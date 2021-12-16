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Налогоплательщик космического уровня: живет за счет других или ставит рекорд по выплатам?

Налогоплательщик космического уровня: живет за счет других или ставит рекорд по выплатам? (2 фото)

Автор:
16 декабря 2021 19:49
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Tesla   mask   законодательство   космос   налоги   обвинение   сенатор   спейсХ   
2921
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Пока сенатор выдвигает обвинения в адрес Маска, он готовится заплатить самые крупные суммы налогов за всю историю Штатов.
Илон Маск в Twitter сообщил, что в этом году он станет рекордсменом по налоговым отчислениям за всю историю Соединенных Штатов.

Ему пришлось похвалить себя в ответ на довольно резкие высказывания сенатора США Элизабет Уоррен. Она прокомментировала новость об объявлении Маска журналом Time "Человеком Года". По мнению сенатора, пора менять налоговый кодекс США. Поскольку такие бизнесмены, как Маск, по ее мнению, "живут за счет всех остальных". А изменение законодательства заставит их "действительно платить налоги".
Основатель компании Tesla и Space действительно станет самым крупным налогоплательщиком США. Издание Bloomberg подсчитало, что по всем своим опциям эпатажный предприниматель выплатит в нынешнем году не менее 10 млрд. долларов. Известно, что ему пришлось продать 11 млн акций, дабы стать абсолютно платежеспособным для налоговых органов.

В этом году компания SpaceX стала обладателем эксклюзивного контракта с NASA, гарантирующего ее первенство в отправке американских астронавтов на Луну. Амбициозные планы у бизнесмена и по производству электромобилей Tesla.

Что касается «обличительницы», то Илон Маск обратился к ней с таким советом: "И если бы вы открыли глаза на 2 секунды, то осознали бы, что я в этом году выплачу больше налогов, чем любой американец в истории".

Источник:

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Метки: Tesla   mask   законодательство   космос   налоги   обвинение   сенатор   спейсХ   
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104
S mr 3 часа назад
И это не считая десятков тысяч рабочих мест. Только лишь в Тесла трудятся 70 тыс. человек. Это семьи, судьбы, возможность вырастить детей, реализоваться себя, построить карьеру.
А что дала миру эта мадам?
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5k
Divergent?!? 46 минут назад
Друзья... Я почитал перепалку внизу и понял, что вы не в курсе, что для уплаты налогов Маск распродает свои "предпочтительные" акции, которые отличаюся от обычных тем, что не имеют права голоса, но имеют право на заработок. Еще традиционно ими платят часть зарплаты высшего руководства компании. Он не продает свой "обычный" пакет, только то, что пришло ему в качестве вознаграждения. Он уже месяца два продает эти акции. Ничего необычного.
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118
Nаnе First NameLаst 57 минут назад
Где-то на яхте, чуть умер от смеха Рогозин.
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4k
Allmaster Час назад
особняки продавал - это цель?
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289
Сигизмунд Лазаревич Час назад
Ну вернул часть наворованного и что?
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12k
net Час назад
Не знаю чего его прижало свои акции распродать, но он заплатит налоги не потому что всегда так делает, а по тому что пришлось. Если хорошенько покапаться в его счетах, то полюбому окажется, что он как любой нормальный бизнесмен свои личные расходы вписывает как расходы компании. Никакой нормальный предприниматель не будет себе ЗП или дивиденты по максимуму выплачивать, чтобы купить тачку например как физ лицо. Если можно купить на фирму, ещё и ндс вернуть.
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1k
Миша 2 часа назад
Одно другому не мешает, да, платит налоги очень крупно, но и получает колоссально, помимо активов на биржах, и левых пампов крипты в соц-сетях. Не обижает он себя налогами.
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1k
GoInDown 2 часа назад
https://ru.wikipedia.org/wiki/Daimlerhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Daimler
https://ru.wikipedia.org/wiki/Teslahttps://ru.wikipedia.org/wiki/Tesla
очень показательные цифры, чисто для сравнения и понимания что этот чувак просто мыльный пузырь, созданный для отмыва черных денег с огромным кол-вом нулей.
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607
Евген 2 часа назад
Заплатит он самые большие налоги в истории только по одной причине - сильная инфляция доллара. Пусть тогда для чистоты эксперимента сравнят покупательскую способность доллара хотя бы с 80-ыми, не говоря уже о более ранних периодах истории США. И возможно он окажется не самым "щедрым налогоплатильщиком"....
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1k
GoInDown 2 часа назад
Жулик обыкновенный, отмывающий миллиарды уплывающих долларов из бюджета США и частных лиц.
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6k
Ruk 2 часа назад
Такие люди - самое ценное что есть у нации, они изменяют мир к лучшему, двигают технологии, эти авантюристы навсегда останутся в истории. как жалко что он живёт не у нас.
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Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
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