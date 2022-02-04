Эпизод из фильма «Жмурки», который, возможно, был основан на реальных событиях

Иногда в реальной жизни случаются истории, которые не способен придумать даже самый талантливый сценарист.
Поэтому режиссеры так любят обыгрывать в своих картинах реальные эпизоды из жизни. Вполне возможно, подобное провернул и Алексей Балабанов в своей криминальной комедии «Жмурки».
Сюжет фильма крутиться вокруг двух мелких бандитов, работающих на крупного авторитета. Они выполняют опасные поручения и постоянно попадают впросак, из которого им приходится выбираться используя все доступные средства.
События картины происходят в 90-е - довольно страшное время для всей страны. На экране мы видим горы трупов, пытки, перестрелки и прочие атрибуты бандитской жизни. Однако фильм снят в жанре комедия, поэтому жестокие моменты показаны в несколько гипертрофированном ключе, вызывающим скорее улыбку.
Практически весь фильм является пародией, а показанная история - вымышленной. Однако в «Жмурках» присутствует эпизод, который произошел в реальности. «Вдохновлялся» Балабанов этим случаем или нет - сказать сложно, тем не менее сходство очевидно.
Итак, в фильме есть забавный эпизод с архитектором. Закончив работу над камином он входит в кабинет Сергея Михайловича и просит оценить работу. Тот припоминает неудачно спроектированную ванную и предупреждает: - «Я тебя в ванной не утопил, я тебя в камине точно сожгу».
И как мы понимаем из дальнейшего диалога главных героев, Сергей Михайлович выполнил свое общение.
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В газете «Коммерсантъ» от 1998-го года появилась статья про бандита Сергея Мамсурова, известного по кличке Мансур. По свидетельству его подельников, после освобождения Мансур пустился во все тяжкие. В 1995-ом его жертвой оказался архитектор Алексей Галанин, который вместе со своей бригадой занимался ремонтом квартиры.
Рабочие не укладывались в сроки из-за того, что этажом выше произошел пожар и все было залито водой. После очередной дозы наркотиков Мамсуров не слушая никаких доводов начал кричать на архитектора и угрожать пистолетом. В итоге он произвел несколько выстрелов, после чего приказал охранникам избавиться от бездыханного тела архитектора, не придумав ничего лучше, кроме как сжечь в камине...
К большому сожалению бандит не понес заслуженного наказания, добровольно уйдя из жизни в том же году.
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