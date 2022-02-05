Подмосковные казаки недовольны повышением цен на медали челябинского завода

FISHKINET
Русская девушка стала стюардессой на яхте и раскрыла детали жизни богачей Русская девушка стала стюардессой на яхте и раскрыла детали жизни... ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже... Профессор МГУ раскрыл методы отца 9-летней студентки Алисы Тепляковой Профессор МГУ раскрыл методы отца 9-летней студентки Алисы Тепляковой Самый бедный и самый любимый президент современности Самый бедный и самый любимый президент современности Американское издательство случайно сообщило о «вторжении РФ на Украину» Американское издательство случайно сообщило о «вторжении РФ на... Нервная победа: сборная Россия вынесла Украину в полуфинальном матче Нервная победа: сборная Россия вынесла Украину в полуфинальном матче 28 простых правил безопасности, которые должен знать каждый 28 простых правил безопасности, которые должен знать каждый Позитивные картинки субботним утром Позитивные картинки субботним утром Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки В Казахстане набирают обороты языковые патрули В Казахстане набирают обороты языковые патрули Алкопост на вечер этой пятницы Алкопост на вечер этой пятницы Разница в размерах между современными животными и их вымершими предками Разница в размерах между современными животными и их вымершими... Немного картинок для настроения Немного картинок для настроения Из-за сокращений медсёстры подмосковного роддома объявили голодовку Из-за сокращений медсёстры подмосковного роддома объявили голодовку Как израильтяне провели операцию по похищению новейшего русского истребителя МиГ-21 Как израильтяне провели операцию по похищению новейшего русского... Как умирают врачи… Как умирают врачи… История напитка «Байкал» История напитка «Байкал» Забытое убежище закрытой кондитерской фабрики "Спутник" Забытое убежище закрытой кондитерской фабрики "Спутник" Калейдоскоп позитива. Выпуск 86 Калейдоскоп позитива. Выпуск 86
Подмосковные казаки недовольны повышением цен на медали челябинского завода

Подмосковные казаки недовольны повышением цен на медали челябинского завода (1 фото)

Автор:
05 февраля 2022 18:39
Метки: Юмор   интересно   факты   
599
1

Московское областное казачье войско направило письмо в Федеральную антимонопольную службу. Казаки требуют проверить законность повышения цен на медали предприятием «Челзнак».

«Челзнак» является практически монопольным поставщиком наград для казаков. Его медали по внешнему виду почти не уступают продукции государственных монетных дворов, однако их можно было купить в интернет-магазинах по весьма умеренным ценам. В январе же цены внезапно перестали быть умеренными. Большинству подмосковных казаков медали стали недоступны.

×
×


«Они думают, мы тут все олигархи? Медаль «30 лет выводу войск из Германии» стоила 450 рублей, сейчас на Озоне – 700. «От благодарного афганского народа» теперь 800 рублей стоит. И так по всей линейке! В прежней цене только медаль «Жена прапорщика» осталась, но такую только самый бедный казак купит, кому уж совсем надеть нечего», - заявил атаман Подмосковного казачества, есаул Прохор Сивоволов.


Руководство «Челзнака» признаёт, что отпускные цены действительно повысились, но это связано с общемировой инфляцией. Так, поступающие из Китая орденские ленты подорожали вдвое, а отечественный картон для печати бланков наградных удостоверений – в два с половиной раза. Снизить цены предприятие не может, однако готово предложить казакам компенсацию: «К каждой покупке мы будем прикладывать одну из медалей прошлого сезона – например, «90 лет БВВТКУ» или «100 лет плану ГОЭЛРО», - заявили в отделе по работе с клиентами.


Предложение «Челзнака» казаков не устроило и они намерены добиваться возбуждения антимонопольного расследования.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Юмор   интересно   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
43
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
43  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
22k
Андрей Иванов 2 часа назад
Шел казак куда-то вдаль.

На груди была медаль:

«За отвагу», «За победу»,

«За приятную беседу»,

«За научные труды»,

«За охрану всей среды»,

две медали космонавта,

орден игрока Варкрафта,

символ сдачи ГТО,

«Прохождение ТО»,

Клуб беременных «Журавлик»,

Гардероб ДК «Гидравлик»,

«Альтависта точка ком»,

«Общество больных грибком»,

Капитан игры «Зарница»,

«Гомельская психбольница»,

табакерка, и огниво,

восемь крышечек от пива,

«Фестиваль цыганской пляски»

«Крановщик, работай в каске!»

«Берегись велосипеда»,

«Тридцать восемь лет Победы»

Орден РСФСР,

тайный орден «Тамплиер»,

вкладыш жвачки «Лёлик-Болик»,

«Анонимный алкоголик»,

«Клуб ценителей вина»,

Символ панков из говна,

«SUSE-Linux», «Бизнес-тим»,

«Тында город побратим»

«Самый опытный водитель»

«Лучший хряк-производитель»,

знак «Почетный водолаз»,

стикер «Ельцин-пидарас»,

Октябрятская звезда,

«Героиня мать труда»,

группа крови, и Ай-Пи,

и пацифик на цепи.

Поскользнулся вдруг казак...

И медальками херак!

И теперь медальки все

раскатились по шоссе.

Ребятишки! Дяди, тёти!

Если где-нибудь найдете:

Орден Славы, Орден Мира,

пуговку с гербом Алжира,

фенечку, консервный нож,

малахитовую брошь,

Красный крест, Петровский крест

«Город Прага», «Город Брест»,

«Полковая медсестра»,

«Детство чудная пора»,

«Эсперанто», «ЦСКА»,

личный номер лесника,

запонки к военной форме,

«Лучший токарь», «Выхлоп в норме»,

«Похудей за пять минут»,

Молодежный клуб «Сохнуд»,

«КГБ», «Почетный донор»,

«Частный фонд Елены Боннер»,

«Фестиваль чеченской моды»,

номерок фидошной ноды

хоть медалькой, хоть значком

поделитесь с казачком!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
Том Джоуд Полчаса назад
Все кому не лень над этими юродивыми стебутся. А им хоть бы хны. Стойкие люди. Или недоумки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
EricDimon 42 минуты назад
Женщины ведь тоже любят всякие украшения и мы их за это не осуждаем. Пусть обвешаются с головы до ног ,все же понимают , что это бутафория. Жена прапорщика , дочь есаула , любовница атамана , можно еще кучу медалей и орденов придумать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
421
Andrey 47 минут назад
А разве у них не так как у нормальных людей ? Разве медали покупают , а не заслуживают ? Все у них через жопу !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
594
Ямщик 50 минут назад
Как хиппи с феньками, так казаки с медалями
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
ПаганецЪ Час назад
Шли бы в цирк выступать, клоуны. Глядишь, денежку бы заработали и медальки по карману стали бы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
ron Час назад
Подмосковные казаки недовольны повышением цен...

Прочитал первые два слова заголовка и заржал. )))
Спасибо, шикарная статья!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
612
Киса Кацман Час назад
Сколько же дебилов бросилось всерьёз обсуждать эту "новость", даже не удосужившись посмотреть источник ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
237
Андрей Час назад
ИА Панарама пишет уже настолько реалистичные новости, что, порой, в новостях от ТАСС невольно начинаешь искать ссылку на Панараму.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Думай о хорошем! Час назад
нет ни каких "казаков" и быть не может! казаки были сословием, сословия отменили 100 лет назад. и всё. даже не смешно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Mixan Час назад
Казачество гнобят ,как и РПЦ ...
Да много там пиарщиков ,но многие участвовали в военных конфликтах Сербия ,Приднестровье Чечня , Донбасс !

Так что эти фейки с орденами,медалями забейте себе в рот и в другое место Черти либерастные ..
Лишь бы унизить Россию и все наше русское твари блогерные ..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Allmaster 2 часа назад
У меня слово казак уже прочно ассоциируется со словом клоун.
Ну собственно ладно, медальки там , сабельки сувенирные.
Так эти клоуны полезли и в разные отрасли да политику.
И ведь им, как и всяким многополым тоже кто то сочувствует. За голоса похоже...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Master Bo 2 часа назад
Подмосковные казаки - уже смешно
!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
KOSTELLO 2 часа назад
А зачем казаку медаль от благодарного Афганского народа?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Александр 2 часа назад
Так то да, но пост брехня.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
александр 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
83k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Пусть переходят на Почётные грамоты, нищеброд лампасные
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Saplus 2 часа назад
Можно чапельники на медали переплавлять...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
АнтонПолднев 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Михаил 2 часа назад
А почём Звезда "Герой России" (не для себя, я не казак, сосед интересуется)?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
308
felix 2 часа назад
Адские клоуны
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 17 комментариев
Показать ещё
Русская девушка стала стюардессой на яхте и раскрыла детали жизни богачей Русская девушка стала стюардессой на яхте и раскрыла детали жизни богачей Разница в размерах между современными животными и их вымершими предками Разница в размерах между современными животными и их вымершими предками Почему в сериалах про Нью-Йорк ночью на улицах в переулке всегда поднимается пар? Почему в сериалах про Нью-Йорк ночью на улицах в переулке всегда поднимается пар? Заброшенный тоннель в Арктике с огромными габаритами Заброшенный тоннель в Арктике с огромными габаритами Эпизод из фильма «Жмурки», который, возможно, был основан на реальных событиях Эпизод из фильма «Жмурки», который, возможно, был основан на реальных событиях В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

4093760



Другие посты автора
Популярное
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
50
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Организатору терактов в московском метро дали пожизненный срок
0
130
Организатору терактов в московском метро дали пожизненный срок
Набирающие популярность
Сколько стоят знаменитости?
1
21
Сколько стоят знаменитости?
Почему 30 лет – это поразительный возраст?
0
8
Почему 30 лет – это поразительный возраст?
Русская девушка стала стюардессой на яхте и раскрыла детали жизни богачей
Русская девушка стала стюардессой на яхте и раскрыла детали жизни богачей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально!
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#люди#подборка#кино#автомобили#Разное#олимпиада#автомир#актеры
#фото#животные#ватермарк#история#Приколы#дтп#аварии#путешествия#Ynews#забавно
#факты#интересно#картинки#интересное#Россия#СССР#истории#авто аварии#полиция#Китай

На что жалуетесь?

Вернуться