Налогоплательщик космического уровня: живет за счет других или ставит рекорд по выплатам?

Основатель компании Tesla и Space действительно станет самым крупным налогоплательщиком США. Издание Bloomberg подсчитало, что по всем своим опциям эпатажный предприниматель выплатит в нынешнем году не менее 10 млрд. долларов. Известно, что ему пришлось продать 11 млн акций, дабы стать абсолютно платежеспособным для налоговых органов.



В этом году компания SpaceX стала обладателем эксклюзивного контракта с NASA, гарантирующего ее первенство в отправке американских астронавтов на Луну. Амбициозные планы у бизнесмена и по производству электромобилей Tesla.



Что касается «обличительницы», то Илон Маск обратился к ней с таким советом: "И если бы вы открыли глаза на 2 секунды, то осознали бы, что я в этом году выплачу больше налогов, чем любой американец в истории".