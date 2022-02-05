Кошмар больных в Хакасии: терапевт лечит COVID «мертвой водой», а гнойную ангину – луковой ингаляцией

Но и это ещё не всё. Одному пациенту он посоветовал сбивать высокую температуру «магнитотерапией». Крапива заявил, что нужно припаять к магниту крышки от банок, нагреть и водить им в области носоглотки. Как это работает? Знает, видимо, только этот загадочный терапевт.

В общем, как и о странном лечении гнойной ангины луковой ингаляцией. Некоторым он предлагал лечить изжогу уксусом. Также пациенты жалуются в соцсетях, что врач регулярно засыпает во время приемов.