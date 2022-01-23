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Сезон обострения у педофилов не сбавляет обороты: надолго ли хватит бдительности?

Сезон обострения у педофилов не сбавляет обороты: надолго ли хватит бдительности? (7 фото + 5 видео)

Автор:
23 января 2022 15:21
Сообщество : Жить в России
Метки: в России   дети   педофилы   похищения   россияне   
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Ещё свежа память о событиях в Костроме, где двое животных (по-другому их не назвать) убили и изнасиловали 5-летнюю девочку, как началось настоящее обострение педофилов. Через день появляются новости, как в разных городах России кто-нибудь пытается похитить ребенка.

К счастью, печальный инцидент побудил граждан быть более бдительными. Жаль, что это не проявлялось раньше, когда на глазах десятков людей эта нездоровая гей-парочка похищала ребенка.

Но надолго ли хватит сознательности граждан? И будет ли реакция правоохранителей или всё ляжет на плечи рядовых россиян?

Вообще, стоит отметить, что подобные персонажи, видимо, совсем потеряли страх или чаще стали сходить с ума. Если раньше маньяки шли на хитрость, тайком зазывая на «угощение конфетами», то сегодня они хватают детей на улице как баранов, рассчитывая, что никто не придет на помощь.


Например, в Анапе задержали 53-летнего жителя Ульяновской области, который преследовал девочку и пытался забежать за ней в лифт. О том, что это не случайное совпадение свидетельствуют записи с камер. К счастью, бдительный ребенок не стал заходить в кабину и вышел на улицу, но потенциальный преступник какое-то время прятался под лестницей.


Ещё один неадекват, но уже в Сургуте, пытался зажать в лифте 15-летнюю девочка. К счастью, задержать его не составило труда, поскольку на её крик выбежал мужчина (предположительно отец) и как следует надавал по рогам педофилу.

Ещё один случай произошел в Уфе, где мужчина преследовал девочку, отставшую от своих родителей. К счастью, схватить ребенка не удалось, поскольку нападавший поскользнулся. Зато группе людей удалось задержать последнего до приезда полиции.


Вот только у этой истории конец настораживает. В отличие от упомянутых выше ситуаций, здесь против напавшего завели дело за хулиганство, объяснив это тем, что мужчина не хотел похищать ребенка, о чём сказал сам. Но, видимо, местных правоохранителей ничему не научило преступление в Костроме, поэтому решили быстро свернуть дело.


Думаете на этом всё? Два дня назад во Владивостоке бухие мигранты пытались похитить 6-летнего мальчика. К счастью, сделать это им не удалось благодаря бдительности прохожего. Двоих из компашки быстро нашли, остальные ещё где-то гуляют. Сами преступники заявили, что всё это была лишь «шутка».

Вот только и здесь есть проблема. Без показаний мужчины, спасшего ребенка, представителей тех, «кого нельзя называть» могут отпустить. Видимо, и здесь правоохранители не сильно настроены на работу после новогодних праздников.

Понятно, что тех, у кого приходит на ум похитить и изнасиловать ребенка, тормозов нет.


Не напугают их и угрозы сидельцев, которые уже вознамерились наказать костромских маньяков по «своим понятиям». То, что их ждет незавидная участь – факт, иначе их бы не стали держать в одиночных камерах в СИЗО, отдельно от остальных заключенных. Но и правоохранители не должны спускать всё на тормозах, как в двух последних историях.

А иначе, чем всё это кончится? Сплошным самосудом, за который будут отвечать неравнодушные граждане, как это было с уфимцем, получившим 8 лет колонии за убийство педофила.

С таким подходом желание вмешиваться скоро у всех опять пропадет.

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Метки: в России   дети   педофилы   похищения   россияне   
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2k
Сергей Сергеев Час назад
Кастрировать и на зону.
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Александр 13 минут назад
А один педофил и тут на сайте 100% есть, отпминусовалась падла.
Кастрировать или лучше смерть этим уродам. Это маразм давать пару лет психбольным за надругательство с детьми!!!
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patrik1313 19 минут назад
Друзья, будьте бдительны. Обращайте внимание на подобные случаи. Таких ублюдков нужно ловить и сажать.
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Александр 38 минут назад
Всю эту мразь надо сажать на кол.
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