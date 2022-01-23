Сезон обострения у педофилов не сбавляет обороты: надолго ли хватит бдительности?

Вообще, стоит отметить, что подобные персонажи, видимо, совсем потеряли страх или чаще стали сходить с ума. Если раньше маньяки шли на хитрость, тайком зазывая на «угощение конфетами», то сегодня они хватают детей на улице как баранов, рассчитывая, что никто не придет на помощь.

Например, в Анапе задержали 53-летнего жителя Ульяновской области, который преследовал девочку и пытался забежать за ней в лифт. О том, что это не случайное совпадение свидетельствуют записи с камер. К счастью, бдительный ребенок не стал заходить в кабину и вышел на улицу, но потенциальный преступник какое-то время прятался под лестницей.