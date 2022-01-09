Девушка украла у отца 20 тысяч долларов и потратила их на онлайн-игру

Она успела сделать 89 транзакций - и только после этого её поймали.

Незадачливому родителю позвонили из банка и напомнили о просроченном платеже по кредиту. Сначала он подумал, что это мошенники и сам перезвонил в банк. Когда убедился, что это правда, оформил девчонке группу взял дочь в охапку и бросился в банк.

Он хотел оспорить платежи, но ему указали, что всё было сделано легально и подкопаться не к чему. Тогда он чуть не на коленях стал просить войти в его положение. Выяснилось, что и среди банкиров бывают нормальные люди - они пообещали вернуть часть потраченных денег.