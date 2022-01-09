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Девушка украла у отца 20 тысяч долларов и потратила их на онлайн-игру

Девушка украла у отца 20 тысяч долларов и потратила их на онлайн-игру (3 фото)

Автор:
09 января 2022 19:57
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Девушка   банк   геймерша   кража   кредит   онлайн-игры   отец   счет   
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Она привязала свой электронный кошелек к банковскому счету родителя и за шесть недель списала почти 1,5 миллиона рублей.

18-летняя «мадемуазель» из Сингапура сделала своего отца беднее на 20 тысяч долларов. Она потратила их на покупку предметов и прокачку персонажа в игре Ganshin Impact.

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Она успела сделать 89 транзакций - и только после этого её поймали.

Незадачливому родителю позвонили из банка и напомнили о просроченном платеже по кредиту. Сначала он подумал, что это мошенники и сам перезвонил в банк. Когда убедился, что это правда, оформил девчонке группу взял дочь в охапку и бросился в банк.

Он хотел оспорить платежи, но ему указали, что всё было сделано легально и подкопаться не к чему. Тогда он чуть не на коленях стал просить войти в его положение. Выяснилось, что и среди банкиров бывают нормальные люди - они пообещали вернуть часть потраченных денег.

Кстати, эта «геймерша» учится в школе Международного бакалавриата. И этими 20 тысячами долларов можно было бы оплатить год обучения.

Налутала от души.

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Метки: Девушка   банк   геймерша   кража   кредит   онлайн-игры   отец   счет   
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17k
homerchik 43 минуты назад
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Nаnе First NameLаst 3 минуты назад
Ну хоть в топы вышла, всех понагибала?
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4k
Fishki_surfer 6 минут назад
Папаша уже вернул себе половину потрачнного:

Mr Lim has since recovered around $10,000 from his credit card issuing bank, which he said was done out of its goodwill.
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724
zeros68 10 минут назад
Ремня..
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372
Arti Полчаса назад
Лудше бы крипты накупила, и бате 20ку вернула, и сама с 20кой была
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59k
Александр Ломовицкий Полчаса назад
можно отказаться от родительских прав . раз деточка тупая и не понимает что такое хорошо а что такое игры то пусть сама себе зарабатывает на обучение и прочие нужды .
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1k
GoInDown 36 минут назад
Ну раз год обучения у ребенка стоит 20к баков, значит папка не обнищал особо.
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1k
Сергей Ковалев 37 минут назад
Одним "Международным бакалавриатом" будет меньше.
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9k
Касьян Пуздой 42 минуты назад
интересно, а в Сингапуре есть подпольная торговля органами?...
что-то мне подсказывает, что это мысль была у папаши первой...
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324
Космос 47 минут назад
да пофигу
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