Девушка украла у отца 20 тысяч долларов и потратила их на онлайн-игру

Она привязала свой электронный кошелек к банковскому счету родителя и за шесть недель списала почти 1,5 миллиона рублей.
18-летняя «мадемуазель» из Сингапура сделала своего отца беднее на 20 тысяч долларов. Она потратила их на покупку предметов и прокачку персонажа в игре Ganshin Impact.
Она успела сделать 89 транзакций - и только после этого её поймали.
Незадачливому родителю позвонили из банка и напомнили о просроченном платеже по кредиту. Сначала он подумал, что это мошенники и сам перезвонил в банк. Когда убедился, что это правда,
оформил девчонке группу взял дочь в охапку и бросился в банк.
Он хотел оспорить платежи, но ему указали, что всё было сделано легально и подкопаться не к чему. Тогда он чуть не на коленях стал просить войти в его положение. Выяснилось, что и среди банкиров бывают нормальные люди - они пообещали вернуть часть потраченных денег.
Кстати, эта «геймерша» учится в школе Международного бакалавриата. И этими 20 тысячами долларов можно было бы оплатить год обучения.
Налутала от души.
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Mr Lim has since recovered around $10,000 from his credit card issuing bank, which he said was done out of its goodwill.
что-то мне подсказывает, что это мысль была у папаши первой...