаров формально считается доходом. Выглядит всё это до безумия абсурдно и смешно, но до поры до времени.
Чаще всего российские игроки совершают покупки в CS:GO, Dota 2 и World of Tanks. Так что, покупая танк в отечественной игре, не исключено, что вас заподозрят в выводе средств в офшоры или финансирование терроризма.
Аппетит властей тоже понятен. Объем продаж внутриигровых товаров увеличился на 58%, а платежей на 85%. При этом число покупателей также выросло – на 127%.
Казалось бы, куда дальше, но власти плотно решились взяться за игровую индустрию опосредованно от всего мира. На днях глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что регулировать нужно не только оборот «скинов», но и общение между людьми в онлайн-играх.
Проще говоря, исключить возможные угрозы, оскорбления и буллинг в голосовых и текстовых чатах. Так что, если будете говорить как-то кроме как «сударь, вы не правы», ещё и к ответственности привлекут.
Но и это не всё. Этот же товарищ предложил поддерживать российские студии для создания игр о героях страны. Возможно, это и выглядело бы хорошо, не будь у нас похожего печального опыта в кинематографе, где сомнительные правила диктует Министерство культуры. Примеров, более чем достаточно.
Пока что известно точно, что к весне этого года в России появится фонд развития игр, популяризирующих русскую культуру и историю. Об этом сообщили ещё в апреле прошлого года. Так что и регулирование внутриигровых продаж лишь вопрос времени.
А как вы относитесь к подобным идеям? Готовы ли вы платить налог за покупку набора пикселей под надзором властей?
Источник:
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Понравилось22
Скоро будут собирать налоги с кол-ва ударов сердца!
То этот некто должен платить налог. И не важно где и что он продает! Продал-заплати налог.
Хоть в игре, хоть в казино, хоть продавая репу, выращенную на собственном огороде!
У нас такой принцип построения государства.
Можно брать подушевую подать. Но пока определено законом именно так.
При этом продавец, должен подавать нечто законное.
Но есть и еще один момент!
Очень мило в играх продавать закладки с наркотой.
-Ты что купил?
- Меч "сто голов с плеч",
- А чего так дорого?
- Так за это мне в игре скажут координаты закладки с наркотой!
И попробуй докажи, что это наркоторговец бабло получил, не просто в игре деньги выиграл!
1. Введут, будут просто "меняться" или "дарить", а реальные операции на сторону уйдут.
2. Для ЧЕГО налог? Полицию содержать, чтобы в случае кражи меча его разыскать? Или дом виртуальный тушить при пожаре? Что? Прям реальных полицейских и пожарных будут содержать для несения службы в виртуальном мире? Может еще и врачей?
Ну а если запретить деньги и изъять их все в бюджет, то финансирование чего либо вовсе невозможно.
Блин, а я не дурак, может мне в госдуму пойти?
2. Какая то логика в описанном присутствует. Насчёт вывода денег. Но тут нужен спец, а не толпа
3. Любопытно и сомнительно как можно осуществить контроль и взимание налогов.
С начала 2017 года Федеральная налоговая служба не берет НДС с продаж виртуальных предметов.
2022
Ah [мат], here we go again.
Ну, ещё бы - если ты не террорист, зачем тебе танк?