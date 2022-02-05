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Кошмар больных в Хакасии: терапевт лечит COVID «мертвой водой», а гнойную ангину – луковой ингаляцией

Кошмар больных в Хакасии: терапевт лечит COVID «мертвой водой», а гнойную ангину – луковой ингаляцией (8 фото)

Автор:
05 февраля 2022 15:24
Сообщество : Жить в России
Метки: Мертвая вода   Хакасия   Черногорск   в России   врачи   народная медицина   
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Сегодня многие россияне с большим недоверием относятся к врачам. Немало и тех, кто скептически относится к народной медицине. Однако что может быть хуже, чем врач, лечащий болезни любой сложности этими самыми народными рецептами? Именно такой «специалист» нашёлся в одной из городских больниц Хакасии.

Вот уже 53 года в Черногорской поликлинике №2 трудится некий Николай Крапива. По крайней мере, об этом свидетельствуют данные на специализированном портале «Про докторов», где о работе терапевта за все годы есть только один положительный отзыв и больше чего.

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Складывается впечатление, что методологию лечения он взял от своей фамилии. Ведь из всего врачебного стажа, 25 лет он отвел именно под народную медицину.

Непонятно, почему столько лет соблюдался режим тишины, однако разбирательства начались после того, как одному из пациентов с COVID он выписал в качестве лечения «мертвую воду».

По крайней мере, именно так от руки написано на бутылочке, о содержании которой приходится только догадываться.  Помимо этого в арсенале лекаря листы смородины, кабачковые оладьи и отказ от душа на неделю. Последним, к слову, он также лечил от коронавируса.

Но и это ещё не всё. Одному пациенту он посоветовал сбивать высокую температуру «магнитотерапией». Крапива заявил, что нужно припаять к магниту крышки от банок, нагреть и водить им в области носоглотки. Как это работает? Знает, видимо, только этот загадочный терапевт.


В общем, как и о странном лечении гнойной ангины луковой ингаляцией. Некоторым он предлагал лечить изжогу уксусом. Также пациенты жалуются в соцсетях, что врач регулярно засыпает во время приемов.

Неудивительно, что местные жители уже несколько лет поддерживают анекдоты, посвященные Крапиве. А что остается делать? Только смеяться, ведь за всё время в больнице и не подумали снимать его с должности. То ли дело в покровительстве, то ли в отсутствии специалистов, но в случае последнего и это не профессионал, который должен калечить лечить людей.


Но может сейчас его отправят на давно уже требующийся отдых? Очевидно, нет. Даже после бурной реакции на «мертвую воду» руководство поликлиники не увидели чего-то предосудительного. А что же региональный Минздрав? Пообещал провести беседу.

Так что дышите луком, запаивайте банки и запасайтесь «мертвой водой», других вариантов нет.

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Метки: Мертвая вода   Хакасия   Черногорск   в России   врачи   народная медицина   
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Mixan Полчаса назад
У меня вся семья ковидом переболела ..Я сразу хреновину готовить начал (корень хрена) На терке точил слезы сопли ..Уйдешь ,умоешься опять трешь ..Потом ел на хлеб намазывая ..Организм требовал просто !!\
Перенес легко ..Вон стоит в холодильнике и пока не хочется )))
Лекарства нужны конечно ,но не те что рекламируют агрессивно и врачам приплачивают ,чтобы выписывали ..Чувствуйте свой организм ! Он вам подскажет ,что вам нужно А всякую дрянь рекламируюмую не стоит глотать !
Русская банька ,с травами чтобы несколько заходов ..Вся зараза умирает и тело дышит и живет ..
Не верьте всяким в инете и т.д.
Всем добра и здоровья русской души !
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19k
иванов дмитрий Полчаса назад
Это еще не худший вариант врача. Он какое то участие к пациенту.
Абсолютное большинство врачей , к которым обращалась моя семья - вообще на все пофиг и время нет с тобой разговаривать (
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1k
Mixan 42 минуты назад
Так что дышите луком, запаивайте банки и запасайтесь «мертвой водой», других вариантов нет.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Варианты есть ,когда врачи выписывают вам дорогущие лекарства импортные ,когда свои с таким же эффектом копейки стоят ..И реклама идет агрессивная ..Вот это страшно считаю !!!!
Как один известный врач России в интервью еще очень давно ..так ответил на вопрос Как лечиться от гриппа и ОРЗ ?
Ну если медикаментозно ,то 14 дней , а если домашними методами ,то две недели ЗАНАВЕС !!!!
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