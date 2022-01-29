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Аналитики составили портрет главного потребителя вина в России

Аналитики составили портрет главного потребителя вина в России (5 фото + 1 гиф)

Автор:
29 января 2022 20:01
Сообщество : Истории
Метки: аналитики   в России   вино   женщины   мужчины   статистика   
815
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Вино, вне всяких сомнений - один из самых популярных алкогольных напитков. Пью его и в России. Но кто делает это чаще других? Ответить на этот вопрос решили аналитики из компании Platforma.(Спойлер: это женщины)

Они проанализировали интересы любителей вин, и на основании этого составили приблизительный портрет российского потребителя. Вполне ожидаемо, что данным напитком чаще интересуются женщины, а именно 61% против 39% мужчин.

Видимо, это связано с тем, что мужская половина больше предпочитает крепкий алкоголь, вроде виски или коньяка.

Больше всех вино пьют женщины от 30 до 50 лет. Среди всей прекрасной половины на них приходится 60%. А вот те, кто родился после 1997 года, вероятно, следуют тренду о трезвом образе жизни, ведь среди них любителей вина оказалось лишь 15%. По крайней мере, хочется верить, что они не тягаются с мужчинами в употреблении «крепыша».


Кроме того, аналитики пришли к выводу, что те, кто любит вино, больше увлекается музыкой, кино, товарами для дома и городскими развлечениями. Их показатель в 4 раза превышает данные по базовой группе.


Но самое интересное, что большая часть «винной» женской аудитории (а это 27%) в 2 раза чаще интересуются видеоиграми, чем те, кто не пьет этот напиток. Выходит, что это каждая третья.


Так что если вы любите поиграть в приставку или компьютер, и хотите, чтобы кто-нибудь вам составил компанию, ищите даму с бокалом красного/белого вина. Шанс промахнуться не так уж велик.

Да и сделать домашнее свидание окажется куда проще, ведь если девушка любит винишко, то, вероятно, ваши интересы совпадут.

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Метки: аналитики   в России   вино   женщины   мужчины   статистика   
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2  комментария
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1k
Mixan Полчаса назад
Больше всех вино пьют женщины от 30 до 50 лет.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Таки да ! моя как хлещет его дура ..Что с ней делать не знаю !
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3k
Едондер пуп 50 минут назад
Вино пьют те, кто не преследует цель набухаться.
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Антибиотик
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