Подмосковные казаки недовольны повышением цен на медали челябинского завода

Московское областное казачье войско направило письмо в Федеральную антимонопольную службу. Казаки требуют проверить законность повышения цен на медали предприятием «Челзнак».
«Челзнак» является практически монопольным поставщиком наград для казаков. Его медали по внешнему виду почти не уступают продукции государственных монетных дворов, однако их можно было купить в интернет-магазинах по весьма умеренным ценам. В январе же цены внезапно перестали быть умеренными. Большинству подмосковных казаков медали стали недоступны.
«Они думают, мы тут все олигархи? Медаль «30 лет выводу войск из Германии» стоила 450 рублей, сейчас на Озоне – 700. «От благодарного афганского народа» теперь 800 рублей стоит. И так по всей линейке! В прежней цене только медаль «Жена прапорщика» осталась, но такую только самый бедный казак купит, кому уж совсем надеть нечего», - заявил атаман Подмосковного казачества, есаул Прохор Сивоволов.
Руководство «Челзнака» признаёт, что отпускные цены действительно повысились, но это связано с общемировой инфляцией. Так, поступающие из Китая орденские ленты подорожали вдвое, а отечественный картон для печати бланков наградных удостоверений – в два с половиной раза. Снизить цены предприятие не может, однако готово предложить казакам компенсацию: «К каждой покупке мы будем прикладывать одну из медалей прошлого сезона – например, «90 лет БВВТКУ» или «100 лет плану ГОЭЛРО», - заявили в отделе по работе с клиентами.
Предложение «Челзнака» казаков не устроило и они намерены добиваться возбуждения антимонопольного расследования.
Источник:
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На груди была медаль:
«За отвагу», «За победу»,
«За приятную беседу»,
«За научные труды»,
«За охрану всей среды»,
две медали космонавта,
орден игрока Варкрафта,
символ сдачи ГТО,
«Прохождение ТО»,
Клуб беременных «Журавлик»,
Гардероб ДК «Гидравлик»,
«Альтависта точка ком»,
«Общество больных грибком»,
Капитан игры «Зарница»,
«Гомельская психбольница»,
табакерка, и огниво,
восемь крышечек от пива,
«Фестиваль цыганской пляски»
«Крановщик, работай в каске!»
«Берегись велосипеда»,
«Тридцать восемь лет Победы»
Орден РСФСР,
тайный орден «Тамплиер»,
вкладыш жвачки «Лёлик-Болик»,
«Анонимный алкоголик»,
«Клуб ценителей вина»,
Символ панков из говна,
«SUSE-Linux», «Бизнес-тим»,
«Тында город побратим»
«Самый опытный водитель»
«Лучший хряк-производитель»,
знак «Почетный водолаз»,
стикер «Ельцин-пидарас»,
Октябрятская звезда,
«Героиня мать труда»,
группа крови, и Ай-Пи,
и пацифик на цепи.
Поскользнулся вдруг казак...
И медальками херак!
И теперь медальки все
раскатились по шоссе.
Ребятишки! Дяди, тёти!
Если где-нибудь найдете:
Орден Славы, Орден Мира,
пуговку с гербом Алжира,
фенечку, консервный нож,
малахитовую брошь,
Красный крест, Петровский крест
«Город Прага», «Город Брест»,
«Полковая медсестра»,
«Детство чудная пора»,
«Эсперанто», «ЦСКА»,
личный номер лесника,
запонки к военной форме,
«Лучший токарь», «Выхлоп в норме»,
«Похудей за пять минут»,
Молодежный клуб «Сохнуд»,
«КГБ», «Почетный донор»,
«Частный фонд Елены Боннер»,
«Фестиваль чеченской моды»,
номерок фидошной ноды
хоть медалькой, хоть значком
поделитесь с казачком!
Прочитал первые два слова заголовка и заржал. )))
Спасибо, шикарная статья!
Да много там пиарщиков ,но многие участвовали в военных конфликтах Сербия ,Приднестровье Чечня , Донбасс !
Так что эти фейки с орденами,медалями забейте себе в рот и в другое место Черти либерастные ..
Лишь бы унизить Россию и все наше русское твари блогерные ..
Казачьё в свое время почуяло себя богоизбранным особенным народом. Нарекли их царскими держимордами, так они в настоящий беспредел скатываться стали, живущие по понятиям своего сословия. Сперва они шашками и нагайками рабочих рубили, зато потом завыли, когда рабочие их самих за жопу взяли.
Если раньше слово "казак" у простого человека вызывало страх, то сейчас - смех.
Ну собственно ладно, медальки там , сабельки сувенирные.
Так эти клоуны полезли и в разные отрасли да политику.
И ведь им, как и всяким многополым тоже кто то сочувствует. За голоса похоже...