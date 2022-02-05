Как ходят в туалет на подводной лодке

Неужели для того, чтобы воспользоваться туалетом, подводникам требуется изучать специальную инструкцию? И тщательно следовать ей?
Вы никогда не задумывались, как моряки-подводники справляют нужду? Многим из нас известно, что туалет на МКС - Международной космической станции достаточно сложная система. Но куда же зашли инженерные мысли, когда создавался туалет на подводной лодке?
Название этому чуду-ГАЛЬЮН.
Гальюн чем-то похож на привычные нам унитазы в поездах старого образца, когда смывалось все с помощью педали и улетало на рельсы.
Но это только внешне. В реальности же гальюн-это сложная механическая конструкция, которая требует правильной эксплуатации. Если не следовать инструкции, то последствия будут весьма плачевны.
Дело в том,что под воздействием давления все,что выходит из нас отправляется в специальные баки-отсеки при смыве. Но,если же подводник нарушит инструкцию все,что плавает в баке-полетит под давлением ему в лицо.
После того,как баки наполнятся отходами жизнедеятельности человека, под давлением всю эту субстанцию выбросят в воды океана, которая растворится в солененькой водичке)))
Кстати,раньше подводники ходили в спецведра и ждали всплытия, чтобы спокойно выполнить долг перед самим собой.
Вот так раньше выглядел туалет на подводной лодке. Ничего особенного, падение в бездну))) но зато свежий воздух!
Тяжела все же служба на подводной лодке, поэтому мы обязаны уважать моряков, которые даже в таком "малом" испытывают неудобства.
Источник:
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