Эпизод из фильма «Жмурки», который, возможно, был основан на реальных событиях

Сюжет фильма крутиться вокруг двух мелких бандитов, работающих на крупного авторитета. Они выполняют опасные поручения и постоянно попадают впросак, из которого им приходится выбираться используя все доступные средства.

События картины происходят в 90-е - довольно страшное время для всей страны. На экране мы видим горы трупов, пытки, перестрелки и прочие атрибуты бандитской жизни. Однако фильм снят в жанре комедия, поэтому жестокие моменты показаны в несколько гипертрофированном ключе, вызывающим скорее улыбку.

Практически весь фильм является пародией, а показанная история - вымышленной. Однако в «Жмурках» присутствует эпизод, который произошел в реальности. «Вдохновлялся» Балабанов этим случаем или нет - сказать сложно, тем не менее сходство очевидно.