Как ходят в туалет на подводной лодке

Гальюн чем-то похож на привычные нам унитазы в поездах старого образца, когда смывалось все с помощью педали и улетало на рельсы.

Но это только внешне. В реальности же гальюн-это сложная механическая конструкция, которая требует правильной эксплуатации. Если не следовать инструкции, то последствия будут весьма плачевны.