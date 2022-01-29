Аналитики составили портрет главного потребителя вина в России

Кроме того, аналитики пришли к выводу, что те, кто любит вино, больше увлекается музыкой, кино, товарами для дома и городскими развлечениями. Их показатель в 4 раза превышает данные по базовой группе.

Но самое интересное, что большая часть «винной» женской аудитории (а это 27%) в 2 раза чаще интересуются видеоиграми, чем те, кто не пьет этот напиток. Выходит, что это каждая третья.

Так что если вы любите поиграть в приставку или компьютер, и хотите, чтобы кто-нибудь вам составил компанию, ищите даму с бокалом красного/белого вина. Шанс промахнуться не так уж велик.