Налогоплательщик космического уровня: живет за счет других или ставит рекорд по выплатам?

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Пока сенатор выдвигает обвинения в адрес Маска, он готовится заплатить самые крупные суммы налогов за всю историю Штатов.
Илон Маск в Twitter сообщил, что в этом году он станет рекордсменом по налоговым отчислениям за всю историю Соединенных Штатов.
Ему пришлось похвалить себя в ответ на довольно резкие высказывания сенатора США Элизабет Уоррен. Она прокомментировала новость об объявлении Маска журналом Time "Человеком Года". По мнению сенатора, пора менять налоговый кодекс США. Поскольку такие бизнесмены, как Маск, по ее мнению, "живут за счет всех остальных". А изменение законодательства заставит их "действительно платить налоги".
Ему пришлось похвалить себя в ответ на довольно резкие высказывания сенатора США Элизабет Уоррен. Она прокомментировала новость об объявлении Маска журналом Time "Человеком Года". По мнению сенатора, пора менять налоговый кодекс США. Поскольку такие бизнесмены, как Маск, по ее мнению, "живут за счет всех остальных". А изменение законодательства заставит их "действительно платить налоги".
Основатель компании Tesla и Space действительно станет самым крупным налогоплательщиком США. Издание Bloomberg подсчитало, что по всем своим опциям эпатажный предприниматель выплатит в нынешнем году не менее 10 млрд. долларов. Известно, что ему пришлось продать 11 млн акций, дабы стать абсолютно платежеспособным для налоговых органов.
В этом году компания SpaceX стала обладателем эксклюзивного контракта с NASA, гарантирующего ее первенство в отправке американских астронавтов на Луну. Амбициозные планы у бизнесмена и по производству электромобилей Tesla.
Что касается «обличительницы», то Илон Маск обратился к ней с таким советом: "И если бы вы открыли глаза на 2 секунды, то осознали бы, что я в этом году выплачу больше налогов, чем любой американец в истории".
В этом году компания SpaceX стала обладателем эксклюзивного контракта с NASA, гарантирующего ее первенство в отправке американских астронавтов на Луну. Амбициозные планы у бизнесмена и по производству электромобилей Tesla.
Что касается «обличительницы», то Илон Маск обратился к ней с таким советом: "И если бы вы открыли глаза на 2 секунды, то осознали бы, что я в этом году выплачу больше налогов, чем любой американец в истории".
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А что дала миру эта мадам?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Teslahttps://ru.wikipedia.org/wiki/Tesla
очень показательные цифры, чисто для сравнения и понимания что этот чувак просто мыльный пузырь, созданный для отмыва черных денег с огромным кол-вом нулей.
Ф.Ф. Преображеский
- это очень накладно ставить столбы, протягивать провода, ставить электростанции, кому это надо, проще свечами светить